Manas Dhamne, la nuova promessa indiana made in Piatti

Pubblicato da tennisnet.com il 6 maggio 2026, tradotto da Angela Capasso

Nella finale del torneo 50 di Shymkent (Kazakistan), Manas Dhamne ha sfiorato il suo primo titolo nel circuito ATP Challenger, arrendendosi al belga Buvaysar Gadamurov, ma lasciando intravedere un futuro estremamente promettente. Da ormai cinque anni, il diciottenne si allena infatti presso l’Accademia di Riccardo Piatti, con l’obiettivo di compiere il salto verso l’élite del tennis mondiale.

Una scelta tutt’altro che sbagliata fu anche quella di Jannik Sinner, che in giovane età decise di trasferirsi a Bordighera per formarsi proprio nell’accademia di Piatti e costruire le basi della sua carriera.

Anni dopo, i risultati del lavoro svolto insieme sono sotto gli occhi di tutti: con quattro titoli del Grande Slam conquistati finora, il tennista altoatesino domina, insieme a Carlos Alcaraz, le vette del tennis mondiale e, dopo il trionfo a Montecarlo, occupa la prima posizione del ranking proprio davanti allo spagnolo.

Anche Manas Dhamne ha deciso di intraprendere questo percorso all’età di 13 anni. Il giovane indiano, insieme ai numerosi successi ottenuti dai suoi connazionali nel doppio dei tornei del Grande Slam, punta a porre fine al lungo digiuno dell’India nel circuito singolare. Dai tempi di Vijay Amritraj, ex numero 18 del mondo, e di Ramesh Krishnan, ex numero 23, il Paese attende infatti un protagonista capace di vincere grandi titoli.

Attualmente, il miglior giocatore indiano è Sumit Nagal, che ha precedentemente raggiunto la posizione numero 68 del ranking ATP, ma che oggi è scivolato al 277° posto.

Dopo l’ingresso di Dhamne nella top 50 del circuito juniores, l’attenzione si è concentrata rapidamente sul suo stile di gioco aggressivo, rendendolo un interessante promessa da seguire con grande interesse in vista del passaggio tra i professionisti. Grazie a numerose wild card, al supporto della federazione e ai contatti dell’accademia Piatti in Italia, ha già preso parte a diversi tornei Challenger in India. Inoltre, grazie a un invito della sua agenzia di marketing, IMG, ha potuto mettersi alla prova nelle qualificazioni dei Masters di Madrid e Miami, dove è stato poi sconfitto da Rafael Jodar in Florida.

Lo scorso anno il giovane tennista ha conquistato due titoli dell’ITF World Tennis Tour a Monastir e, all’inizio di questa stagione, ha trionfato nel quindicesimo evento in Kuwait, affrontando in finale – ironia della sorte – Riccardo Piatti Jr., figlio del suo allenatore.