Djokovic riparte da Wimbledon: “Sono più preparato rispetto a Parigi”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Alla vigilia di Wimbledon 2026, Novak Djokovic si è presentato in conferenza stampa con il consueto mix di leggerezza e lucidità. Il serbo ha parlato della gestione della tecnologia in famiglia, del ritorno di Serena Williams, delle condizioni dell’erba in una settimana particolarmente calda a Londra e della sua preparazione dopo un Roland Garros fisicamente complicato. Djokovic ha spiegato di sentirsi meglio preparato rispetto a Parigi, anche grazie a una superficie meno dispendiosa come l’erba, e di arrivare all’All England Club con la fiducia che gli deriva dalla sua storia straordinaria a Wimbledon.

D. Hai detto che al momento i tuoi figli non hanno accesso ai telefoni. Da tennista e da genitore, come trovi l’equilibrio nell’uso della tecnologia, soprattutto con l’arrivo dell’intelligenza artificiale e di tutto il resto?

NOVAK DJOKOVIC: Bello vedere tutti. Bello essere tornato. Che bel modo di aprire una conferenza stampa. (sorride)

Sì, penso che sia un tema molto caldo per tutti noi nella società di oggi, in un mondo in cui la tecnologia evolve continuamente. In particolare, da genitore di bambini piccoli, pensi sempre a come proteggerli, ma anche a come soddisfare alcuni bisogni fondamentali.

Se tutti i loro amici ce l’hanno, ovviamente anche loro lo chiedono. È una situazione complicata per me e per mia moglie. Allo stesso tempo, crediamo fermamente che prima di una certa età l’esposizione agli schermi sia più dannosa che benefica. Quindi restiamo su questa linea.

Ovviamente non è facile, come dicevo. Viviamo in un’era tecnologica. È tutto intorno a loro. Cerchiamo di controllare quello che possiamo controllare, almeno finché sono ancora molto piccoli.

Poi arriverà comunque molto presto il momento in cui saranno esposti e avranno i loro schermi, eccetera. Noi cerchiamo almeno di dare loro qualche protezione e qualche forma di controllo prima che arrivi questo momento inevitabile.

D. Hai incontrato Serena?

NOVAK DJOKOVIC: Sì.

D. Com’è stata la conversazione? Avete parlato di giocare il doppio insieme? E poi, di che cosa parlano persone che insieme hanno vinto 48 titoli Slam in singolare?

NOVAK DJOKOVIC: Prima di tutto, quello che sta facendo è fonte d’ispirazione ed è epico. Questo è ciò che le ho detto. Ho sempre ammirato la sua carriera, il suo percorso, la sua storia. Naturalmente anche quella di Venus.

Il fatto che torni dopo anni di assenza dal tour, dopo due figli, e che metta così tanto impegno non soltanto per una sua soddisfazione personale o per tornare nel circuito, ma anche per regalare a tutti noi il piacere di rivederla in campo — sia in singolare sia in doppio — è notevole.

Le ho detto che, qualunque cosa accada, quello che sta facendo è davvero fonte d’ispirazione per me personalmente e sono sicuro anche per milioni di persone nel mondo.

La vedo in palestra più di quanto credo di averla vista quando era al massimo della carriera. Questo mi dice che vuole davvero far funzionare questo ritorno nel miglior modo possibile.

Onestamente è ammirevole lo sforzo che sta mettendo. Ovviamente tutti gli occhi sono su di lei, sul suo ritorno. Io spero solo che riesca a goderselo, perché se lo merita davvero. Nella sua carriera ha creato qualcosa di storico, di leggendario. Merita ogni applauso che riceverà.

D. Che impatto sta avendo il caldo sull’erba qui? Tu sei sempre stato un grande interprete del movimento sull’erba. Queste condizioni possono aprire il torneo a più giocatori, per il modo in cui ci si muove? La superficie è più secca o più dura del solito?

NOVAK DJOKOVIC: Da quello che ho capito, la situazione meteo dovrebbe stabilizzarsi un po’ la prossima settimana, quando inizierà il torneo.

Però sì, questa è stata una delle settimane più calde che io abbia mai vissuto qui a Wimbledon in oltre vent’anni.

Sì, il caldo ha un effetto, perché l’erba è una superficie viva, un materiale vivo. Qualsiasi cambiamento di temperatura o di condizioni atmosferiche incide sul modo in cui l’erba risponde.

Ovviamente, quando fa molto caldo, l’erba si ammorbidisce, il terreno si ammorbidisce. Questo influisce sul rimbalzo, che è più basso. La superficie può diventare più rapida per quanto riguarda il rimbalzo. Però le palle reagiscono in modo diverso. Quando fa molto caldo e c’è umidità, le palle diventano più grandi, più gonfie, più pelose, e questo rallenta il gioco.

Quindi è una situazione un po’ particolare. C’è una risposta piuttosto diversa tra le palle e la superficie stessa.

Per quanto riguarda quanto sia scivolosa, beh, l’erba è sempre scivolosa. Per fortuna, finora, tra un match di esibizione e alcuni set di allenamento giocati questa settimana, non sono mai scivolato né caduto in campo. Non so se sia un buon segno o no, o se mi aspetti qualcosa la prossima settimana. Vediamo. (sorride)

Bisogna sempre essere un po’ più attenti, direi, rispetto alle altre superfici, per il modo in cui ci si muove.

