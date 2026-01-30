Ubaldo Scanagatta su TGCOM alle 22.15 per commentare le semifinali di Melbourne

La prima battaglia ai cinque set tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev con la resurrezione tennistica del campione di Murcia che rimonta in extremis il tedesco al servizio per il match e poi i cinque set durissimi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che stoppano la rincorsa dell’azzurro al terzo titolo consecutivo a Melbourne e rilanciano l’immenso campione belgradese come finalista Slam: per tutti gli appassionati di tennis questa sera il direttore Ubaldo Scanagatta interverrà al TGCOM alle 22.15 per commentare la giornata delle semifinali maschili dell’Australian Open, magari allungando l’occhio sulla finale di domenica, che per Novak sarà la trentottesima in carriera (bilancio finora 24-13) mentre Carlos raggiunge quota otto (6-1 i match precedenti).