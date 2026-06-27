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ATP Eastbourne, la finale tra Bergs e Humbert fermata dalla pioggia: si riparte domenica

Il francese conduceva 2-1 nel primo set, con il belga al servizio sul 15-30. La finale dell’ATP 250 riprenderà alle 12 italiane

Di Luca De Gaspari
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La pioggia continua a condizionare la finale dell’ATP 250 di Eastbourne tra Zizou Bergs e Ugo Humbert. Dopo diverse ore di attesa, sempre a causa del maltempo, il match era finalmente riuscito a cominciare nella giornata di sabato, ma la tregua è durata appena tre giochi.

La finale è stata infatti nuovamente sospesa con Humbert avanti 2-1 nel primo set e Bergs al servizio sul 15-30, situazione subito delicata alla ripresa. L’incontro ripartirà domenica alle 11 locali, le 12 in Italia, quando il belga dovrà immediatamente provare a uscire da un turno di battuta complicato.

Ancora da giocare anche la finale di doppio del torneo WTA, tra Dabrowski/Stefani e Maleckova/Skoch.

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