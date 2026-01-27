Flavio Cobolli torna subito in campo: giocherà l’ATP 250 di Montpellier

La stagione 2026 di Flavio Cobolli riparte dall’ATP 250 di Montpellier, dove l’azzurro sarà al via dell’Open Occitanie grazie a una wild card, occasione importante per ritrovare ritmo e fiducia dopo un avvio d’anno piuttosto complicato. Reduce dal trionfo in Coppa Davis al termine della scorsa stagione, il tennista romano si presenta in Francia con l’obiettivo di dare una svolta a un inizio di calendario che finora non ha rispettato le attese.

Un avvio di stagione tra luci e problemi fisici

Alla United Cup, infatti, Cobolli aveva mostrato segnali incoraggianti con il successo su Stan Wawrinka, prima di cedere nettamente contro Arthur Rinderknech in un match che ha evidenziato una condizione ancora approssimativa. Le difficoltà sono poi proseguite all’Australian Open, dove l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal britannico Fery, in un incontro pesantemente condizionato dai problemi di salute che ne hanno limitato il rendimento.

Ranking stabile, ora serve continuità

La precoce uscita di scena in quel di Melbourne, tuttavia, non ha avuto pesanti ripercussioni in termini di classifica mondiale. Come si può notare dal ranking live, infatti, Cobolli ritornerà in top 20, anche grazie ai pochissimi punti da difendere in Australia e da qualche passo indietro di chi lo precedeva. Un “dettaglio” che gli consente di guardare con relativa serenità al cemento di Montpellier, chiamato ora a segnare il vero inizio della sua stagione.