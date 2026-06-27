Wimbledon, Swiatek: “Aspettative basse, posizione diversa rispetto a un anno fa”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.



Iga Swiatek torna a Wimbledon per difendere il titolo. Quest’anno, tuttavia, ha giocato (e perso) un solo match sull’erba, a Bad Homburg, quindi mancano le sensazioni positive del 2025. Ma non è questo a cui pensa Iga adesso, anche perché il suo sogno si è già avverato. Ecco le sue parole durante il media day.

D. Wimbledon ha avuto 10 vincitrici diverse negli ultimi 10 anni. Come pensi di spezzare questa “maledizione” e cosa rende così difficile vincere?

IGA SWIATEK: È una domanda difficile. Non ne ho idea. La storia di ognuna è diversa. Perché? È difficile dirlo. Sicuramente è un torneo che crea forse sfide diverse quando torni da campionessa in carica, per tutto ciò che succede intorno. Non so rispondere. Mi dispiace.

D. Quando ripensi all’anno scorso o riguardi i video delle partite, studiando i tuoi match qui in preparazione, cosa vedi che ti aiuta a rispondere alla domanda su come hai vinto, su come ci sei riuscita? Ci sono aspetti che oggi noti e che l’anno scorso facevi diversamente rispetto agli anni precedenti?

IGA SWIATEK: Ricordo che la sensazione era completamente diversa. Anche la preparazione prima del torneo. Questo mi ha dato molto. Tecnicamente, sicuramente, tante cose funzionavano bene. Penso, sinceramente, che avessi molta calma e fiducia nei miei colpi. Quella è stata la chiave, perché molte giocatrici hanno il livello per vincere uno Slam. Quando mi guardo nei video dell’anno scorso, ricordo che ero semplicemente molto concentrata sull’obiettivo e avevo pochissimi dubbi.

È questo che alla fine ti porta alla vittoria, perché sì, tutte possono giocare bene a tennis. Conta di più l’aspetto mentale. Credo che, alla fine, sia stata questa la differenza. All’inizio del torneo, ovviamente, non sai davvero quale sia il tuo livello. Devi capirlo nelle prime partite. Io sono riuscita a crescere match dopo match. Questo mi ha aiutata molto l’anno scorso.

D. Che sensazione si prova a tornare qui da campionessa di Wimbledon?

IGA SWIATEK: È emozionante. Mi sento orgogliosa di quello che è successo l’anno scorso. Il mio sogno si è realizzato, in un certo senso. Anzi, nemmeno un sogno, perché non lo sognavo neppure: pensavo fosse impossibile. È bellissimo. Dall’altra parte, però, sono qui per il prossimo torneo. Devo anche restare concentrata sul presente.

D. Sei la campionessa in carica di Wimbledon. L’anno scorso ti sei guadagnata il soprannome di “ladra di asciugamani di Wimbledon”. Stai onorando questo soprannome anche quest’anno o hai una nuova strategia sugli asciugamani?

IGA SWIATEK: Partiamo dal fatto che non mi è rimasto nemmeno un asciugamano dell’anno scorso. Li volevano i miei amici, li voleva la mia famiglia. Ne ho donati alcuni in beneficenza, perché ovviamente la cosa è diventata virale. Quindi immagino che dovrò rubarne ancora di più. Sì, continuerò, perché è il miglior souvenir che si possa portare a casa da un torneo.

D. Quest’anno c’è un asciugamano rosso con le fragole.

IGA SWIATEK: Davvero? Non è un asciugamano da campo, giusto?

D. È un’edizione limitata.

IGA SWIATEK: Lo chiederò comunque (sorride).

D. Scusa se torno sul tema dell’essere campionessa in carica qui. Ho avuto l’impressione, dalla tua prima risposta, che pur essendo già stata campionessa in carica in altri Slam, qui la sensazione sia diversa. So che non hai ancora vissuto il martedì sapendo in anticipo quando e dove giocherai. È davvero diverso qui?

IGA SWIATEK: Mi sembra che la gente ne parli di più. Penso che tutta l’atmosfera legata al diventare membro del club sia qualcosa che non vivi negli altri tornei. Forse è per questo che qui sembra diverso. Onestamente, però, cerco di guardarla in modo realistico. Certo, la stagione sull’erba dell’anno scorso è stata fantastica. Ma non è che mi sia sempre sentita straordinaria sull’erba, quindi…

Anche se ho vinto, sento comunque di avere ancora cose da capire. Anche quest’anno, per esempio, il torneo di Bad Homburg Open non mi ha dato quel ritmo positivo che avevo l’anno scorso. Sento di partire da una posizione totalmente diversa e sono davvero in una fase in cui tengo basse le aspettative. Anche se tutti parlano di questo, sento di dover giocare partite e basta — non sarà tutto semplice solo per quello che è successo l’anno scorso. Per questo cerco di non pensarci troppo, ma piuttosto di essere grata per l’esperienza e godermela perché, come ho detto, il mio sogno si è avverato. È giusto anche trarne felicità ed esserne orgogliosa.

D. Sei stata una delle prime giocatrici ad avere uno psicologo a tempo pieno fin da giovanissima. Pensi che questo ti abbia dato un vantaggio all’inizio? Ti senti una pioniera, visto che ora sempre più giocatori danno importanza all’aspetto mentale del gioco?

IGA SWIATEK: Sinceramente, credo che molti atleti lo facessero già prima, ma semplicemente non ne parlavano. Io ho sempre pensato di poter essere sincera, perché non sono un robot. E non sono nemmeno nata con tutte le capacità necessarie per gestire aspettative, stress e tutto il resto. Devi lavorarci davvero per acquisirle. E anche quando ci riesci, non è detto che restino con te per sempre.

Sì, ora sento anche da altri atleti e forse dagli allenatori che molte persone hanno usufruito di questo tipo di aiuto, anche se probabilmente non nel circuito. Per me è stato diverso, perché lavoravo con una psicologa incontrandola online una volta a settimana o giù di lì. Ero comunque piuttosto chiusa e forse a volte anche sciocca, perché non riuscivo davvero a descrivere ciò che provavo o ciò che stavo vivendo. Ho capito che avevo bisogno di qualcuno accanto a me che osservasse e mi aiutasse a trarre delle conclusioni, a capire le cose.

Quando ero più giovane ho deciso che questa era la strada giusta. Per me è importante quanto, o persino più, della preparazione fisica o del lavoro tecnico sul tennis. Sinceramente, se la tua testa non funziona nel modo giusto, puoi anche avere il miglior gioco del circuito, ma non renderai come vorresti. Quindi sì, per me è fondamentale.

D. Per quanto riguarda l’erba, gran parte del successo su questa superficie dipende dalla capacità di scivolare. Sei una giocatrice che cerca di evitare del tutto le cadute o consideri anche come cadere senza farti male?

IGA SWIATEK: Non ne ho idea. Non sono una sciatrice alpina, quindi non mi alleno per questo e non so come si cada nel modo giusto. Ovviamente non vogliamo scivolare, perché il punto è praticamente finito e difficilmente riesci a recuperarlo. Scivolare non è il massimo, perché sull’erba non hai controllo su dove ti fermerai. Quindi sì, è meglio evitarlo.

Quando però sei in una situazione in cui devi scivolare perché non c’è altro modo per rimettere la palla in campo, allora scivoli, colpisci e vedi cosa succede. Non è detto che tu cada sempre. Dipende anche dalla fase del torneo. Dietro la linea di fondo, col passare dei giorni, si accumula più sabbia/terra. Questo ti dà più possibilità di non scivolare completamente quando vai in scivolata.