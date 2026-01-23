Australian Open, Djokovic: “Sono molto esigente, non è facile lavorare con me” 

Dopo il successo ottenuto contro Francesco Maestrelli, Novak Djokovic ha incontrato i media serbi in conferenza stampa per fare il punto sulla sua attuale struttura tecnica e sulla vita dietro le quinte del circuito. In particolare, ha dedicato parole di stima a Boris Bošnjaković, figura chiave e costante del suo team, e ha regalato una riflessione curiosa sulle dinamiche dello spogliatoio, un ambiente di convivenza forzata dove, tra scambi di battute, il rischio di incappare in situazioni sociali imbarazzanti è sempre dietro l’angolo. Nole tornerà in campo il 24 gennaio alle ore 9:00 italiane, contro Botic van de Zandschulp.

L’importanza e la crescita di Boris Bošnjaković

Negli ultimi anni una certa instabilità tecnica ha colpito il box di Novak Djokovic – segnata dal termine del rapporto con Goran Ivanišević e dalle brevi collaborazioni con figure del calibro di Nenad Zimonjić, Andy Murray e Dušan Vemić – e Boris Bošnjaković si è confermato l’unico vero punto fermo nello staff. Grazie a una solida formazione alla Brigham Young University e un’esperienza ventennale nel circuito, è subentrato nella guida del serbo nel dicembre 2023, dopo aver allenato al Centro Tennis “Novak”.

Sebbene la sua specialità risieda nell’analisi tattica degli avversari, la sua crescente influenza lo ha portato a ricoprire un ruolo polivalente, diventando il perno centrale della preparazione del numero uno serbo in questa fase di transizione. Nella panchina di Djokovic si sono susseguiti nomi importanti negli anni; infatti, oltre a quelli già citati, si ricordano Dejan Petrović, Riccardo Piatti, Marián Vajda, Boris Becker, Andre Agassi e Radek Štěpánek. Fare parte di questa lista di eletti dimostra chiara professionalità e bravura nel proprio ruolo, cosa di cui Bošnjaković non può che vantarsi.

Australian Open, Djokovic: “Non è facile lavorare con me, sono molto esigente”

“Boris ha diversi ruoli nel mio team in questo momento, non solo quello di allenatore. Tuttavia, come capo allenatore, ha ora molte responsabilità su di sé. Prima di collaborare con me non aveva molta esperienza a un livello così alto, quindi stiamo evolvendo e crescendo insieme. Il suo progresso è evidente rispetto a qualche anno fa, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme in modo più concreto”, sottolinea Djokovic.

“Non è facile lavorare con me e non è facile lavorare ai massimi livelli. Caratterialmente sono molto esigente, richiedo da ogni membro del mio team dedizione totale e professionalità. Non mi basta che si accontentino di ciò che già sanno; voglio che mantengano costantemente una mentalità aperta e cerchino modi per migliorare. Desidero che seguano le nuove tecnologie e tutti gli aspetti attuali dello sport, per poi capire come possono aiutare me e se stessi, affinché si possa crescere insieme”, aggiunge il fuoriclasse serbo, evidenziando i requisiti rigidi che chiede al suo staff giornalmente.

“A volte finisci per metterti in imbarazzo in spogliatoio”

Lo spogliatoio del circuito professionistico è un luogo comune, dove la rivalità sportiva deve convivere con una vicinanza fisica, e quindi può generare situazioni scomode e malintesi. Un caso emblematico è quello recentemente raccontato da Coco Gauff, la quale ha ammesso di aver erroneamente congratulato una collega per una vittoria perché stava mangiando un dolce, scoprendo solo dopo che si trattava in realtà di un “dolcetto della depressione” post-sconfitta. Sebbene Daniil Medvedev sostenga che l’atmosfera odierna sia molto più amichevole rispetto a quella di vent’anni fa, la necessità di destreggiarsi tra i risultati altrui per evitare gaffe rimane una sfida costante.

Durante la conferenza stampa, Novak Djokovic ha raccontato la sua prospettiva: “Nello spogliatoio ci sono state molte scene insolite, ma non sono fatte per essere rese pubbliche, dovrebbero restare lì. Io cerco di fare attenzione, magari chiedo a un membro del mio team di confermarmi se qualcuno ha vinto o perso; cerco di scoprirlo prima di rivolgermi a qualcuno. Ma è successo di sbagliare, ci sono così tanti giocatori. Non si può seguire tutto. Quando ti trovi nella posizione di salutare qualcuno e parlarci, ovviamente per cortesia e rispetto vuoi chiedere del match o magari mostrare di essere informato; invece, a volte finisci per metterti in imbarazzo“.

A cura di Sabrina Giorgi