Australian Open, Medvedev: “Tien ha giocato una delle partite della vita”

Daniil Medvedev ha salutato prematuramente l’Australian Open, sconfitto al quarto turno da Learner Tien con un netto 6-4 6-0 6-3. Il russo non è mai riuscito a trovare soluzioni efficaci in campo contro l’americano, bravo a imporre il suo ritmo fin dai primi scambi. Per il moscovita, consueta conferenza stampa post-match, dove ha analizzato con la consueta schiettezza la propria prestazione, guardando già al futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni.

D. So che conosci bene Learner, ma oggi sembrava che giocasse a un livello davvero altissimo. Cosa hai visto in Learner e con cosa hai fatto più fatica?

Daniil Medvedev: “Sì, è vero. Ha giocato troppo bene per me oggi. Avrei potuto fare meglio? Voglio dire, si può sempre fare meglio quando perdi con un punteggio così, ma credo che probabilmente ha giocato una delle partite della vita. Ha giocato una grande partita. Io non sono riuscito a raggiungere il suo livello, ed è per questo che ho perso. E adesso non c’è più niente da cambiare”.

D. Come paragoni il tuo livello di oggi a quello di un anno fa, quando giocasti contro Learner?

Daniil Medvedev: “È una domanda molto difficile, non posso rispondere. Probabilmente direi che, in generale, sto giocando molto meglio, ma se confronti la partita esatta, non lo so. Vorrei dire che ho giocato meglio l’anno scorso, ma forse lo dico solo per via del punteggio. Quindi non ho una risposta esatta alla tua domanda, mi dispiace”.

D. Daniil, a livello di fiducia per il resto dell’anno, come ti lascia questa sconfitta? È deludente, ma è comunque un risultato Slam decisamente migliore rispetto allo scorso anno.

Daniil Medvedev: “Sì, penso che dovrei guardare di più al quadro generale. Se prendiamo gli ultimi otto tornei, a partire dallo US Open — non so se sono otto o nove — ho giocato molto bene. Ho battuto molti giocatori. Ho giocato bene contro alcuni top player. In generale sono andato avanti nei tornei. Anche qui ho vinto due partite molto dure contro avversari che hanno giocato bene, Halys e Fabian (Marozsan, ndr.)”.

“Quindi dovrei cercare di non concentrarmi su questa singola partita, che non è stata buona, perché lui mi ha superato nettamente e non è una bella sensazione. Ma devo guardare al quadro generale e continuare a lavorare come ho fatto negli ultimi tornei. E se riesco a giocare bene e a battere i giocatori che ho battuto in questi tornei, posso arrivare dove voglio. Ovviamente è frustrante finire uno Slam così quando mi sentivo bene e fiducioso, ma è così che va”.

D. Durante gli 11 game consecutivi che lui ha vinto, cosa ti passava per la testa?

Daniil Medvedev: “Cercavo solo di vincerne uno in più. Quello che ho vinto non è stato facile. Non so se ha avuto una palla break, ma sicuramente ci sono stati diversi punti ai vantaggi. Cercavo di capire cosa potessi fare per disturbare un po’ il livello che stava mostrando in quel momento”.

“Devo dire che penso di aver fatto qualcosa, perché siamo finiti sul 4-3 e mi sono detto: “Sai che c’è? 4-3, c’è una piccola chance.”. Poi alla fine non c’è stata una grande possibilità. È così che sono, qualunque sia il punteggio. Provo a vincere prima un game, poi magari un altro. Le partite possono girare un po’ di più nel tennis femminile, ma anche in quello maschile abbiamo visto cose pazze. Quindi cerco solo di dirmi: fino all’ultimo punto, prova a lottare. E l’ultimo punto oggi non è stato mio”.

D. Quando analizzi il tuo gioco in questo momento, qual è la principale differenza tra ora e quando arrivavi regolarmente nelle fasi finali degli Slam?

Daniil Medvedev: “Difficile dirlo. Non ho una risposta. Forse il servizio era un po’ più preciso. Ma qui, esattamente in questo Australian Open, non uno o due anni fa, ho sentito che non è facile servire per uno come me, nel senso che non vado mai a 220 km/h. La mia forza è che posso “spingere” il servizio, ma ho sentito le palle pesanti. Non vuol dire che siano cattive, perché da tempo sento che stanno migliorando nel circuito”.

“È normale avere a volte palle pesanti e a volte leggere, perché questo favorisce un po’ tutto il tour. Qui ho sentito che non mi favoriva. Se guardi tutte le mie partite, ho faticato al servizio, anche al primo turno, e le velocità erano più basse, per esempio, rispetto a Brisbane. Contro uno come Learner oggi, questo non è stato sufficiente. Quindi sì, forse il servizio, ma non so cos’altro dire”.

D. Forse non lo sai ancora, ma è uscita una notizia: Jakub Mensik si è dovuto ritirare per un infortunio addominale.

Daniil Medvedev: “Addominale. Sì, è super sfortunato. Queste cose succedono. Voglio dire, Rafa (Nadal, ndr.) ha dovuto ritirarsi dopo la semifinale a Wimbledon, quindi ancora più sfortunato. Con chi doveva giocare? Oh, con Novak al quarto turno. Sì, sfortunato, sarebbe stata una grande partita. Lo ha battuto a Miami. Queste cose succedono. L’unica cosa che posso dire è che è frustrante per lui. È un ragazzo forte, molto giovane, quindi avrà altre occasioni. Speriamo non sia nulla di troppo serio”.