Jacopo Vasamì e un 2025 alla ribalta: da junior a pro con uno sguardo al futuro

Il tennis italiano è sul tetto del mondo. I tre titoli in Coppa Davis e i due allori in Billie Jean King Cup spiccano tra la moltitudine di gioie che, settimana dopo settimana, i portacolori azzurri ci regalano dai tornei in giro per il mondo. Da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, da Flavio Cobolli a Matteo Berrettini, per non parlare di Jasmine Paolini e Sara Errani. Le prime file del tennis, nel Belpaese, si sono ormai consolidate. Ma dietro c’è già qualcuno che scalpita. Uno tra tutti, Jacopo Vasamì.

Il mancino nato ad Avezzano ricopre attualmente la posizione n° 665 nella classifica ATP di singolare, con un best ranking alla 635esima piazza. Questi numeri sono il frutto di una stagione che ha visto il diciottenne azzurro affacciarsi per la prima volta sul panorama tennistico mondiale. Dopo qualche esperienza a livello ITF, grazie ad alcune wild card Vasamì ha potuto prendere parte ad alcuni eventi Challenger sul territorio italiano. Superate le qualificazioni nel suo primo torneo di questo livello (Barletta), l’azzurrino si è poi subito fatto notare in quel di Monza.

