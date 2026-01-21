Australian Open: Musetti-Sonego, amici contro

Il tabellone dell’Australian Open 2026 mette subito l’Italia davanti a uno di quei match che dividono e uniscono nello stesso istante: Lorenzo Musetti contro Lorenzo Sonego, secondo turno, in programma giovedì 22 gennaio all’1:30 italiana. È il 31° derby italiano nella storia degli Slam e, nello specifico, il terzo all’Happy Slam in singolare maschile.

Un derby “anomalo”: prima di tutto due compagni (e amici)

Ci sono derby che si prospettano come battaglie di rivalità e antagonismo, e altri che mostrano in realtà un volto più complesso, quello della familiarità. Entrambi però possono vivere di tensione. Musetti e Sonego si conoscono fin troppo bene, tanto da sapere cosa aspettarsi non solo dal tennis dell’altro, ma anche dalle reazioni emotive, dal linguaggio del corpo e da come ciascuno affronta mentalmente le difficoltà che una partita può inevitabilmente presentare. Proprio per questo, il match potrebbe decidersi soprattutto su questo piano, premiando chi saprà rimanere lucido, gestire la pressione e non farsi distrarre dal contesto, restando focalizzato su se stesso.

Quando Musetti dice che “l’amicizia resta, ma in campo deve prevalere la professionalità e la voglia di vincere”, e quando Sonego ribadisce che “non è mai bello affrontare un amico, ma il campo è il campo”, significa che non ci sarà molto spazio per le concessioni e si dovrà riuscire a essere in qualche modo lucidi e “spietati”. Sonego e Musetti si conoscono da tempo, si frequentano nel gruppo azzurro e, soprattutto, hanno appena trasformato la complicità in risultati: a inizio gennaio hanno conquistato il titolo di doppio a Hong Kong, battendo in finale Khachanov/Rublev 6-4 2-6 10-1, primo titolo ATP insieme (dopo le finali perse a Doha 2024 e Cincinnati 2025).

I precedenti: 1-1, ma “Parigi su tutto”

Il bilancio dice parità (1-1) e rende questo secondo turno ancora più intrigante.

Vienna 2024 (ATP 500): vince Musetti 6-3 6-2.

Parigi 2025 (Masters 1000): vince Sonego in rimonta 3-6 6-3 6-1, partita che per Musetti pesò anche in ottica Race/Finals e che per Sonego significò un passaggio importante nel torneo.

Il fattore mentale: vantaggio Sonego?

Nel confronto tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, il piano tecnico è solo una parte del discorso. Quello che davvero rischia di fare la differenza è l’aspetto mentale, soprattutto in un derby che porta con sé significati che vanno oltre il singolo match.

Musetti è unanimemente riconosciuto come uno dei talenti più puri del circuito, ma anche come uno dei giocatori più “mentali”. Quando una partita assume un valore simbolico – in termini di ranking, status o narrativa – il rischio è che il dialogo interiore diventi troppo presente: pensieri che si accavallano, aspettative elevate, pressione autoindotta. Tutti elementi che, nei momenti chiave, possono rallentare la naturalezza del suo tennis. Sonego, al contrario, arriva a questo derby con un bagaglio emotivo diverso.

C’è la memoria positiva dell’ultimo scontro diretto, la consapevolezza concreta di poter battere Musetti e un tennis che, nei grandi appuntamenti, tende a semplificarsi anziché complicarsi. La pressione non scompare, ma spesso si trasforma in carburante: lo accende, lo rende più diretto, più istintivo, più efficace. Allo stesso tempo, però, anche sul suo lato c’è pressione: i quarti di finale raggiunti lo scorso anno agli Australian Open significano molti punti da difendere e il rischio concreto di scivolare in classifica in caso di eliminazione precoce. Una pressione diversa, meno identitaria e più legata alla gestione del presente, che però può pesare.

Musetti e la necessità di consolidarsi come top player

Per Musetti, la posta in gioco va ben oltre il singolo torneo. Questo match si inserisce in un percorso più ampio: consolidare il proprio profilo da top player, da tennista che non solo frequenta l’élite, ma che può ambire concretamente a vincere uno Slam.

In un circuito che oggi sembra polarizzato dal duopolio Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, Musetti resta uno dei pochissimi profili davvero credibili per scardinare quell’equilibrio. Varietà tecnica, adattabilità alle superfici, capacità di battere i migliori sui grandi palcoscenici: le qualità non mancano. Ma per rendere reale questa ambizione servono anche vittorie “pesanti” e sappiamo quanto questo possa essere per lui un tallone d’achille.

Specchietto: tutti i derby italiani nella storia degli Slam (singolare maschile)