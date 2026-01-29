Sabalenka: “Amo Melbourne e la Rod Laver Arena, non mi baserò sulla finale di tre anni fa”

La finale dell’Australian Open è ormai un appuntamento fisso per Aryna Sabalenka. La vittoria su Svitolina le consentirà di giocare la quarta consecutiva, contro la stessa giocatrice con cui vinse la prima nel 2023, Elena Rybakina.

D: Aryna, congratulazioni. Sei alla tua quarta finale consecutiva agli Australian Open. Che cos’è di questo torneo e di questo campo che secondo te tira fuori il tuo miglior tennis qui?​

ARYNA SABALENKA: Non lo so. Amo questo posto. Amo questo stadio. Ogni volta che gioco qui mi diverto davvero. Amo Melbourne. Sembra che ami tutto di Melbourne, quindi mi sto davvero godendo il momento qui.​

D: Carlos continua a ricevere domande su come la sua forma si confronti con quella degli US Open dell’anno scorso. Come si confronta la tua forma in questo Australian Open con quella degli ultimi tre anni?​

ARYNA SABALENKA: Non mi piace paragonarmi nemmeno a ieri. Non penso sia una cosa giusta da fare. Penso che tu debba semplicemente andare in campo e fare tutto quello che puoi con quello che hai oggi. Ogni volta che guardo indietro alla forma in cui stavo bene, cerco di replicarla, e questo non è positivo. Ma se mi chiedi come mi sento ora, mi sento bene riguardo al mio tennis. Sento che tutto ciò su cui ho lavorato durante la preparazione sta funzionando. Ne sono felice e sto semplicemente prendendo le cose un giorno alla volta.​

D: Ne abbiamo già parlato in passato: hai questo “problema”, non proprio un problema, ma questo obiettivo che altre giocatrici si sognerebbero, cioè vincere più finali, perché sei sempre in finale. Cosa hai fatto durante l’off-season per cercare di approcciare queste finali in modo diverso, in modo da poter giocare il tuo miglior tennis nei momenti più importanti, cosa che ti ha un po’ frustrata l’anno scorso?​

ARYNA SABALENKA: Sì, in realtà so cosa non ha funzionato in tutte quelle finali che ho giocato e perso e direi che l’anno scorso è stato pieno di lezioni, di cose da imparare su me stessa, e sicuramente non succederà di nuovo questa stagione. È semplicemente una mentalità diversa che proverò ad avere in ogni finale che giocherò. Penso che quelle frustrazioni arrivassero dal non accettare quello che stava succedendo in quel momento, e ora la mia mentalità è che sono pronta a tutto, qualsiasi cosa accada in quella finale. Sono pronta a entrare in campo e lottare con quello che ho e fare tutto ciò che posso. Credo che quando ho questa mentalità gioco il mio miglior tennis, sono lì, combatto, ho le mie opportunità. Questo è il mio approccio alle finali per questa stagione.​

D: Il momento in cui ti è stato chiamata “palla disturbata” è arrivato piuttosto presto. Vorrei chiederti innanzitutto cosa hai pensato in quel momento.​

ARYNA SABALENKA: Non mi era mai successo. Non mi era mai successo, soprattutto con i miei gemiti. È stato molto strano, credo. La palla era profonda, il rimbalzo era sbagliato, era solo una questione di timing, stavo colpendo e mi è venuto naturale. Poi lei ha fatto quella chiamata e io ho pensato: “Cosa? Che cosa c’è che non va?”. Penso che fosse una chiamata sbagliata, ma va bene. Mi ha davvero fatta arrabbiare e in realtà questo mi ha aiutato e ha migliorato il mio gioco. Sono diventata più aggressiva, non ero contenta della chiamata e questo mi ha davvero aiutata a vincere quel game. Quindi, se dovesse mai rifarlo, voglio che non abbia paura. Vai, chiamalo: mi aiuterà.​

D: Volevo proprio chiederti questo. Se durante una partita succede qualcosa che ti sembra un’ingiustizia o qualcosa che non è corretto, pensi che di solito questo ti faccia giocare meglio?​

ARYNA SABALENKA: Non lo so. Penso che oggi in particolare mi abbia aiutato. Ho giocato meglio perché ero più aggressiva. Ma in generale, se è qualcosa che non è sotto il mio controllo, e quella situazione non lo era, ho chiesto il Video Review e lei ha comunque fatto la stessa chiamata. Pensavo che ci fosse un’altra persona a prendere la decisione, invece era sempre lei, quindi sapevo che non avrebbe cambiato idea. Se è qualcosa che non è sotto il mio controllo, non ci penso. Credo che questo sia l’approccio giusto in questo tipo di situazioni.​

