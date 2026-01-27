Alcaraz: “Il mio team mi chiede di essere più paziente, ma io voglio sempre giocare al massimo”

La prima semifinale conquistata da Carlos Alcaraz a Melbourne, lo manda a due successi dal career Grand Slam e lo spagnolo è determinato a completare l’opera;

D: Carlos, il tuo livello di concentrazione durante il torneo è stato impeccabile. Hai posto particolare enfasi, nella preparazione in off-season, sull’aspetto mentale del gioco per riuscire a gestire alti e bassi?​

CARLOS ALCARAZ: Sì, ho lavorato su questo, probabilmente sulla concentrazione e sul focus. Non avere alti e bassi nelle partite è stato uno dei miei principali obiettivi, qualcosa che sto cercando di mettere in pratica in ogni allenamento. Se mi alleno per due ore, due ore e mezza, giocando set o contro un altro giocatore, cerco di mantenere lo stesso livello e la stessa concentrazione, punto dopo punto dopo punto. Il lavoro sta ripagando e sto avendo un’ottima mentalità e una grande concentrazione durante tutto il torneo, e sono molto orgoglioso di vedere che tutto il duro lavoro sta dando i suoi frutti.​

D: Hai affrontato Alex cinque volte prima di stasera e lo conosci bene. Sembrava arrivare a questo match nel miglior momento della sua carriera. Hai notato qualcosa di diverso nel modo in cui ha impostato la partita o nel livello che ha espresso contro di te rispetto a quanto avevi visto in passato?​

CARLOS ALCARAZ: Per essere sincero, sento quello che cerca di fare contro di me o quando affronta un top player. Conosciamo tutti il suo livello, il suo stile, il fatto che sia molto rapido e che sbagli poco. A volte è davvero difficile, perché per la sua velocità arriva sulla palla molto presto e non ti lascia tempo nella partita. Quando gioca contro i migliori, cerca di essere più aggressivo, e a volte questo lo porta un po’ fuori dalla sua zona di comfort. In quei momenti lo vediamo sbagliare più spesso alcuni colpi abbastanza semplici, diciamo così. Me ne accorgo e sappiamo come impostare la partita, perché in questo senso siamo un passo avanti.​

D: Giocherai contro Sascha nel prossimo turno. Puoi parlarci di questo confronto? In campo hai detto che hai giocato un set di allenamento con lui prima del torneo: puoi raccontarci anche quello?​

CARLOS ALCARAZ: La settimana prima abbiamo fatto un allenamento con altri giocatori. Ho avuto una sessione con lui, il livello era davvero molto alto. È finita 7-6, è stato un set di circa un’ora e mezza. C’era un livello di tennis e di intensità molto alto. Ho guardato le sue partite durante il torneo, è impressionante il livello con cui sta giocando finora, quindi sarà una grande battaglia. So che sta servendo molto bene, che gioca in modo solido e aggressivo quando può negli scambi da fondo campo. Sarò pronto, di sicuro. Sono entusiasta di affrontarlo qui all’Australian Open in semifinale. So cosa devo fare, sarò ben preparato per quella partita e, se vuole battermi, dovrà sudare molto.​

D: Hai detto in campo che il tuo team ti ha chiesto di avere pazienza e di sapere che il tuo livello sarebbe arrivato con il tempo. Cosa ti dici, dentro di te, per rimanere paziente e mantenere quella mentalità?​

CARLOS ALCARAZ: Questo è il mio primo torneo ufficiale dell’anno, ma a volte non sono così paziente. Nella prima partita voglio subito giocare al mio miglior livello, ma è quasi impossibile: devi ritrovare il ritmo della competizione. Sono uscito dal campo nel primo turno contento del mio livello e di come mi sentivo in campo, e il mio team mi ha detto di avere pazienza, che il livello a cui voglio giocare sarebbe arrivato, sicuramente. Devo solo continuare a provarci, continuare a spingere me stesso, e arriverò dove voglio essere. Finora è stato un grande lavoro di pazienza, di tentativi, di spinta su me stesso, e sono felice di vedere a che punto è il mio livello adesso.​

D: Ti è stato chiesto del tuo livello qui rispetto allo US Open. Ancora un turno più avanti, come vedi adesso questo paragone?​

CARLOS ALCARAZ: Non lo so. Potrei dire che il livello allo US Open è stato più alto rispetto al livello a cui sto giocando adesso, ma è piuttosto simile. Penso che sia molto vicino, se ne può parlare. Lascio che siano gli altri a discuterne e a dire quale livello sia stato migliore, se quello dello US Open o questo. Direi che, per come servivo e per il modo in cui facevo tutto allo US Open, per me è stato qualcosa di ineguagliabile, credo, ma sono felice e orgoglioso di come sto giocando qui.​

D: Carlos, oggi avevi molti tifosi sugli spalti, ma abbiamo notato in particolare una persona nel tuo box, Peggy, che suonerà qui all’AO Live domenica. È una tua cara amica?​

CARLOS ALCARAZ: Sì, è un’amica. È davvero molto simpatica. È meglio che io vinca il prossimo turno se voglio vederla esibirsi. Sono felice di vederla in giro. Ho ricevuto un grande supporto da parte sua, è davvero bello. Spero di poterla vedere e guardarla esibirsi domenica. Credo sia domenica, giusto?​