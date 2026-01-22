Wawrinka: “Negli Slam ho più tempo per gestirmi e trovare soluzioni”

Stan Wawrinka si presenta in sala stampa, dopo essere diventato il più vecchio giocatore a vincere due partite in uno Slam dal 1978 (Ken Rosewall).

DOMANDA: Stan, che cosa pensi abbia fatto la differenza alla fine a tuo favore?

STAN WAWRINKA: È stata una battaglia dura. Quando vinci 7-6 al quinto, è sempre una questione di pochi punti. Sono contento di come è finita. Era importante rimanere positivo durante la partita. L’atmosfera e il sostegno sono stati incredibili. Mi hanno davvero aiutato a rimanere attivo durante queste quattro ore.​

DOMANDA: La tua percentuale di vittorie al meglio dei cinque set è migliore che al meglio dei tre. Che cosa pensi ci sia nel formato al meglio dei cinque set che ti si addice così tanto? A volte sembri uno specialista.

STAN WAWRINKA: Nei tornei dello Slam in generale ho sempre fatto meglio. Sento di avere più tempo per mettere in campo il mio gioco, per trovare soluzioni. Ho anche molta fiducia nel mio livello di condizione fisica e nella capacità di gestire queste partite lunghe. Per me non è un problema mantenere alto il livello. Oggi è stata di nuovo una grande battaglia. Non mi sentivo benissimo, probabilmente ho iniziato ad avere crampi alla fine. Mi sono spinto oltre, continuando a spingere. Ovviamente devi stare bene fisicamente, ma anche mentalmente devi rimanere positivo e trovare soluzioni. Giocare qui, con questa atmosfera incredibile e questo sostegno, mi dà molta energia in campo per restare positivo, continuare a lottare e continuare a spingermi. Sono super felice del risultato.​

DOMANDA: Hai ovviamente vinto un titolo qui, hai battuto Novak qui, hai vinto altri Slam. A che livello collochi questo risultato nella tua testa?

STAN WAWRINKA: Per me confrontare le epoche, paragonare il passato, non è mai una buona idea. Cerco sempre di restare nel presente, vivere quello che sta succedendo nel presente. Dopo un anno difficile come l’ultimo, sapendo che questo è il mio ultimo Australian Open, il mio ultimo anno, è davvero speciale. Le emozioni sono completamente diverse. È una sensazione difficile da descrivere. Ma è il motivo per cui a 40 anni continuo a spingermi, a spingere i limiti, ad allenarmi duramente nella off-season: per vivere questi momenti.​

DOMANDA: Posso chiederti del piccolo dettaglio sulla tua maglietta che sembra essere un tributo ai pantaloncini che hai indossato al Roland Garros. Nella storia della moda, cosa significa per te esserne una piccola parte?

STAN WAWRINKA: Non faccio parte della storia della moda. La gente si ricorda di quei pantaloncini perché non erano i più belli, e anche perché ho vinto il Roland Garros. È per questo che se ne parla così tanto. Ora sono contento dei vestiti che ho. Penso che siano buoni e sono felice di indossarli.​

DOMANDA: Guardavo un po’ di United Cup, dove avete giocato entrambi e tu eri nell’angolo. Ascoltando alcune delle conversazioni che avevi con il tuo team, mi sono chiesto se un giorno ti piacerebbe fare l’allenatore.

STAN WAWRINKA: È una bella domanda a cui in questo momento non ho una risposta. Se me lo chiedi adesso, nel breve termine non voglio allenare. Nel lungo termine non si sa mai cosa potrà succedere. Sono contento di dove sono adesso. Felice di giocare quest’anno e cercare di finire nel miglior modo possibile. Probabilmente dopo mi prenderò un po’ di tempo libero.​

DOMANDA: Anche Djokovic e Cilic hanno avuto una buona giornata oggi. Monfils ha avuto un bel saluto. Questo è il torneo dei “vecchietti”?

STAN WAWRINKA: Penso che sia fantastico. Ho visto che Cilic ha vinto. È bello rivederlo in campo. Anche lui ha avuto degli infortuni l’anno scorso. È bello vederlo di nuovo al livello giusto. Novak è comunque in un’altra categoria. Non ci paragoniamo mai a lui. È sempre lì e ci sarà sempre finché giocherà. È sempre incredibile il modo in cui riesce a spingere tutti.​

DOMANDA: Per quanto riguarda il formato al meglio dei cinque set, c’è stato un momento nella tua carriera in cui hai capito che era il formato migliore per te, in cui hai trovato la formula?

STAN WAWRINKA: Non proprio. Ma come ho detto, nelle partite al meglio dei cinque set negli Slam, fin dall’inizio di carriera posso essere un po’ meno nervoso. Non hai poco tempo per trovare soluzioni. Questo, a livello mentale, mi ha sempre aiutato a cercare di giocare il mio miglior tennis.