D: Guardando avanti, Elena è una delle poche giocatrici che colpiscono la palla forte quanto te?​

ARYNA SABALENKA: È una domanda se lei…?​

D: Pensi che Elena colpisca la palla forte quanto te?​

ARYNA SABALENKA: Penso che i suoi colpi siano pesanti, profondi, piatti. Non è facile gestirli, ma sì, abbiamo una grande storia di sfide. È una giocatrice incredibile. Abbiamo giocato tante grandi battaglie, tante finali. Se dovesse essere lei, non vedo l’ora di affrontare questa potenza.​

D: Un seguito su questo: se dovesse essere Elena, ovviamente la finale del 2023 qui contro di lei è stato il tuo primo titolo agli Australian Open.​

ARYNA SABALENKA: Sì, è stato il mio primo titolo qui.​

D: Quali sono i tuoi ricordi di quella partita con Elena, in cui sei riuscita a rimontare? Cosa puoi portare da quella esperienza a oggi, a distanza di alcuni anni?​

ARYNA SABALENKA: Penso che non mi baserò troppo su quella finale, perché sia io che lei siamo giocatrici diverse ora. Abbiamo passato esperienze diverse. Siamo molto più forti mentalmente e fisicamente e stiamo giocando un tennis migliore adesso. Quindi affronterò questa partita come qualcosa di completamente diverso. Dopo quella finale abbiamo avuto una lunga storia di incontri. Affronterò questo match come se fosse il primo e darò il massimo.​

D: Siete entrambe giocatrici corrette l’una verso l’altra. Tu l’hai applaudita, lei ti ha applaudito a un certo punto. Come ti senti rispetto al fatto che non potete o non vi è permesso salutarvi a fine partita? Ci pensi al fatto che non puoi stringerle la mano alla fine, qualunque sia il risultato, che lei non si avvicina a te e tu non puoi avvicinarti a lei? Ti rimane in mente o non ci pensi proprio?​

ARYNA SABALENKA: Non mi concentro su questo. Lo fanno da tanto tempo, quindi non è cambiato nulla. È una loro decisione e la rispetto. Ho il tempo ora, nell’intervista in campo, per mostrarle rispetto, e penso che lei sappia che la rispetto come giocatrice. So che lei rispetta me come giocatrice. Questo è tutto ciò che mi interessa. Per quanto riguarda la mancanza di stretta di mano, è una loro decisione e la rispetto.​

D: Due domande brevi. Sono curiosa della tua collana, se ha un significato particolare oltre al fatto di brillare. E poi volevo chiederti se hai detto qualcosa a Elina mentre camminavi verso la rete.​

ARYNA SABALENKA: Per quanto riguarda la collana, è uno zaffiro blu, che rappresenta il cielo blu qui, le onde, l’oceano. Mi sembra molto australiano e molto brillante, quindi la adoro. Su Elina, ho sentito che non ho avuto l’opportunità di dirle “brava”. Lo faccio ora, quindi: brava, grande partita, grande giocatrice, torneo incredibile. Ha giocato in modo incredibile.​

D: Non hai detto niente dopo il match point?​

ARYNA SABALENKA: No, no, no, non ho detto nulla. Ho ringraziato il giudice di sedia e basta.​

D: Si parla di un possibile ritorno di Serena Williams. Da numero 1 del mondo, cosa ne pensi se dovesse succedere?​

ARYNA SABALENKA: Sarebbe fantastico.​

D: Se ne parla nello spogliatoio?​

ARYNA SABALENKA: Ho sentito che si sta godendo la vita e qualunque cosa la renda felice, io sono felice per lei. Se vuole tornare, è una sua decisione. Sarebbe divertente rivederla in tour. Ha una grande personalità ed è una persona divertente. Sarebbe bello.​

D: Sai se tra le giocatrici nello spogliatoio se ne parla?​

ARYNA SABALENKA: Non lo so. No, personalmente non ne ho parlato con nessuna. Ho la sensazione che tutte siano sulla stessa linea: qualunque cosa la renda felice, è la sua vita, può fare quello che vuole.​

D: Quattro finali di fila qui, e stai lottando per il tuo terzo titolo in questo torneo. Ti senti una delle giocatrici che ha definito un’era di questo evento? Ti senti nella posizione non solo di fare la storia, ma di definire un’epoca qui?​

ARYNA SABALENKA: Non ci penso. Sto solo facendo il mio lavoro. Cerco di prendere le cose un giorno alla volta, un punto alla volta, un game, un set alla volta, e questo è il mio focus. Penso che sia l’approccio giusto concentrarsi sul presente, e poi magari a fine carriera potremo sederci, guardare indietro e parlare del fatto che io sia stata o meno una di quelle giocatrici. Per ora cerco solo di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile.​