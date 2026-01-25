Australian Open, il programma del Day 9: Musetti alle 4 di mattina, il derby Sinner-Darderi alle 8

Lunedì 26 gennaio è la nona giornata di gare all’Australian Open e le partite sulla Rod Laver Arena cominciano alle 11.30 locali, l’una e trenta in Italia. Il match inaugurale prevede la sfida tra Jessica Pegula e Madison Keys, uno dei confronti più attesi, un derby americano che coinvolge la campionessa uscente e la numero due tra le tenniste statunitensi. A seguire e non prima delle 14, quindi delle quattro di notte qui da noi, Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz per il passaggio ai quarti di finale, mentre alle 19 (le nove di mattina italiane) Iga Swiatek riceve Maddison Inglis, bravissima qualificata australiana, e per finire Novak Djokovic attende Jakub Mensik.

I primi due incontri pomeridiani sulla Margaret Court Arena riguardano i tornei di doppio, il terzo in tabellone è l’ottavo di finale tra Elena Rybakina ed Elise Mertens e non prima delle 18, le otto di mattina da noi, avrà luogo il derby Sinner-Darderi. Sulla John Cain Arena non prima della una e mezzo del pomeriggio sono attese invece Wang Xiniu e Amanda Anisimova e non prima delle 17.30 ecco Shelton e Ruud.