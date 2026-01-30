Australian Open

Ubaldo Scanagatta su TGCOM alle 22.15 per commentare le semifinali di Melbourne

Il direttore Ubaldo Scanagatta di larà sua sulla sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic

Di Danilo Gori
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Ubaldo Scanagatta
Ubaldo Scanagatta

📣 Guarda tutti gli 'Australian Open a 7,99€ al mese per 3 mesi. Live sui canali Eurosport, disponibili su DAZN!

La prima battaglia ai cinque set tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev con la resurrezione tennistica del campione di Murcia che rimonta in extremis il tedesco al servizio per il match e poi i cinque set durissimi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che stoppano la rincorsa dell’azzurro al terzo titolo consecutivo a Melbourne e rilanciano l’immenso campione belgradese come finalista Slam: per tutti gli appassionati di tennis questa sera il direttore Ubaldo Scanagatta interverrà al TGCOM alle 22.15 per commentare la giornata delle semifinali maschili dell’Australian Open, magari allungando l’occhio sulla finale di domenica, che per Novak sarà la trentottesima in carriera (bilancio finora 24-13) mentre Carlos raggiunge quota otto (6-1 i match precedenti).

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Australian Open, Sabalenka vs Rybakina: la preview della finale
Australian Open
Jannik Sinner – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AusOpen)
Australian Open, Sinner: “Fa molto male. Spero di prenderla come una lezione. Djokovic il più grande”
Interviste
Novak Djokovic – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AusOpen)
Australian Open, Djokovic: “Questa vittoria è come un titolo Slam. Grazie a chi mi ha consigliato di ritirarmi”
Interviste
Australian Open: Djokovic riscrive la storia. Torna in finale battendo Sinner in cinque set
Australian Open