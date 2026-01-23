Australian Open, Mboko: “Sto vivendo molte prime volte, non mi sento matura”

Victoria Mboko può festeggiare la sua prima volta agli ottavi di finale a uno Slam. La tennista canadese ha sconfitto la danese Clara Tauson con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3 e domenica sfiderà Aryna Sabalenka. Di seguito le sue impressioni in conferenza stampa.

Victoria, congratulazioni. Sei arrivata al quarto turno. Raccontaci cosa ne pensi della partita e come ti senti in questo momento.

Mboko: “Sì, è stata una partita piuttosto difficile contro Clara. Prima di iniziare, sapevo che avrei dovuto lottare duramente. So che lei è davvero brava a colpire la palla, e volevo assicurarmi di riuscire a rimanere al suo livello il più possibile. Ha fatto molti buoni scambi e ottimi colpi. Ha salvato un paio di match point durante la partita. Sono contenta di aver ribaltato la situazione e di aver ritrovato la calma per vincere alla fine.”

Immagino che arrivare alla seconda settimana di un Grande Slam fosse uno degli obiettivi che ti eri prefissata prima dell’inizio di stagione. Come ti senti ad averlo raggiunto così presto?

Mboko: “Sì, non me lo aspettavo davvero. A volte mi sembra di dire le cose solo per il gusto di dirle, ma ogni torneo che gioco voglio sempre fare bene. È la mia prima volta al quarto turno di un Grande Slam, e la prima volta che gioco l’Australian Open. È un’esperienza davvero fantastica. Non avevo aspettative su me stessa, dato che non ero mai stata qui prima. Ma è stata un’esperienza molto divertente.”

La prossima è Aryna Sabalenka. Come ti senti al riguardo?

Mboko: “Non ho mai giocato contro una numero uno al mondo. Sarà un’esperienza molto diversa. Immagino che giocheremo anche sulla Rod Laver Arena: non ho mai giocato sul campo centrale di un torneo del Grande Slam. Ci sono un sacco di prime volte. Sono davvero emozionata, non è un’esperienza che capita a molte persone. Poter giocare domenica è, per me, davvero fantastico. Anche solo per mostrare quello che so fare.”

Dato che sei ancora relativamente nuova a questo tipo di tornei, i tornei del Grande Slam in generale, come ti trovi con i ritmi di un torneo del Grande Slam? Come ti senti fisicamente ed emotivamente all’inizio di questa partita?

Mboko: “Ho giocato molte partite prima di arrivare qui ed è stato un bene poter prendere un po’ di ritmo. A volte è utile avere un giorno di riposo in mezzo. Sono iscritta anche al doppio, quindi per me non è proprio così. Ma per ora mi piace. D’altra parte, è anche la mia prima esperienza in questo torneo, e non ho ancora giocato molti Grande Slam. Sto semplicemente vivendo giorno per giorno e mi sto divertendo.”

È il tuo primo Australian Open. Sei già tra le prime venti teste di serie. Come mai sei riuscita ad adattarti così rapidamente a questo livello?

Mboko: “Giocare con tanti tennisti di alto livello ti prepara a colpire la palla. Molte più persone qui hanno più esperienza di me. Quindi, che tu vinca o perda, penso che si possa imparare molto. Non ho ancora disputato un’intera stagione nel tour, ma finora ho giocato molte partite e penso che questo mi abbia aiutato ad adattarmi. Intendo dire che giocherò sempre contro qualcuno più grande di me, che gioca da più tempo di me. Penso che siano queste esperienze ad aiutarmi ad andare avanti.”

Tu e altre giovani giocatrici avete ottenuto buoni risultati questa settimana. C’è qualche qualità comune che vi accomuna? Aryna diceva che secondo lei sembri molto più matura di quanto fosse lei alla tua età. C’è una qualità che vi accomuna?

Mboko: “Sì, ci sono molti adolescenti nel circuito che sono ancora in gara in questo momento. Penso che sia davvero bello da vedere. Conosco molti di loro da molto tempo, ho giocato contro di loro nei tornei juniores. Voglio sempre che facciano bene e viceversa. Onestamente, non mi sento così tanto matura (sorride). Penso che arrivare così presto possa renderti più matura, in un certo senso. Impari molte più cose più velocemente. Si impara molto dalle esperienze degli altri.”

Stavi parlando delle sconfitte. Ce n’è qualcuna in particolare che ricordi? Cosa hai imparato da quelle esperienze? Qual è stata la lezione che ne hai tratto?

Mboko: “Ogni settimana, se non vinci tutti i tornei, finisci per perdere. Soprattutto l’anno scorso, e ovviamente anche quest’anno, ho cercato di migliorare da ogni singola sconfitta che ho subìto. Non ce ne sono alcune che spiccano più delle altre. Alcune volte si trattava del fatto che non mi sentivo bene fisicamente, oppure mentalmente non ero così concentrata sulla partita. È qualcosa che posso imparare per la volta successiva: dirmi che devo migliorare la mia forma fisica, o imparare a rimanere più calmo in questi momenti perché, a volte, voler vincere a tutti i costi può essere stressante. Penso che ogni sconfitta mi abbia aiutato a migliorare.”

(di Silvia Frigeni)