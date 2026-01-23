Australian Open, il programma di sabato 24 gennaio: nottata con Sinner, Musetti e Darderi

Sabato 22 gennaio il tabellone dell’Australian Open si allinea agli ottavi di finale, con i match della parte bassa a completare il quadro dei terzi turni. Dopo qualche giorno di temperature miti, l’estate australiana è pronta a picchiare nuovamente, con netti innalzamenti della temperatura. Per questo, gli organizzatori hanno anticipato l’inizio del programma rispettivamente di mezz’ora e di un’ora, con un avvio in contemporanea su tutti i campi: si comincia a mezzanotte e mezzo italiane, le 10.30 ora australiana.

La decisione mira a contrastare il caldo e evitare disagi per i giocatori e gli spettatori. Sui propri canali social, il torneo invita tutti a indossare il cappello e la protezione solare e bere molta acqua, con la possibilità di fare rifornimento nelle apposite postazioni. Inoltre l’invito è di presentarsi per tempo all’ingresso e di utilizzare le aree di refrigerio. Da un paio di stagioni l’Australian Open si è dotato di una heat policy e il rischio di vederne applicati i provvedimenti nella giornata di sabato è alto – qui per tutte le specifiche, dai cooling break alla sospensione come extrema ratio.

Il programma di sabato 24 gennaio: Sinner, Musetti e Darderi nella nottata italiana

Si inizia dunque alle ore 10.30, quando in Italia sarà mezzanotte e mezzo, senza distinzioni tra campi principali e secondari.

Sulla Rod Laver Arena ad aprire il programma sarà la detentrice del titolo Madison Keys, protagonista dell’affascinante sfida con la ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova.

A seguire, non prima delle 2 italiane, sarà il turno di Jannik Sinner che affronterà il numero 85 ATP Eliot Spizzirri.

La sessione serale, prevista per le 19 di Melbourne – le 9 italiane – vedrà protagonisti Novak Djokovic contro Botic Van De Zandschulp e Naomi Osaka, che sfiderà la qualificata Maddison Inglis.

Sulla Margaret Court Arena, il secondo campo dotato di tetto, sono previsti cinque incontri totali.

Si inizia con Jessica Pegula-Oksana Selekhmeteva, match seguito dal derby statunitense tra Amanda Anisimova e Peyton Stearns. Ben Shelton e Valentin Vacherot chiudono la sessione diurna.

In serata Iga Swiatek incrocerà la racchetta con Anna Kalinskaya, poi Casper Ruud e Marin Cilic firmeranno l’ultima partita di giornata.

Lorenzo Musetti battezzerà il settimo giorno di competizioni sulla John Cain Arena. Quando da noi l’orologio indicherà mezzanotte e mezzo l’azzurro scenderà in campo contro Tomas Machac per conquistare i suoi primi ottavi all’Australian Open.

A seguire Elise Mertens-Nikola Bartunkova, prima di vedere di cosa sarà capace Stan Wawrinka contro un top 10 del calibro di Taylor Fritz, che saranno impegnati non prima delle 7 del mattino. Infine Elena Rybakina dovrà fare attenzione a Tereza Valentova.

Primo match anche per il terzo italiano impegnato in questo sabato. Luciano Darderi dovrà offrire la miglior versione di se stesso per provare a superare Karen Khachanov sulla Kia Arena, dove saranno impegnati anche Linda Noskova contro Xinyu Wang e Jakub Mensik contro Ethan Quinn.