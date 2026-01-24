Australian Open, Darderi: “Abbiamo preparato benissimo la partita”

Nell’inferno di Melbourne Park, in una delle giornate più calde dell’anno, Luciano Darderi riesce a battere la temperatura e Karen Khachanov per conquistare il suo primo ottavo di finale in un torneo dello Slam.

Luciano, è stata una partita dura là fuori, con condizioni complicate, ma immagino che tu sia felice di aver portato a casa la vittoria.

LUCIANO DARDERI: “Sì, è la mia prima volta qui nella seconda settimana, quindi sono molto emozionato di giocare il prossimo turno. Oggi è stata una partita davvero difficile. Khachanov ha molta esperienza su questo tipo di superficie e ha giocato tante volte questo turno negli Slam. Per me era la prima volta, quindi penso di aver gestito molto bene i nervi nei momenti importanti, e questa è stata la chiave oggi.”​

Congratulazioni per la vittoria di oggi. Volevo chiederti: un anno fa in questo stesso periodo facevi un po’ fatica a trovare la forma. Puoi commentare il percorso che ti ha portato fino a questo punto?​

LUCIANO DARDERI: “Credo che i maggiori progressi siano arrivati sul cemento. Quando fai la preparazione sul cemento è diverso. Questa è la mia seconda pre‑stagione completamente sul cemento, quindi penso che una delle chiavi sia stata proprio giocare più partite su questa superficie, prendere fiducia, perché la fiducia è molto importante su questi campi. Oggi è stata una partita davvero dura, Khachanov ha molta esperienza, però penso di essere rimasto concentrato per tutta la partita. Ho perso un po’ la testa nel secondo set, ma sono tornato molto forte all’inizio del terzo. La chiave è stata quando ho fatto il break sul 3‑2 nel terzo set.”​

E come ti sentiresti ad affrontare Jannik Sinner, se dovesse succedere?​

LUCIANO DARDERI: “Sta ancora giocando. Sarebbe una sensazione davvero bellissima, un’esperienza incredibile. Cercherò di fare del mio meglio, sia che sia Sinner sia che sia un altro avversario, darò comunque il massimo.”​

Notizia triste dal Cile: Cristian [Garin] ha perso suo padre e tu gli hai mandato il tuo supporto in camera. Come ti senti? Non so se hai parlato con lui stamattina.​

LUCIANO DARDERI: “No, la verità è che è successo tutto molto recentemente, quello che è successo a Garín, a suo padre. È stato qualcosa che mi è venuto dal cuore in quel momento. Ci alleniamo insieme con lo stesso preparatore fisico, quindi è qualcosa di molto, molto doloroso. Ovviamente è molto più importante questo di una partita di tennis. Ho sentito che dovevo dirlo perché ci stiamo allenando insieme, è un amico, è una brava persona. Niente, voglio mandargli tanta forza, sta passando un momento difficile, ma sicuramente tornerà più forte e durante l’anno saremo insieme, saremo lì a sostenerlo con Berni. Non c’è molto da dire su una cosa del genere, quindi niente, volevo solo riconoscere quel momento per lui e per suo padre.”​

Allora, contento di questa prima volta che sei arrivato alla seconda settimana qui?​

LUCIANO DARDERI: “Sinceramente, quando ho cominciato la settimana non me l’aspettavo, perché comunque era la mia prima partita che vincevo qui in Australia, a Melbourne. Adesso essere in seconda settimana è qualcosa di bello, ma penso che ce lo meritiamo perché stiamo lavorando forte tutti i giorni, veramente tanto. Si sono visti dei progressi sul cemento e alla fine sto giocando molto bene qui, mi sento comodo, si è visto oggi in campo al di là della sconfitta o della vittoria. Quindi sono felice di poter essere nella seconda settimana per la prima volta.”​

Quando sei uscito dal campo e poi sei tornato, ti hanno detto che ci avevi messo troppo tempo. Ti dicono quanto tempo ti rimane oppure devi calcolarlo da solo?​

LUCIANO DARDERI: “Sì, mancavano 30 secondi, mi ha detto che mancavano 30 secondi. Sono uscito nel tempo in cui me l’hanno detto, quindi secondo me ha sbagliato l’arbitro in quel momento. Però un warning così non aveva senso, secondo me, perché poi erano 3 minuti, non aveva tanto senso, però non importa.”​

Qual è stata oggi la chiave del match? L’avevamo detto anche alla vigilia: Khachanov è un giocatore che negli Slam va sempre molto avanti, ha grande esperienza. Perché alla fine l’hai portata a casa tu, qual è stata la chiave?​

LUCIANO DARDERI: “Secondo me l’abbiamo giocata tatticamente molto bene. Anche nei momenti importanti, quando perdevo la testa, c’erano mio padre e il mio preparatore che mi dicevano come giocare, come fare le cose giuste, anche se ogni tanto mi incavolo con loro per togliermi un po’ di pressione, no? Perché ci sono momenti della partita in cui loro sono fuori e devono sopportare questi momenti in cui io vado un po’ fuori di testa, ma la cosa buona è che sono andato via, però sono sempre ritornato. Al di là di questi momenti, penso che questa sia stata la chiave della partita: giocare sempre tatticamente nel modo giusto. Anche fisicamente ho tenuto bene tutti e quattro i set, al di là del caldo che faceva. Per fortuna abbiamo finito giusto in tempo.”​

Questo è il miglior tennis della tua vita? Stai giocando il miglior tennis della tua vita?​

LUCIANO DARDERI: “Sì, però ho ancora tanto da migliorare, secondo me. Ho avuto tanti momenti in cui ho perso tanti game che non dovevo perdere. Ovviamente dall’altra parte c’era lui che ti spingeva a questa cosa, però posso ancora migliorare su tutto.”​

Ci puoi dire qualcosa sull’ottavo di finale, sia se dall’altra parte della rete troverai Sinner, sia eventualmente un altro avversario?​

LUCIANO DARDERI: “Vabbè, ovviamente penso che giocare con Sinner sia un regalo, no? Giocare sulla Rod Laver contro il numero due del mondo oggi. Comunque Jannik e Carlos sono quei due che dominano il circuito, quindi sarà una bella esperienza se gioco con Jannik. Ovviamente giocherò al massimo, cercherò di fare il mio, come in tutte le partite: giocare al massimo e cercare di vincere come sempre. Ovviamente, se ci sarà Jannik sarà una partita più difficile, quindi cercherò solamente di fare il mio massimo ed essere concentrato su me stesso.”