Australian Open, Sinner-Djokovic sarà visibile in chiaro venerdì mattina

Ottime notizie per tutti gli appassionati di tennis che non sono riusciti a seguire tutte le partite del primo Slam della stagione. La semifinale dell’Australian Open di venerdì 30 gennaio tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in chiaro sul canale NOVE, come già anticipato. La condizione fondamentale era la presenza di un italiano in semifinale, assicurata dal successo di Sinner contro Shelton. E se non fosse stato per l’infortunio di Lorenzo Musetti, con ogni probabilità avremmo avuto una storica doppietta azzurra in semifinale Slam, situazione verificatasi soltanto altre due volte nella storia del tennis (Pietrangeli e Sirola, Roland Garros 1960; Sinner e Musetti, Roland Garros 2025).

Con l’ufficialità dell’order of play, con Alcaraz e Zverev in campo nella prima semifinale avendo avuto un giorno di riposo in più (il match inizierà alle 14.30 australiane, le 4.30 in Italia), Sinner e Djokovic giocheranno la seconda semifinale, in sessione serale (19.30 australiane, 9.30 italiane). E se Sinner dovesse battere Djokovic (è sempre accaduto nei loro ultimi 5 confronti diretti), con l’approdo in finale dell’azzurro a quel punto anche l’ultimo atto del torneo dovrebbe essere trasmesso in chiaro. Tutti i match saranno comunque visibili in diretta, come per i giorni scorsi, sui canali Eurosport, su HBO Max, Discovery+, DAZN o TimVision.

Le semifinali saranno anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi a partire dalle 9 del mattino di venerdì.

(di Federica Migliorati)