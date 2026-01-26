Australian Open, Musetti: “Contro Djokovic in campo per vincere, non solo per giocare”

Lorenzo Musetti ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutti gli Slam. Lo fa all’Australian Open, con una prestazione da punto esclamativo contro Taylor Fritz. Una partita solida, oltre che ricca di bei colpi e spettacolo, che manda in Paradiso l’azzurro…seppur contro il cannibale Novak Djokovic. E proprio l’avvicinamento ai quarti di finale è stato uno dei temi dominanti della conferenza stampa di Muso.

La reazione di Musetti alla vittoria

D: Hai ora raggiunto almeno i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam. Com’è stata la tua esperienza nel tuo primo match da professionista sulla Rod Laver Arena?

LORENZO MUSETTI: “Penso che oggi sia stata una prestazione davvero speciale perché era la prima partita su un palcoscenico così grande per me. Ho grandi ricordi dagli juniores, dove ho alzato il trofeo. Ma ovviamente non avevo mai avuto la chance di giocare tra i professionisti in un campo così bello e con un’atmosfera così speciale. Oggi credo di essermi gestito davvero bene. È stata una prestazione solida. Ho preparato la partita molto bene. Ho fatto tutto ciò che dovevo fare per battere Taylor, che è un avversario davvero forte. Sono davvero felice di essere per la prima volta nei quarti.”

D: Taylor ha parlato dopo la partita e non voleva toglierti nulla, ha detto che hai giocato bene. Sembrava però che lui avesse qualche difficoltà fisica. Qual è stata la tua sensazione in campo?

LORENZO MUSETTI: “All’inizio l’ho pensato anch’io, perché non ha servito molto bene nel primo set, ma dopo ha iniziato a servire forte e a giocare come fa di solito. Non so davvero, non so se abbia detto qualcosa a riguardo. Io ero molto concentrato sul mio gioco, su quello che dovevo fare. Non lo stavo guardando troppo. Probabilmente è stata proprio questa una delle differenze tra questa partita e altre in cui magari mi concentravo un po’ troppo sull’avversario.”

D: Hai detto più volte che ora stai giocando un tennis più aggressivo sul cemento. Mi chiedo: c’era qualcosa che dovevi superare a livello mentale per giocare come stai giocando adesso? Per esempio, molti giocatori dicono che devono accettare che, giocando più offensivi, commettono più errori.

LORENZO MUSETTI: “È stato una sorta di cambio di mentalità, che penso di aver sentito parecchio. Per esempio, l’anno scorso allo US Open non mi sentivo molto bene. Dopo Wimbledon arrivavo da un infortunio. Sono riuscito a gestire tre sconfitte al primo turno tra Washington, Toronto e Cincinnati.

Poi a New York ho trovato una strada, cercando di essere più aggressivo a partire dal servizio. Da lì mi sono sentito più sicuro su questo tipo di superficie e in queste condizioni. Quindi penso che il punto di svolta sia stato un po’ quello. Ma, come hai detto, è stato anche un piccolo cambio nel modo di pensare di poter essere più aggressivo, non solo una questione tecnica.”

Musetti verso Djokovic

D: Giocherai contro Novak al prossimo turno. Puoi parlare un po’ di questa sfida e di cosa ti aspetti da questo match?

LORENZO MUSETTI: “Giocare contro Novak è sempre una sfida, soprattutto qui, dove ha vinto tantissime volte. Conosce molto bene le condizioni, tutte le variabili possibili. Penso che sarà una partita dura, sicuramente. Sta bene, non ha perso un set, ha avuto la possibilità di riposare qualche giorno. Credo che a questa età sia stato contento di questo, per prepararsi e rilassarsi bene in vista del match. Ma ovviamente ci conosciamo bene perché abbiamo giocato tante volte. L’ho battuto solo una volta. Spero di prendermi la rivincita, perché l’ultima volta ad Atene siamo stati davvero, davvero vicini. Sento di avere un’altra chance adesso.”

D: Quali sono le due cose che diresti essere le più difficili quando affronti Novak?

LORENZO MUSETTI: “La prima è sicuramente affrontare il suo carattere, il suo status di giocatore e di campione, così com’è. La seconda è il modo in cui ribalta le situazioni difficili, alzando il livello, senza mai scappare da una partita. Credo che queste siano le due cose che Novak fa sempre.”

D: In campo hai parlato di alcuni membri del tuo team che non sono qui e del fatto che sei lontano dalla tua famiglia. Hai dovuto chiamare qualcun altro ad aiutarti mentre sei qui? Fai molte videochiamate con chi è a casa?

LORENZO MUSETTI: “Non è così semplice, perché con il fuso orario è un po’ dura chiamare e richiamare. Ovviamente loro sono sempre svegli la notte, quindi per questo ho scritto ‘Buongiorno Italia’, perché in Italia era molto presto. Ora ho metà del mio team qui. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro, perché nella settimana prima dell’inizio del torneo sono successe molte cose. Purtroppo non erano cose positive. Abbiamo trovato una strada, ed è la cosa più importante. Credo che questo mi abbia aiutato a essere una versione migliore di me stesso anche in campo. L’ho sentito anche oggi. Sono davvero molto orgoglioso e voglio continuare a onorare anche il team che è a casa.”