Io scivolo. Continuo a scivolare anche sull’erba. Devo però adattare un po’ di più l’appoggio dei piedi e i passi sull’erba, per avere un movimento più efficace. Non è come sulle altre superfici.

Vediamo che cosa succederà. Penso che la temperatura si abbasserà. Spero che ci sia un clima piacevole per noi giocatori e anche per il pubblico, perché non è comodo nemmeno per loro stare seduti con 35 gradi.

D. Quanto ti preoccupa il fatto che le persone possano provare a guardare le partite dei Mondiali sul telefono, creando distrazioni?

NOVAK DJOKOVIC: Credo di aver già vissuto questa esperienza qui a Wimbledon alcune volte, in passato, con gli Europei e i Mondiali, soprattutto in occasione di partite particolarmente interessanti.

Mi è capitato di giocare per ultimo sul Centre Court mentre l’Inghilterra giocava, e per me è stato interessante viverlo dal campo.

C’era rumore. Si percepiva che c’era fermento. La gente guardava contemporaneamente la tua partita e seguiva anche la propria nazionale. È normale. In queste quattro-sei settimane c’è la febbre del calcio.

Ne facciamo parte anche noi. A me piace il calcio. Seguo tutto quello che succede. Ovviamente è più bello quando sei davanti alla TV rispetto a quando stai giocando e non tutti sono concentrati sulla tua partita. Però va bene così. È quello che è.

D. Sappiamo che non fai parte della questione Larry Scott. Hai un’opinione, visto che sembra continuare a trascinarsi e probabilmente andrà avanti ancora per un po’?

NOVAK DJOKOVIC: Sì, non ho opinioni al riguardo, a essere onesto. Non ne faccio parte. Resterò neutrale su questo.

D. Per quanto riguarda la preparazione, come hai gestito queste ultime quattro settimane? A Parigi ci avevi detto di essere deluso dal livello di lavoro che avevi potuto fare. È diverso prima di Wimbledon?

NOVAK DJOKOVIC: Sì, penso che sia diverso, per quanto riguarda la condizione fisica complessiva. Credo di essere meglio preparato qui rispetto a quanto lo fossi al Roland Garros.

Ovviamente giocare sull’erba, rispetto alla terra battuta, richiede uno sforzo fisico minore. Quindi questo per me è positivo.

Ho sempre amato giocare sull’erba. Qui ho un ottimo bilancio, una grande storia a Wimbledon. Questo naturalmente mi dà una dose maggiore di fiducia entrando nel torneo.

Il Roland Garros è stato molto dispendioso e impegnativo fisicamente. Le tre partite che ho giocato sono durate tutte quasi quattro ore. Però sono orgoglioso dello sforzo. Ho perso al terzo turno contro un avversario di vent’anni più giovane, ho lottato fino alla fine quasi in cinque set, per quattro ore e qualcosa.

Sì, forse non era il risultato che cercavo, ma lo sforzo c’è stato. In ogni caso, dopo l’infortunio alla spalla che mi ha tenuto lontano dal circuito per diversi mesi, avevo programmato di arrivare al picco a Wimbledon.

Sapevo che non avere partite ufficiali nel circuito e andare praticamente direttamente al Roland Garros sarebbe stato piuttosto difficile. Forse una sfida troppo grande per me in quel momento. Ed è quello che è successo.

Però sapevo che questo mi avrebbe dato un po’ più di tempo per prepararmi a Wimbledon. Quindi spero di disputare un buon torneo qui.

D. Ancora su Venus e Serena. Puoi riassumere, in particolare qui a Wimbledon, il loro lascito, il modo in cui hanno cambiato lo sport e in particolare questo torneo?

NOVAK DJOKOVIC: Beh, che altro posso aggiungere rispetto a quello che ho già detto nella domanda precedente?

Abbiamo visto anche il film King Richard, con la performance da Oscar di Will Smith. Le persone che magari non seguono necessariamente il tennis hanno potuto conoscere un po’ meglio la storia delle sorelle Williams. Noi del tennis, in qualche modo, la conoscevamo già da prima.

È davvero fonte d’ispirazione il modo in cui sono state cresciute, il modo in cui sono cresciute in un ambiente molto difficile, che non era necessariamente favorevole al loro tennis.

Sono diventate persone estremamente resilienti. Le sorelle sono rimaste insieme, si sono sostenute a vicenda. Ovviamente Venus, essendo un po’ più grande, ha fatto il salto nel circuito prima di Serena.

Onestamente non so come siano riuscite a giocare una contro l’altra nelle finali Slam o in qualsiasi altro torneo.

Io ho due fratelli più piccoli che hanno giocato a tennis, da professionisti ma non al massimo livello. Ci sono state una o due occasioni in cui avrei potuto affrontare uno dei miei fratelli in singolare. Fortunatamente per entrambi, non è successo.

Non so proprio come si possa giocare contro il proprio fratello o la propria sorella in campo. Non so se io sarei in grado di farlo.

Anche questo è un altro aspetto della loro grandezza: il modo in cui sono state professionali e competitive una contro l’altra, ma allo stesso tempo amorevoli e capaci di sostenersi a vicenda.

Tra singolare e doppio, Giochi Olimpici, ori, argenti, doppio… hanno vinto tutto quello che si può vincere in questo sport.

E hanno anche trasceso il tennis. Sono entrate in altri ambiti della vita, con il business, la moda. Il loro impatto sui giovani negli Stati Uniti e in tutto il mondo è stato enorme.

Quindi sono un grande fan di entrambe.