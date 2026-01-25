Italiani

Australian Open, italiani in campo lunedì 26 gennaio: derby Sinner-Darderi e Musetti

Tre italiani agli ottavi degli Australian Open: Sinner affronta Darderi, Musetti cerca conferme importanti contro il californiano. A che ora e dove vederli

Di Francesco De Salvin
2 min di lettura
Jannik Sinner - Australian Open 2026 - Via X @AustralianOpen

Lunedì 26 gennaio si completa il quadro degli ottavi di finale all’Australian Open 2026 con gli ultimi quattro incontri in programma. La presenza italiana è più forte che mai: tre azzurri hanno raggiunto per la prima volta la seconda settimana del torneo di Melbourne, confermando un momento storico per il tennis tricolore. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi portano ancora una volta il nostro Paese sotto i riflettori del tennis mondiale, pronti a misurarsi con avversari di alto livello e con il calore di un pubblico sempre attento agli italiani in campo.

Sinner e Darderi: il derby degli ottaviMusetti-Fritz: equilibrio e spettacoloItaliani in campo lunedì 25 gennaio

Sinner e Darderi: il derby degli ottavi

Tutti gli occhi saranno sulla Margaret Court Arena per il match di Jannik Sinner, che dopo la lunga battaglia contro Spizzirri e le condizioni climatiche difficili si prepara ad affrontare Luciano Darderi. Per quest’ultimo sarà il primo ottavo di uno Slam, mentre il n° 2 del mondo conferma di non aver mai perso nei derby italiani. Il match, programmato per le 8 del mattino in Italia, si preannuncia intenso e ricco di emozioni, con il numero 2 del mondo deciso a confermare il suo stato di forma e consolidare la propria posizione tra i top player del circuito.

Musetti-Fritz: equilibrio e spettacolo

La Rod Laver Arena ospiterà invece Lorenzo Musetti, impegnato contro lo statunitense Taylor Fritz, 9° del seeding. Sei i precedenti tra i due, con tre vittorie per parte, a conferma di un equilibrio che rende il confronto ancora più intrigante. Il match è previsto alle 4 del mattino e potrebbe avere importanti conseguenze sul ranking ATP, visto che Musetti punta a salire fino alla terza posizione. I match in questione saranno visibili su Eurosport e in streaming su DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision.

Italiani in campo lunedì 25 gennaio

Rod Laver Arena

[5] Lorenzo Musetti vs [9] T. Fritz – ore 4:00

Margaret Court Arena

[2] J. Sinner vs [22] L. Darderi – ore 8:00

