Australian Open, il programma di venerdì 30 gennaio: Sinner sfida Djokovic alle 9.30, Alcaraz-Zverev di notte

Ormai solamente tre partite ci separano dall’epilogo dell’Australian Open, che si appresta a eleggere il nuovo campione. Venerdì 30 gennaio andranno in scena le semifinali che decreteranno i due contendenti al titolo. Il programma non lascia spazio a sorprese. Ad aprire le danze sulla Rod Laver Arena sarà la finale del doppio misto. Alle 2 di notte orario italiano – le 12 australiane – i padroni di casa Olivia Gadecki e John Peers proveranno ad avere la meglio sui francesi Kristina Mladenovic e Manuel Guinard.

Poi sarà la volta delle semifinali maschili. Carlos Alcaraz cerca la prima finale all’Australian Open. Dall’altra parte della rete troverà un ritrovato Alexander Zverev, finalista del 2025. I precedenti suggeriscono una perfetta parità: i numeri 1 e 3 del mondo si sono ripartiti equamente i 12 scontri diretti – e neppure i testa a testa negli Slam tradiscono l’equilibrio, 2-2.

Per seguire il tredicesimo atto della rivalità tra Alcaraz e Zverev c’è da puntare la sveglia alle ore 4.30 del mattino, quando in Australia saranno le 14.30.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si prendono invece la sessione serale, avendo avuto una giornata in meno di riposo. A partire dalle 9.30 italiane – le 19.30 secondo il fuso orario oceanico – l’azzurro andrà alla caccia della terza finale consecutiva in quel di Melbourne. A tentare di impedirglielo sarà il 10 volte campione dell’Australian Open, protagonista di un percorso baciato dalla buona sorte, tra il forfait di Jakub Mensik agli ottavi di finale e il ritiro di Lorenzo Musetti in vantaggio di due set ai quarti. I precedenti vedono Jannik condurre per 6-4, con le ultime 5 sfide andate dalla sua parte. Se per il numero 2 del mondo si tratterebbe della sesta finale di fila in un Major, Nole approderebbe per la prima volta all’ultimo atto in uno Slam da Wimbledon 2024.

Intanto si attende solo l’ufficialità per la trasmissione in chiaro del match tra Sinner e Djokovic. In tal caso, il canale di riferimento sarebbe NOVE. Entrambe le semifinali saranno comunque in diretta su Eurosport, HBO Max, Discovery+, DAZN o TimVision.