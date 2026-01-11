ATP Hong Kong, doppio: Musetti e Sonego centrano il primo titolo insieme

L. Musetti/L. Sonego b. K. Khachanov/A. Rublev 6-4 2-6 10-1

Lorenzo Musetti chiude in bellezza la settimana di Hong Kong trovando riscatto nel torneo di doppio. Dopo la sconfitta nella finale del singolare contro Alexander Bublik, il carrarino – che da domani sarà ufficialmente numero 5 del mondo – alza il trofeo in coppia con Lorenzo Sonego, battendo in finale Karen Khachanov e Andrey Rublev. Il successo arriva con il punteggio di 6-4 2-6 10-1 al termine di un match durato poco più di un’ora e un quarto, e rappresenta il primo titolo insieme per i due azzurri dopo le occasioni mancate a Doha nel 2024 e a Cincinnati nel 2025.

Dall’equilibrio iniziale al trionfo nel match tie-break

La finale prende il via a distanza ravvicinata dall’atto conclusivo del singolare e si sviluppa subito su binari di grande equilibrio. Musetti e Sonego tengono con personalità i propri turni di servizio, cancellando anche una palla break nel terzo game, e aspettano il momento giusto per colpire. L’allungo arriva nelle fasi decisive del set, quando gli azzurri strappano la battuta agli avversari e sembrano pronti a chiudere.

Sul più bello, però, Khachanov e Rublev riescono a restare in scia annullando due set point, costringendo Musetti e Sonego a cercare il colpo decisivo sul servizio russo. È lì che la coppia italiana piazza l’accelerazione vincente, chiudendo il parziale al deciding point e mettendo la testa avanti nel match.

La reazione dei russi non tarda ad arrivare nel secondo set, dominato grazie a un doppio break che porta rapidamente al 6-2. Tutto si decide così al match tie-break, ma l’equilibrio dura pochissimo: dal 2-1 iniziale gli azzurri infilano una serie impressionante di punti consecutivi (otto di fila), trasformando il finale in un monologo e conquistando il titolo, il primo del 2026, per l’Italtennis.