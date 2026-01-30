Australian Open, Alcaraz: “Il MTO? Lo ha deciso il fisio”

Dopo i commenti di Zverev, tocca a Carlos Alcaraz analizzare l’emozionante sfida andata in campo all’Australian Open.

D. Congratulazioni, Carlitos. Dove collochi questa incredibile vittoria tra le migliori della tua carriera?

CARLOS ALCARAZ: Credo che, come ho detto anche in campo, questa sia stata una delle partite più dure che abbia mai giocato finora in carriera. Penso che oggi, dal punto di vista fisico, ci siamo spinti a vicenda al limite. Abbiamo portato i nostri corpi al massimo e credo che il livello del quinto set sia stato davvero, davvero altissimo. Sono davvero molto felice di aver vinto e di essere riuscito a rimontare. Metto questa partita ai primissimi posti tra le migliori vittorie della mia carriera.

D. Dopo il primo game del quarto set sembrava quasi che tu stessi per andare a stringere la mano a Sascha. C’è stato un momento in cui hai pensato di non poter continuare?

CARLOS ALCARAZ: No,assolutamente no. Ho visto il video e ho visto anche le persone parlarne, ma non c’è stato nemmeno un secondo in cui ho pensato di ritirarmi. In realtà si trattava solo di capire chi dovesse passare per primo. A volte lascio passare lui, altre volte è lui che lascia passare me. Quel video mostrava semplicemente questo, niente di più.

D. Parli spesso dell’importanza di credere in ogni situazione e in ogni partita. Da dove nasce questa convinzione? Perché pensi di riuscire a crederci anche quando molti tuoi colleghi probabilmente perderebbero fiducia?

CARLOS ALCARAZ: Perché odio arrendermi. Odio proprio l’idea di mollare. Non voglio mai provare quella sensazione dopo una partita. Ci sono stati momenti, soprattutto quando ero più giovane, in cui sembrava che smettessi di lottare o che non avessi più voglia di combattere. In tante partite succedeva. Poi sono maturato, e ho capito quanto detesto quella sensazione finale.Pensare che avrei potuto fare qualcosa in più, che avrei potuto soffrire un po’ di più, è una sensazione che mi distrugge. Ogni passo in più, ogni secondo in più di sofferenza, ogni secondo in più di lotta vale sempre la pena. Per questo combatto fino all’ultima palla e credo sempre di poter rientrare in qualsiasi situazione.

D. Ti rifaccio la stessa domanda che ti avevo fatto un paio di settimane fa, e che avevi detto avresti valutato. Se dovessi scegliere tra vincere questo Australian Open e vincere tutti e tre gli altri Slam quest’anno, diventando il più giovane a completare il Career Grand Slam, cosa sceglieresti?

CARLOS ALCARAZ: Sceglierei questo. Sì, anche se arrivassi in finale negli altri tre… (ride) direi comunque che preferirei vincere questo piuttosto che vincere gli altri tre e completare il Grand Slam diventando il più giovane della storia.

D. Vittoria incredibile. Sascha era frustrato per quello che ha percepito come un tuo crampo seguito dal medical timeout. Puoi spiegare cosa stavi provando e se ritieni che l’MTO fosse conforme al regolamento?

CARLOS ALCARAZ: È stata una partita estremamente impegnativa. Avevo già avuto crampi in passato, ma all’inizio sentivo fastidio solo in un muscolo specifico, quindi inizialmente non pensavo fosse un crampo. Non capivo bene cosa fosse successo: sono andato a colpire di dritto e ho iniziato a sentire dolore all’adduttore destro. Per questo ho chiamato il fisioterapista. In quel momento il resto delle gambe — la sinistra in particolare — stava abbastanza bene. Poi, con tutta la tensione e lo stress del non sapere cosa stesse succedendo e se sarebbe peggiorato, è venuto fuori tutto insieme. In quel momento ho spiegato al fisioterapista cosa sentivo. È stato lui a decidere di richiedere il medical timeout e lo ha fatto. Poi ho preso i tre minuti al cambio di campo, e basta. Io ho semplicemente descritto ciò che stava succedendo, ed è stato lui a decidere per l’intervento medico.

D. Avevi già avvertito qualcosa prima, o è successo solo in quel game sul 4 pari?

CARLOS ALCARAZ: L’avevo sentito un po’ anche prima, ma è aumentato nei game successivi.

D. Partita incredibile. Per chiarire: hai un infortunio adesso? Come ti senti?

CARLOS ALCARAZ: Ovviamente sono stanco. Il corpo potrebbe stare meglio, a essere sincero, ma penso sia normale dopo cinque ore e mezza. Farò tutto il possibile per cercare di stare meglio domani: bagno di ghiaccio, compressione, trattamenti con il fisioterapista. Vedremo. Spero che non sia nulla di serio, ma dopo una partita di cinque ore e mezza a un livello fisico così alto è normale che i muscoli siano molto contratti. Farò tutto quello che serve per essere nella miglior condizione possibile per la finale.

D. Come prosegue la tua notte dopo una partita così? Fai più lavoro di recupero? Guardi l’altra semifinale? Festeggi con il team? Quando vai a dormire?

CARLOS ALCARAZ: Ho guardato la semifinale per i primi due set. Adesso cercherò davvero di fare tutto il possibile per essere pronto. Ci vorranno sicuramente un paio d’ore tra trattamenti e recupero, e con tutta l’adrenalina della partita a volte è molto difficile riuscire ad addormentarsi. Proverò ad andare a dormire il prima possibile, ma probabilmente ci vorranno comunque un paio d’ore.

M.S.