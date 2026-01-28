Australian Open: Rybakina schianta in due set una spenta Swiatek

[5] E. Rybakina b. [2] I. Swiatek 7-5 6-1

Una quadrata Elena Rybakina torna in semifinale a Melbourne dopo aver imposto la sua legge a una contratta Iga Swiatek, domata 7-5 6-1 in 1′ e 35′. Una polacca sofferente, a tratti sfiduciata, ha pagato lo scotto di una giornata in cui non ha funzionato niente: né il servizio (55% di prime palle giocate,60% di punti con la prima, 40% con la seconda) né il suo gioco da fondo (25 gratiuti) soffocato dalla pesantezza di palla della kazaka. Già, Rybakina, la classe 1999 ha appena centrato la sua quarta semifinale Slam in carriera, la prima a Melbourne dal 2023, ma soprattutto lo fa senza aver ancora concesso un set nel torneo. Per Rybakina è l’ottava vittoria consecutiva contro una top 10, e adesso attende la vincente del derby statunitense tra Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

Primo set: l’avvio è combattuto, poi Rybakina trova il colpo di coda a fine set

Nei primi tre game della partita ci sono ben sette palle break: i primi due portano al break della polacca, in un insolito turno avaro di prime per Rybakina. Ma la kazaka si rifà subito nel game seguente, trovando il contro break con un gran turno in risposta. Nel terzo game Swiatek aggredisce da fondo campo la quinta testa di serie, guadagnandosi altre tre chance di break, ma Rybakina si riprende grazie a una serie di prime vincenti – chiudendo il set con il 93% di punti vinti con la prima.

Entrambe le avversarie non sono perfette quest’oggi, diversi sono gli errori non forzati da fondo campo, e altrettanti gli scambi morti sul nascere. Quando il set è ormai prossimo al tie-break, arriva il colpo di coda della kazaka, che sul 6-5 sente l’odore del sangue e spinge su tutti i colpi, rompendo il muro difensivo della polacca, che cede servizio e set per 7-5 in 59′

Secondo set: Swiatek è spenta, Rybakina ne approfitta e scappa via a inizio ripresa.

Il secondo set parte con il piede sbagliato per Swiatek che commette subito doppio fallo, e quando riesce finalmente a giocare una prima, Rybakina risponde con un vincente che le vale il break in apertura (2-0). La kazaka è adesso in totale controllo, forte di una posizione di comodo vantaggio lascia andare il braccio, mentre la sua avversaria arranca, poco sostenuta dal servizio capriccioso. A Swiatek sembrano mancare gli appoggi, e durante i pochi scambi giocati è sempre in rincorsa, incapace di invertirne l’inerzia.

Sul 3-1 la polacca sale 0-30, ma la speranza di un possibile contro break si infrange contro il servizio di Rybakina, che riprende il controllo e di fatto ipoteca il risultato. L’ultimo break arriva nel sesto game, con un tracciante di rovescio della kazaka che si spenge all’incrocio delle righe. E’ la resa della polacca che si inchina a una superiore Rybakina, la quale si guadagna la semifinale con un netto 6-1.