Lezioni e cambiamenti

D: Hai giocato ad Atene contro Novak. Qual è la lezione che trai da quella partita? Cosa possiamo aspettarci da te per cambiare qualcosa in quei momenti?

LORENZO MUSETTI: “Come ho detto prima, è stata una partita davvero molto equilibrata. Ho avuto le mie chance lì, ma non sono stato cinico, non sono stato abbastanza freddo per batterlo. Credo che il pensiero e la mentalità che dovrò mettere in campo nel prossimo match contro Nole siano proprio questi: cercare di entrare in campo per vincere la partita e non solo per giocarla.”

D: Lorenzo, complimenti. Dei tuoi miglioramenti mentali ne hai parlato più in campo. Mi sembra che ci sia anche un miglioramento fisico, di resistenza, perché altre volte dopo match come hai avuto in precedenza in questo torneo, dove hai speso molta energia, magari ti saresti presentato un po’ meno reattivo, non so come dire. Invece sei stato tu a portare avanti il match. Che lavoro hai fatto in questa pausa invernale e se pensi che questa cosa contro Djokovic possa essere determinante?

LORENZO MUSETTI: “Sicuramente c’è stato uno step anche in quello, credo anche per l’esperienza di gestire certe situazioni al di fuori e cercare di sprecare meno energie possibili, perché uno Slam è molto lungo, specialmente se si va in fondo e più energie si sprecano e meno energie si hanno poi quando si va in campo. Il fatto di aver affrontato due semifinali, un quarto allo US Open mi ha portato ad avere più una mia routine che mi aiuta a sentirmi meglio fisicamente e mentalmente, perché poi è la testa che fa la differenza come oggi, perché magari stanchezza nel corpo ce n’è, però il fatto di aver fatto tutte le cose giuste, almeno quelle che reputo giuste, mi dà una certa sicurezza anche a livello fisico, quindi speriamo possa fare la differenza anche con Nole.”

Mentalità e ricordi

D: Ciao Lorenzo, complimenti. Hai parlato della mentalità, ripeti spesso la parola “sicurezza”. Si nota anche nel tuo modo di porti adesso in conferenza stampa, nelle interviste: si vede che ti senti più partecipe di tutto questo, più protagonista. È così e che cosa senti che è cambiato?

LORENZO MUSETTI: “Sicuramente ho preso consapevolezza dei miei mezzi. Oggi non credo sia l’esempio adatto della partita, però mi è piaciuta molto la partita vinta contro Machac per la tipologia di giocatore che è, per come si era messa la partita, per le situazioni esterne, le condizioni. Quella secondo me è stata la dimostrazione di aver fatto un salto di qualità e forse mi ha portato a giocare un’ottima partita odierna, con tanta sicurezza e con tanto coraggio di andarmi a prendere questi quarti di finale e la possibilità di giocare un altro match per potermi prendere questa rivincita personale contro Nole.”

D: Lorenzo, ciao. Immaginando che la partita con Djokovic sia una specie di prosecuzione della battaglia che avevi avuto con lui: da dove si ricomincia? Da che informazioni riparti rispetto a quella finale lì?

LORENZO MUSETTI: “Sono state tante informazioni, perché anche se erano condizioni un po’ diverse, il campo era parecchio veloce, quindi si scambiava ma non come qua. Ovviamente dipenderà anche da quando giocheremo, perché credo che le condizioni alla notte siano ancora più lente rispetto al giorno, quindi vedremo quando sarà messa in orario la partita.

Sicuramente nell’ultimo match con Nole, come ho già detto in inglese, credo che la cosa che mi sia mancata sia un po’ di freddezza, un po’ di lucidità e un po’ di cattiveria agonistica nel chiudere il match, perché ho avuto le mie chance anche al terzo l’altra volta e ci sono state altre volte dove ho perso al quinto lottando, essendo 2 set a 1 sopra. Forse mi è sempre mancato non la voglia, è un termine incorretto, ma il realizzare di poter vincere e di andarmelo a prendere, di andarmelo a conquistare. Credo che questo sia il passo che devo fare per aspirare a vincere una partita di questo tipo contro un campione come lui.”

D: Ciao Lorenzo, complimenti. Il fatto di aver vinto qui nel 2019 da junior in questo percorso ti sta aiutando in qualche modo? C’è qualche similitudine rispetto a quella vittoria lì?

LORENZO MUSETTI: “Ci sono tanti bei ricordi. Ieri per esempio mi sono allenato indoor all’NC e passando dalla palestra ci sono le foto di tutti gli junior che hanno vinto. Ogni volta riguardo un po’ la foto ed è bello guardarsi indietro, perché si vede quanta strada e quanti sacrifici si sono fatti. Vedi magari la faccia di un Lorenzo bambino, ragazzo, con degli occhi che sognano di stare dove sono adesso. Quello sicuramente è il bello, infatti ogni volta che vedo quella foto mi dà una spinta maggiore per cercare veramente di sollevare anche quello dei pro, quindi speriamo che un giorno possa accadere questa cosa.”