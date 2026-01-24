Australian Open, Djokovic e il rischio squalifica: sfiorato il precedente dello US Open 2020

Il terzo turno dell’Australian Open 2026 si candida ad essere un possibile punto di svolta del torneo di Novak Djokovic. Il campione serbo, infatti, con il successo agevole contro Botic van de Zandschulp in 6-3 6-4 7-6, che fa seguito alle vittorie ai danni di Pedro Martinez all’esordio e di Francesco Maestrelli – senza ancora perdere un set – ha raggiunto quota 400 negli Slam, raggiungendo un traguardo di risonanza assoluta. C’è stato un episodio, però, che ha davvero rischiato di avere risvolti negativi, e quasi drammatici, in una giornata tanto importante. Una situazione in cui Nole sarebbe potuto passare dall’ennesima celebrazione per la sua straordinaria carriera alla condanna di gran parte degli addetti ai lavori. E già così non ci è andato molto lontano.

Australian Open, il gesto ‘incriminato’ di Djokovic

Sul 6-3, 4-2 e servizio per Botic van de Zandschulp, quindi in una situazione favorevole per Novak Djokovic, l’olandese si trova avanti ai vantaggi e nello scambio da fondo campo sbaglia un colpo che gli termina lungo, il che permette a Nole di riportarsi sul 40-40. A quel punto il nativo di Belgrado, probabilmente teso e sicuramente non serenissimo, fa partire una pallata che passa sopra la testa della ball kid presente a bordo campo. Per fortuna la ragazzina non viene colpita, anche se è quasi costretta a girare la testa, e il serbo si scusa immediatamente.

Il precedente dello US Open 2020 e la riflessione

Il mea culpa di Novak Djokovic, poi, è arrivato anche in conferenza stampa: “Mi sono scusato per questo. Non era necessario e l’ho fatto nella foga del momento. Sono stato fortunato e mi dispiace di aver causato disagio al raccattapalle o a chiunque altro”. Un episodio che, tra l’altro riporta alla mente il precedente dello US Open 2020 quando il serbo, nel primo set dell’incontro contro Pablo Carreno Busta, ha colpito al collo una giudice di linea, che poi è rimasta a terra dolorante per un paio di minuti. E in quell’occasione la sentenza fu inappellabile: squalifica, perdita dei punti guadagnati fino a quel momento e multa in denaro.

Ora, nell’occasione in questione, per fortuna della ball kid non è successo niente. Ma la domanda sorge spontanea: deve essere punita il gesto in sé o la buona mira del tennista? Se è vero che Novak Djokovic non ha colpito la ragazzina, sicuramente la pallata che ha scagliato è stata discutibile. Probabilmente si potrebbe rimanere a discutere per ore della vicenda, senza nemmeno arrivare ad un’idea che accomuni tutti. Quel che è certo è che Nole ha rischiato davvero grosso e si è salvato per centimetri. Chissà che non possa servirgli da lezione …