Australian Open, Sabalenka: “Ho rimpianti, Rybakina ha giocato un grande tennis, io poco intelligente”

Fuori ride, dentro schiuma rabbia. E’ questa la scarna sintesi emotiva che trapela dal volto di Aryna Sabalenka in conferenza stampa dopo aver mancato il tris all’Australian Open. In finale trionfa Elena Rybakina che si prende la rivincita di tre anni fa quando il trofeo venne sollevato dalla bielorussa al primo acuto a Melbourne. Questa volta non riesce la rimonta alla numero uno al mondo che cede 6-4 4-6 6-4 in due ore e venti di gioco consegnando, di fatto, alla rivale il secondo titolo Slam della carriera dopo Wimbledon 2022.

Sabalenka mastica amaro, ma prova a sorridere dinanzi alle domande poste. L’analisi della partita è fortemente legata al terzo set dove la bielorussa era partita forte, salendo 3-0, salvo poi incassare quattro game di finale che hanno spostato la finale sui binari di Rybakina. Tanto rammarico per la nativa di Minsk che, al netto della sconfitta, è soddisfatta del livello di tennis espresso a dispetto di quella che fu la delusione rimediata con Madison Keys lo scorso anno. Al di là della rabbia, fioccano i complimenti per la nuova campionessa di Melbourne con Aryna pronta a riconoscere come la kazaka abbia fatto uno switch importante diventando “maestra” alle WTA Finals contro di lei.

D. Sul 3-0 per te, hai qualche rimpianto o pensi sia stata più lei a far svoltare il match?

ARYNA SABALENKA: “Penso sia stato un tennis aggressivo per tutto l’incontro, ma quando lei non aveva più niente da perdere ha messo i piedi dentro il campo e giocato punti incredibili. Stava servendo, quindi era solo un break di differenza. Non so se ho dei rimpianti o meno, probabilmente avrei dovuto essere più aggressiva sul mio servizio e, sapendo di avere un break di vantaggio, metterle più pressione, ma ha giocato in modo incredibile. Ha messo a segno dei vincenti e io ho fatto un paio di errori non forzati. Ovviamente ho dei rimpianti, quando sei sopra 3-0 e, in pochi secondi, ti ritrovi sotto 4-3. E’ stato tutto molto veloce. Grande tennis per lei, il mio non così intelligente. Come ho detto oggi sono una perdente, domani una vincente, forse di nuovo perdente. Spero di no. Vedremo.”

D. Mi sto chiedendo quale sia il tuo stato d’animo, sei entrata qui ridendo, inconsueto per chi ha appena perso un match. Come ti senti? Come la stai elaborando? Quanto ti stai sforzando nel dire le cose giuste?

ARYNA SABALENKA: “Stavo ridendo e piangendo (ride). È stato un momento isterico, ma quella conversazione non ha portato a nulla di veramente produttivo. Ho semplicemente lasciato uscire tutto e ho cercato di… Ero davvero arrabbiata con me stessa, perché ancora una volta avevo avuto delle opportunità. Ho giocato benissimo fino a un certo punto, poi non sono riuscita a resistere all’aggressività che lei ha dimostrato oggi in campo. Ero davvero arrabbiata con me stessa, ma penso che nel complesso

abbia giocato un ottimo tennis qui in Australia. Anche in questa finale mi sembra di aver giocato bene. Ho lottato. Ho fatto del mio meglio, e oggi lei è stata una giocatrice migliore. Quindi non lo so. Ne parleremo con il team. Ora cercano di evitarmi e di sfuggirmi perché vedono che non è molto salutare starmi vicino in questo momento (ride)”.

D. Aryna, serata difficile. Consideri queste sconfitte nelle finali dei tornei del Grande Slam come un insieme, o le analizzi singolarmente? Voglio dire, hai fatto qualcosa di incredibile e hai dimostrato una grande costanza.

ARYNA SABALENKA: “Sì, mi sembra di aver perso la maggior parte delle finali che ho disputato nei tornei del Grande Slam. Non è vero? Ok, 4-4. Prendo ogni sconfitta singolarmente, perché erano giocatori diversi quasi ogni volta e, quindi, problemi diversi che dovevo affrontare durante la partita, errori diversi. Alcune sono state partite fantastiche, ho giocato in modo incredibile. Quindi credo di prenderle singolarmente.”

D. A proposito di questo, mi sembra che l’altro giorno lei abbia detto che in passato ha commesso degli errori, ma che ora li ha compresi e li ha in qualche modo superati. Quindi oggi sono andate storte cose diverse rispetto al passato?

ARYNA SABALENKA: “No, penso che nel complesso sia andata

molto meglio rispetto all’anno scorso, quando ho perso due finali. Dal punto di vista del livello e delle decisioni che ho preso, e per come è stata la mia mentalità durante tutta la partita, ero ancora lì, pronta a lottare, sapevo che lei non mi avrebbe

concesso nulla facilmente. Quindi penso che nel complesso ho fatto enormi progressi in questo senso, eppure ho perso comunque. Ma va bene così. Sento che sto andando nella direzione giusta.“

D. Mi chiedevo solo, Elena Rybakina sembra aver davvero migliorato il suo gioco negli ultimi mesi. È in forma incredibile. Mi chiedevo, hai notato un cambiamento nel suo modo di giocare nelle ultime due volte che avete giocato?

ARYNA SABALENKA: “Penso che sicuramente abbia

più fiducia in sé stessa e che giochi i suoi colpi senza alcuna esitazione, direi. Ma comunque, anche lei… insomma, ho avuto delle opportunità, ma il suo livello era incredibile. Mi sembra che giochi in modo più aggressivo. È riuscita a costruire una grande fiducia in se stessa a partire dalle WTA Finals. È decisamente una giocatrice migliore, più forte. Di conseguenza, ha vinto uno Slam, che è un risultato incredibile.”