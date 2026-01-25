Australian Open: Darderi nomina Sinner e gli viene un crampo

Che sia per condizioni ambientali sfavorevoli o per la tensione, ad avere i crampi durante un match sono capaci tutti, anche se qualcuno sembra essere più naturalmente dotato di questo poco invidiabile… talento. E, forse, un po’ anche perché ci facciamo più caso se capita a Jannik Sinner, a un passo (decisamente rigido) dall’essere eliminato dall’Australian Open da Eliot Spizzirri e appunto dai crampi.

Tutto è bene quel che finisce bene (per un possibile punto di vista alternativo, chiedere a Eliot), così Jannik, unendosi a Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, ha dato il suo contribuito alla presenza di tre azzurri agli ottavi, prima a volta assoluta a Melbourne. E, nel frattempo, ha mantenuto intatte le sue chance di vincere il titolo per la terza volta consecutiva, nel caso con buona pace di Sascha Zverev per cui “non è più come un tempo quando l’Happy Slam aveva già il nome del vincitore scritto in anticipo”. Sarebbe Novak Djokovic, a beneficio dei nuovi appassionati.

Darderi in preda ai crampi in diretta tv

In ogni caso, Lucianone nostro sta dimostrando i progressi sul duro – anche perché, ci perdoni, ma se il primo anno sul Tour fai registarre il 12% di vittorie, migliorare non sembra impossibile – e l’ultimo ad accorgersene è stato Karen Khachanov, battuto in quattro set proprio nella giornata del caldo estremo secondo l’ormai a tutti nota scala.

Terminato quel match, Darderi è stato intervistato mentre era ancora in corso l’incontro di Jannik con Spizzirri. Commentando la situazione in diretta, forse coincidenza ma non fa in tempo a pronunciare “Sinner” che gli viene un crampo fortissimo a una gamba. Dalla comprensibile espressione sorridente all’altrettanto giustificata smorfia di dolore in una frazione di secondo. Diversamente da quanto previsto durante i match, l’incontro (con i conduttori) può essere immediatamente interrotto per permettere il trattamento del problema. Ecco le immagini del corto “vedi Sinner e poi crampi”.

The moment 🇮🇹 Luciano Darderi cramped live on air 😳 The conditions on Saturday were BRUTAL.



🎥 Australian Open BlueZone pic.twitter.com/UEr3HmnD5Y — The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026

L’episodio non può non riportare alla mente quello di Rafa Nadal, anch’egli colpito dai crampi durante la conferenza stampa dopo la vittoria su Nalbandian allo US Open 2011. Anche Rafa vinceva più sulla terra che sul duro. Potrebbe essere di buon auspicio per Luciano… Intanto, agli ottavi affronterà proprio Jannik.