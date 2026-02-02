Fils: “Obiettivo? Tornare in salute e restarci per tutta la stagione. Ho perso 6/7 chili dal Roland Garros”

Testa di serie n. 6 all’Open Occitanie, Arthur Fils sarà in campo martedì non prima delle 18.30 opposto al connazionale Valentin Royer. È il match del rientro per il ventunenne francese, assente dal Tour dal secondo turno di Montreal, primo torneo a disputato dopo il forfait al terzo round al Roland Garros a causa di una frattura da stress alla schiena inizialmente sottovalutata.

“Rinunciare a Parigi il momento peggiore”

Quando si torna a giocare dopo un problema fisico importante, di solito c’è qualche timore, ma non pare questo il caso. “Sono tornato ad allenarmi a tempo pieno da due o tre mesi ormai, non c’è problema, sono solo emozionato per il rientro. Sto bene, mentalmente, fisicamente e tennisticamente” sono le parole di Arthur a Montpellier riportate da l’Équipe. “Il momento peggiore, se escludiamo il Roland-Garros, credo sia stato il ritiro da Bercy. Volevo davvero tornare a Basilea e a Bercy; volevo giocare di nuovo a Parigi. Ho dovuto essere paziente e prendermi cura del mio corpo. Penso che se avessi giocato a Bercy, non sarei in grado di giocare ora”.

Bercy fa talmente parte della memoria storica che perfino un pro francese dimentica che dall’anno scorso il Masters 1000 parigino si tiene alla Défense Arena di Nanterre.

“Pazienza per evitare un altro stop”

Anche saltare lo swing australiano e in particolare il primo Slam della stagione non dev’essere stata una decisione facile, ma “abbiamo deciso di essere pazienti, di aspettare ancora un po’, di prepararci adeguatamente per essere in forma per giocare qui e continuare la stagione. L’obiettivo non era fare una sola apparizione, dimostrare a tutti di saper giocare e fermarmi altri quattro o cinque mesi”.

Fils ha perso (quasi) più chili che tornei

Nel 2025, Fils ha raggiunto i quarti a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, salendo al best ranking di n. 14 a metà aprile, piazzando poi la semifinale a Barcellona. In questi mesi lontano dalle competizioni ha perso peso, “almeno sei o sette chili dal Roland Garros” ha detto ridendo. Come aveva già avuto modo di spiegare, ha apportato alcune modifiche tecniche. “Abbiamo cercato di prestare attenzione al servizio, così come agli spostamenti. Mi muovevo nello stesso modo da quindici anni ed era necessario modificarlo un po’. Abbiamo passato tre mesi ad allenarci duramente proprio su questo”.

Ora Arthur è sceso al n. 42 e, se in febbraio deve difendere solo i 50 punti di Rotterdam, nei successivi due mesi gli scadranno 800 dei suoi attuali 1100 punti, per quanto potrà verosimilmente contare sul ranking protetto. A proposito della stagione 2026, Arthur dice di avere “obiettivi molto precisi, di cui abbiamo parlato con il team, ma lo scopo principale è tornare in campo in forma e in buona salute e riuscire a restarci per tutta la stagione. Cercare di riconquistare titoli e ripartire in avanti”.

Fils è uno degli ormai numerosi candidati a “terzo incomodo”, colui che dovrebbe cercare di insidiare lo strapotere di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Un gruppetto di cui fanno parte (nel senso che, dopo un buon risultato, qualche addetto ai lavori ha esclamato “è lui il terzo!”) Draper, Mensik, Fonseca, Rune… Insomma, praticamente tutti gli infortunati del Tour. Speriamo che si riprendano, perché il povero Novak Djokovic non potrà mantenere quel ruolo per molti anni ancora – anche se i fatti sembrano voler dimostrare il contrario…