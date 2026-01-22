Australian Open

Australian Open, il programma di venerdì 23 gennaio: Paolini a colazione, nella notte Sabalenka e Alcaraz

Jasmine trova Jovic per la rivincita di New York, per l’asso murciano c’è il giocoliere Moutet

Jasmine Paolini - Australian Open 2026 (foto X @USOpen)

Sesto giorno di gare e a Melbourne comincia il terzo turno, quello dei primi incroci tra teste di serie; il programma della giornata di venerdì 23 gennaio all’Australian Open, sulla Rod Laver Arena inizia alle 11.30 locali, la una e mezzo in Italia, con la sfida tra Aryna Sabalenka e la neo-austriaca ed ex russa Anastasia Potapova; non prima delle 13.30 locali e sarà la volta del numero uno maschile Carlos Alcaraz, alle prese nello stadio più importante con l’ultimo nome del seeding Corentin Moutet. Alle ore 19 di Melbourne, le nove da noi, parte il programma serale con Alex De Minaur e Frances Tiafoe e a seguire Mirra Andreeva con la rumena Ruse.

Nello stadio dedicato a Margaret Court le partite cominciano alla medesima ora, aprendosi con l’interessante confronto tra il redivivo Daniil Medvedev e l’incostante ma geniale Fabian Marozsan e proseguendo dopo le 14 con il derby americano BaptisteGauff. In serata la carta prevede SvitolinaShnaider e per finire BublikEtcheverry.

Sulla John Cain Arena si posano gli occhi e i cuori degli appassionati italiani perché alle cinque del pomeriggio, le 7 di mattina da noi, Jasmine Paolini affronta la terza fatica Slam dell’anno con la giovane americana Iva Jovic, ventinovesima testa di serie da lei già battuta lo scorso settembre a New York in due set. Non prima delle 18.30 segnaliamo la discesa in campo del terzo favorito del singolare maschile Alexander Zverev, che si misura con il britannico Cameron Norrie. Il programma del mattino in questo caso inizia alle 11 in punto con MbokoTauson e a seguire con l’acceso duello tra Alejandro Davidovich Fokina e Tommy Paul.

