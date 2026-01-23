Antidoping: l’ITIA sospende provvisoriamente l’ex n° 97 Jana Fett

La lotta al doping nel mondo dello sport è sempre un tema rilevante e anche in questo 2026 arrivano notizie di sospensioni da parte dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Nella giornata di venerdì 23 gennaio è arrivata la comunicazione da parte dell’ITIA della sospensione provvisoria – ai sensi Programma Anti-Doping del Tennis (TADP) – della ventinovenne croata Jana Fett.

ITIA, i motivi della sospensione di Jana Fett

La sospensione arriva in seguito a quanto rilevato nel campione fornito dalla tennista croata lo scorso 16 novembre 2025 in occasione dei match di play-off di Billie Jean King Cup disputati a Varadzin in Croazia. L’analisi del campione, suddiviso come da procedure anti-doping, in campione A e B, ha portato alla rilevazione nel campione A di tre sostanze proibite (SARM Ostarina (S-22), un metabolita di LGD-4033 e metaboliti di GW501516). Le medesime sostanze sono poi state rilevate nel campione B. Le sostanze sopracitate rientrano nella lista delle sostanze proibite 2025 e sono vietate dal TADP.

Fett ha quindi ricevuto dall’ITIA una notifica di contestazione per violazione del regolamento antidoping con una sospensione provvisoria obbligatoria – alla luce delle sostanze rintracciate – che ha effetto a partire dallo scorso 22 dicembre.

Come da regolamento antidoping, Durante il periodo di sospensione, Fett non potrà giocare, allenare o partecipare a qualsiasi evento tennistico autorizzato o promosso dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi associazione nazionale.

La croata ha facoltà di appellarsi alla sospensione provvisoria sebbene l’ITIA ha comunicato che alla data del 23 gennaio 2026 la tennista croata non si è avvalsa di tale facoltà.

La carriera di Jana Fett

La tennista croata nata nel dicembre 1996 vanta un best ranking alla posizione numero 97 raggiunta nell’ottobre 2017, anno in cui raggiunse due semifinali WTA – entrambe partendo dalle qualificazioni – a Hobart e Tokyo. A livello Slam vanta come miglior risultato due secondi turni all’Australian Open nel 2016 (sconfitta da Wozniacki dopo aver dilapidato il vantaggio di 5-1 40-15 nel terzo set) e a Roland Garros nel 2024 (battuta da Bouzkova).

Fett al momento si trova alla posizione numero 189 del ranking WTA e l’ultimo match disputato è stato a inizio dicembre nel W50 di Selva Gardena, torneo nel quale si è fermata ai quarti contro la britannica Xu.