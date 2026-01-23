Australian Open, italiani in campo sabato 24 gennaio: Sinner, Musetti, Darderi e il doppio Paolini/Errani

Sabato 24 gennaio sarà un’altra giornata intensa per gli azzurri a Melbourne Park. A causa delle altissime temperature previste in Australia, il programma inizierà in anticipo rispetto al solito, per garantire sicurezza e migliori condizioni di gioco ai tennisti, ma anche per il pubblico che assisterà.

Inaugura la notte italiana, Lorenzo Musetti, n.5 del tabellone, che scenderà in campo contro il ceco Thomas Machac nella John Cain Arena a partire dalle 00:30. Il talento toscano, fresco di buone prestazioni e determinato ad arrivare in fondo a questo torneo, proverà ad imporre il suo tennis forte e creativo contro un avversario potenzialmente molto ostico e che l’ha sconfitto in due set nell’unico precedente, due anni fa sull’indoor di Marsiglia.

Alla stessa ora, non bisogna ignorare la sfida indetita di Luciano Darderi, testa di serie n.22, che affronterà il russo n.15 Karen Khachanov nella Kia Arena. Sarà un test importante per il giovane azzurro, chiamato a confrontarsi con un giocatore pesante, solido e potente. Dovrà saper gestire la pressione che il russo sicuramente darà e dovrà impegnarsi a non farsi sopraffare dal gioco aggressivo dell’avversario.

Tra i protagonisti più attesi, è sicuramente Jannik Sinner, n.2 del seeding, che affronterà per la prima volta l’americano Eliot Spizzirri nella Rod Laver Arena, con inizio non prima delle 2:00 del mattino. Il giovane altoatesino cercherà di confermare la sua solidità e di continuare il cammino nello Slam australiano, puntando a un’altra prestazione di controllo.

Nonostante la sconfitta in singolare, rivedremo la n.1 italiana Jasmine Paolini, in doppio con l’indistruttibile Sara Errani. Le giocatrici azzurre proveranno a far valere la loro esperienza consolidata contro le wild card australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson all’ANZ Arena da mezzanotte e mezza. Le azzurre puntano a confermare la loro intesa e a regalare un’altra bella vittoria al pubblico italiano, ma dovranno restare concentrate e pazienti, affrontando un’arena tutta dalla parte delle avversarie di casa.

Italiani in campo sabato 24 gennaio:

John Cain Arena

[5] Lorenzo Musetti vs T. Machac – ore 00.30

Kia Arena

[22] Luciano Darderi vs. [15] K. Khachanov – ore 00:30

Rod Laver Arena

[2] Jannik Sinner vs. E. Spizzirri – ore 2:00

ANZ Arena

[2] Jasmine Paolini/Sara Errani vs. [WC] K. Birrell/T. Gibson – ore 00:30

I match saranno visibili su Eurosport e in streaming su DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision.

di Federica Migliorati