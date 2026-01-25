Australian Open: Gauff cede un set ma supera una Muchova senza dritto e centra i quarti di finale

[3] C. Gauff b. [19] K. Muchova 6-1 3-6 6-3

Coco Gauff centra il cinquantesimo quarto di finale in carriera, il terzo consecutivo all’Australian Open, dopo un match emozionante, seppur zeppo di errori, contro Karolina Muchova. Per l’americana, che batte per la quinta volta in altrettante occasioni la ragazza ceca (prima volta a Cincinnati tre anni fa), il primo set è stata una formalità, ma dal secondo parziale in poi Muchova ha saputo movimentare l’incontro con pazienza, badando a pungere con il rovescio in lungolinea e servendo e rispondendo con maggiore aggressività.

Karolina ha completato la rimonta ma un momento di buio nel cuore del terzo set le è costato il match; il suo rimpianto è soprattutto nel dritto, risorsa normalmente fondamentale che oggi l’ha tradita ripetutamente. Per Gauff, sempre straordinaria quando il match si complica (nelle sfide major è 21-6 nelle partite al terzo set) ora c’è la vincente tra Svitolina e Andreeva.

Primo set: Muchova inconsistente, Gauff domina in mezz’ora

Karolina Muchova scende in campo senza fasciature o cerottoni ma la consistenza della sua prima palla è talmente ridotta da lasciare qualche dubbio sulla piena funzionalità della spalla destra. Per Coco Gauff è sin troppo facile incontrare il colpo di inizio gioco della tennista morava e cogliere il punto nel 67% delle occasioni. La numero tre del seeding porta i propri colpi in temperatura senza essere disturbata più di tanto dalle timide soluzioni della rivale; Muchova non trova profondità e non ricava nessun aiuto dal dritto di Coco, la sua risorsa meno sicura.

Gauff scappa indisturbata sul 5-0 e Muchova intasca il punto di consolazione al terzo turno di servizio, ma deve prima superarsi giocando un passante di dritto incrociato strettissimo; per l’americana c’è il 6-1 in appena mezz’ora, con due ace e nessun doppio errore, sei punti ceduti con la prima palla e solo uno con la seconda.

Secondo set: Muchova è più aggressiva e risolve il set in nove giochi

L’atleta morava comincia la seconda partita cercando la battuta a uscire da destra e trovando qualche motivo di soddisfazione con il dritto lungolinea, ma l’evento più importante accade nel secondo game, quando Gauff, forse senza pensieri fino ad allora, sul 15-15 confeziona due doppi errori consecutivi. Muchova prova a spostare l’avversaria con il rovescio dal centro verso sinistra e riesce ad aprirsi il campo per spingere e cogliere finalmente il break.

L’impressione è che in questo improvviso 0-2 i demeriti della favorita della vigilia non abbiano una parte secondaria, con la battuta ma anche con il dritto, che perde per strada in due occasioni. La battuta dell’atleta di Olomouc si è forse fatta un pochino più puntuta ma nel terzo game Karolina sbaglia un poker di drive e nonostante questi problemi manca ben tre palle del 3-0 e cede nuovamente il servizio.

Dunque, non un grande spettacolo i primi tre giochi del set, dopo il rientro in campo però Muchova si muove e colpisce in maniera più aggressiva; si vede anche il dropshot sul dritto dell’americana, che esegue male il recupero e concede la palla-break. Le chance per la ceca sono due, entrambe evaporano ma Muchova ha acquisito fiducia, ne costruisce una terza e la converte grazie a un rovescio largo della rivale.

Il match è cambiato, o forse è semplicemente iniziato una seconda volta: Muchova è incerta con il dritto e non affonda ma preme con intelligenza e confonde Gauff, che si scompone nei movimenti e concede il 4-1 alla rivale con un dritto in rete. La numero 19 del seeding procede sul sentiero tracciato, non cerca il vincente ma nello stesso tempo è più aggressiva sulla battuta di scorta della rivale e ne sabota gli intenti offensivi. Sul punteggio di 5-2 Karolina serve addirittura un ace e poi un servizio vincente per il 6-2 finale.

Terzo set: Muchova sbaglia tutto nel cuore del terzo set e cede il match

Muchova vince il 63% dei punti sulla propria seconda palla e il 56% sulla seconda della rivale e il 6-2 appena firmato è il primo set tolto a Gauff dopo quattro match persi e ben due 6-1 già al passivo dopo quello di oggi.

Gauff riprende alla battuta forse con qualche dubbio nella mente ma Muchova le offre un aiuto perché prova a cercare gli angoli con il dritto e conferma di non sentire il colpo; il problema si fa urgente perché anche nel secondo gioco la tennista morava fa acqua sul lato destro e regala una palla-break delicatissima. Un ace la salva, un altro dritto in pattumiera la espone al pericolo ma Karolina vola oltre con un sospiratissimo drive lungolinea.

È un game durissimo quanto bello, Coco contiene con il dritto i rovesci della rivale ma non può raggiungere l’ultima verticale sulla propria sinistra della ceca, che scrive finalmente 1-1. Gauff sta però ritrovando certezze al servizio e sa aspettare gli errori dell’avversaria, che improvvisamente arrivano in massa e causano il break in quattro punti che definisce il 3-1 per la numero tre del ranking.

La tennista ceca non trova più il campo e il 4-1 per la sua contendente arriva dopo un secondo game a zero; Muchova prova a reagire alla crisi subitanea e intasca a sua volta un game bianco, quando però prova a rischiare qualcosa di più Gauff gli chiude le porte con coraggio annullandole una palla-break e portandosi sul 5-2. Muchova cerca tutte le risorse rimastele, fa rivivere la volée bassa di rovescio di Martina Navratilova e annulla tre matchpoint nel nono gioco, ma le strepitose qualità agonistiche di Gauff permettono alla statunitense di volare oltre con la quarta palla-gara. I quarti di finale sono suoi.