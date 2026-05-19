ATP Amburgo: Shelton eliminato a sorpresa, sospesa Paul-Etcheverry

Esce di scena la testa di serie numero 2, Ben Shelton, reduce da esordi amari anche a Madrid e a Roma. Tra gli applausi del pubblico, il padrone di casa Daniel Altmaier porta a casa la sua settima vittoria in carriera contro un giocatore in Top 10. Félix Auger-Aliassime procede invece indisturbato, mentre faticano Karen Khachaov e Ugo Humbert, vittoriosi al tie-break del terzo. Insieme ai quarti di finale, mercoledì 20 maggio si concluderà il match tra Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry, sospeso a causa della mancanza di luce naturale e per l’impossibilità di illuminare correttamente il campo.

D. Altmaier b. [2] B. Shelton 4-6 7-6(4) 6-4

Continua il momento di forte discontinuità per Ben Shelton sulla terra battuta, che saluta il Bitpanda Hamburg Open al secondo turno confermando le difficoltà palesate nelle ultime settimane. Dopo le premature uscite all’esordio nei Masters 1000 di Madrid e Roma, e dopo essere scampato per un soffio alla sconfitta anche al primo turno di questo ATP 500 contro Marcos Giron, lo statunitense ha ceduto il passo in un duello del tutto inedito contro Daniel Altmaier.

In una maratona di due ore e cinquanta minuti, il ventisettenne padrone di casa ha mandato in visibilio il pubblico del Campo Centrale completando una clamorosa rimonta e superando il numero 6 del mondo con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-4. Una doccia fredda per Shelton, che si presentava a questo appuntamento con una striscia di sei vittorie consecutive sulla terra rossa tedesca, forte del trofeo sollevato il mese scorso a Monaco – trionfo che lo ha consacrato come il primo americano dal 2002 a vincere un titolo sul rosso di categoria superiore a un ATP 250. Dal successo bavarese, tuttavia, l’americano ha perso due delle tre partite giocate nel circuito maggiore. Per ora ha infatti vissuto una stagione fatta di alti e bassi, che lo ha visto salutare presto anche i tornei di Indian Wells e Miami.

Dopo un primo set vinto da Shelton e un secondo parziale in cui entrambi i tennisti avevano tenuto i propri turni di battuta per i primi otto game, l’americano si è portato di nuovo avanti strappando il servizio a zero ad Altmaier. Chiamato però a chiudere i conti con la battuta a disposizione, Shelton ha tremato. Di contro, l’attuale numero 65 del ranking ha messo in scena una serie di spettacolari salvataggi difensivi che hanno riacceso le sue speranze. Il terzo parziale ha sancito il crollo definitivo dello statunitense.

Dopo aver tenuto il servizio in apertura, Shelton ha sprecato molteplici palle break nel primo turno di battuta di Altmaier. Con Shelton incapace di rimontare, Altmaier è chiamato al servizio per chiudere il match sul 5-4. L’americano, sotto di tre match point (40-0), ha concesso un ultimo errore consegnando definitivamente la vittoria all’avversario. Esaltato dall’aria di casa, Altmaier stacca così il pass per il suo tredicesimo quarto di finale nel circuito ATP e il sesto in carriera sulla terra battuta, dove incrocerà il vincente della sfida tra Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry.

[1] F. Auger-Aliassime b. Vit Kopriva 7-5 6-1

Comincia con il piede giusto la campagna in terra tedesca di Félix Auger-Aliassime. Chiamato a dare una scossa a una stagione sul rosso fin qui avara di soddisfazioni, il canadese ha superato l’ostacolo Vit Kopriva. Infatti, escluso il buon quarto di finale raggiunto a Monte-Carlo contro Jannik Sinner, gli ultimi incontri del canadese sulla terra battuta contano due sconfitte nelle ultime tre uscite. Il numero 5 al mondo e testa di serie del torneo ha eliminato l’attuale numero 63 del ranking in un’ora e venticinque minuti con il punteggio di 7-5 6-1.

Nelle fasi più equilibrate del primo parziale, Auger-Aliassime si è affidato a un servizio particolarmente centrato, mettendo a segno 8 ace. È stata proprio l’incisività nei turni di battuta a permettergli di prendere il sopravvento alla fine del set. Il secondo parziale è stato poi gestito senza alcun problema e dominato fino al 6-1 finale. Per conquistare un posto in semifinale, Auger-Aliassime dovrà ora superare Aleksandar Kovacevic.

[5] K. Khachanov b. [Q] H. Gaston 3-6 6-3 7-6(4)

Karen Khachanov, attuale numero 15 del mondo, è stato il protagonista di una laboriosa rimonta contro il lucky loser francese Hugo Gaston. Il transalpino ha approcciato il match nel migliore dei modi, volando rapidamente sul 5-0 prima di riuscire a incamerare il parziale, cedendo due game e necessitando di ben sei set point. Nonostante un Gaston decisamente solido nell’arco dell’intera sfida, la sua prestazione non è bastata a contenere il rientro del russo. Dall’altra parte della rete, infatti, un Khachanov a tratti traballante e segnato da troppi errori gratuiti è riuscito a ribaltare l’inerzia della partita. Dopo essersi aggiudicato il secondo set per 6-3, ha dominato un finale di altissima tensione, sigillando la pratica in due ore e 38 minuti.

U. Humbert b. [WC] J. Engel 6-3 3-6 7-6(2)

Altrettanto complessa si è rivelata la giornata di Ugo Humbert, che ha dovuto faticare per domare lo spirito combattivo della wild card di casa Justin Engel. Humbert è atteso proprio dalla sfida ai quarti contro Khachanov per il remake della semifinale del Masters 1000 di Parigi 2024. Curioso è che entrambi i giocatori hanno dovuto ricorrere al terzo set e al tie-break decisivo per superare i rispettivi turni.

Il francese era bene, trovando un break in apertura che gli ha spianato la strada per la conquista del primo set. Il tedesco, tuttavia, ha trovato la chiave in risposta nelle battute finali del secondo parziale, riuscendo a rimettere il match in parità. In un terzo set dominato dall’equilibrio e privo di break, Humbert ha prima sciupato diversi match point sul servizio di Engel, per poi far valere la sua superiorità dominando il tie-break per 7 punti a 2. L’incontro si chiude sul 6-3 3-6 7-6 dopo due ore e 20 minuti di gioco.

Paul-Etcheverry, match sospeso causa oscurità

Cala temporaneamente il sipario sull’ottavo di finale tra Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry, costretti a rientrare negli spogliatoi a causa della troppa oscurità. L’incontro è stato interrotto sul punteggio di 6-7(5) 7-5(5), in una situazione di assoluta parità che rimanda ogni verdetto al terzo e decisivo set. Dopo aver incamerato il primo set, il tennista argentino è andato a un passo dal chiudere la pratica, ma lo statunitense è riuscito a riaprire la gara. Poco prima che la mancanza di luce naturale rendesse impossibile il proseguimento del gioco, infatti, Paul ha pareggiato i conti rimandando la frazione finale a mercoledì 20 maggio.

Avanza invece senza troppe difficoltà Aleksandar Kovacevic contro il Arthur Géa, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Lo statunitense elimina il francese 6-2 7-6(3).