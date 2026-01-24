Australian Open, il programma di domenica 25 gennaio: nella notte Sabalenka e Alcaraz. Medvedev-Tien all’alba

L’Australian Open va di fretta, e in men che non si dica, il programma è già alle intriganti sfide degli ottavi di finale. Nella giornata di domenica 25 gennaio, la qualità del tennis in quel di Melbourne s’impenna, e non di poco. In campo, spazio ai numeri uno e alle altre star, vediamo in quale ordine.

Il programma

La Rod Laver Arena aprirà le porte alle 11:30 del mattino (01.30 italiane), dunque non vi sarà bisogno di anticipare l’inizio dei match per il caldo estremo, come accaduto, invece, nella giornata di sabato. Saranno Aryna Sabalenka e Victoria Mboko ad inaugurare il programma degli ottavi dell’Australian Open con un match scintillante. Non prima delle 13:30 locali (03:30 italiane) toccherà a Carlitos Alcaraz e Tommy Paul. La sessione serale si aprirà invece alle 19:00 locali (09:00 italiane) con la sfida da non perdere tra il padrone di casa de Minaur e lo scatenato Sasha Bublik. A seguire, Mirra Andreeva ed Elina Svitolina metteranno fine all’attività tennistica sul centrale del Melbourne Park

Sulla Margaret Court Arena, Coco Gauff e Karolina Muchova cercano disperatamente un posto ai quarti, e lo faranno a partire dalle 14:30 australiane (ore 04:30 italiane). Al termine del suddetto match, ci sarà spazio per un duello attesissimo, che ha già regalato emozioni indimenticabili l’altr’anno proprio a Melbourne. Non prima delle 06:00 italiane, infatti, il programma dell’Australian Open propone il match tra Daniil Medvedev e Learner Tien, i quali non ci hanno mai deluso ogni qualvolta che si sono affrontati, e difficilmente lo faranno in un ottavo Slam.

Sulla John Cain Arena, la chiacchieratissima Yulia Putintseva tornerà a far parlare di sé, dalle 03:00 italiane, contro la talentuosa Iva Jovic, autrice dell’eliminazione della nostra Jasmine Paolini. Nella mattinata italiana, non prima delle 07:00, altro match dall’alto coefficiente di spettacolarità, tra Sascha Zverev e Francisco Cerundolo.