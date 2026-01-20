Jasmine Paolini ambassador HBO Max per le Olimpiadi di Milano-Cortina insieme ad Alberto Tomba

Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi Alberto Tomba e Jasmine Paolini ambassador italiani di HBO Max, la nuova piattaforma globale di streaming del gruppo Warner Bros. Discovery.

Icone dello sport italiano in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che saranno trasmessi in diretta integrale da HBO Max, Alberto Tomba e Jasmine Paolini sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di HBO Max, in onda su tutti i canali e le piattaforme Warner Bros. Discovery.

Alberto Tomba – mito dello sci alpino, vincitore di 3 ori olimpici fra Calgary 1988 (slalom gigante e slalom speciale) e Albertville 1992 (slalom gigante), della Coppa del Mondo generale nel 1995 e di 8 Coppe del Mondo di specialità – e Jasmine Paolini, campionessa olimpica e Slam di doppio a Parigi 2024 e al Roland Garros 2025, sono due espressioni trasversali e intergenerazionali dell’eccellenza sportiva italiana fra memoria collettiva e nuovi scenari.

«Nel corso della mia carriera – dice Alberto Tomba, vincitore di 50 gare in Coppa del Mondo di sci alpino – lo sport è sempre stato un racconto di emozioni condivise. Per questo essere ambassador di HBO Max significa per me far parte di una narrazione che unisce generazioni diverse nel segno della continuità».

«Sono estremamente felice di rappresentare HBO Max – afferma Jasmine Paolini, leader della Nazionale italiana di tennis vincitrice delle ultime due Billie Jean King Cup – che valorizza le storie sportive e trasmette il grande tennis, oltre a tutte le emozioni olimpiche, offrendoci un pubblico sempre più vasto».

La campagna con Alberto Tomba e Jasmine Paolini valorizza il legame sempre più stretto fra sport ed entertainment come obiettivo editoriale di HBO Max, la nuova piattaforma globale di streaming del gruppo Warner Bros. Discovery che unisce i brand d’intrattenimento più prestigiosi – tra cui HBO, Warner Bros., Max Original, DC e Harry Potter – ad alcuni degli eventi sportivi più importanti al mondo, tra cui i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Australian Open, il Roland Garros, tutte le gare dell’UCI World Tour di ciclismo – incluse il Giro d’Italia, il Tour de France, la Vuelta a España e le Classiche Monumento – e la FA Cup di calcio.