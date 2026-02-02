Ranking ATP: Alcaraz allunga su Sinner, Djokovic torna al n. 3 scavalcando Zverev

Il primo Slam dell’anno è appena andato in archivio, celebrando Carlitos Alcaraz come nuovo campione dell’Australian Open 2026. Melbourne, negli ultimi anni, è stata una tappa quasi maledetta per il murciano, al quale mancava soltanto l’Happy Slam per completare il quadro dei Major, e rientrare nel novero dei vincitori del Career Grand Slam. Il numero uno del mondo si prende la scena, per l’ennesima volta, anche se non è da meno il leggendario Novak Djokovic, anch’egli finito sotto le luci della ribalta dopo l’inattesa vittoria contro l’ormai ex detentore del titolo, Jannik Sinner.

Ranking ATP post Australian Open: Djokovic risale sul podio

Cambia, seppur di un’inezia, lo scacchiere della classifica mondiale, che vede saldamente al comando Carlitos Alcaraz. Il fenomeno di El Palmar ha già messo la firma su un notevole allungo ai danni del rivale azzurro, involandosi a quota 13.650 punti e distaccando Sinner di ben 3.350 lunghezze. Un gap niente male costruito da Carlos, che però, dal canto suo, avrà parecchi punti da difendere in quest’inverno, a dispetto dell’altoatesino, il quale avrà strada spianata sino alla fine d’aprile, in virtù della lunga sospensione dello scorso anno.

Alle spalle dei due dominatori del circuito, il 24 volte Slam, alla veneranda età di 38 anni, muove una pedina in avanti, scavalcando nel ranking Sascha Zverev. Ebbene sì, Nole Djokovic si è ripreso il terzo posto, pur rimanendo ad un distacco abissale dai due arrembanti giovani lì davanti. Il tedesco scivola in quarta piazza, tallonato da un Lorenzo Musetti che gli mette il fiato sul collo a soli 200 punti di distacco. L’azzurro, come ben sappiamo – suo malgrado – è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro il serbo, ad un passo dalla semifinale, e nella giornata di domenica 1 febbraio ha comunicato sui canali social che salterà lo swing in Sudamerica per infortunio. Alla luce di ciò, il carrarino non potrà impensierire il quarto posto di Zverev, perlomeno nelle prossime settimane.

In Top 10, Fritz si appropria della 7^ casella, scavalcando Auger-Aliassime e Shelton, mentre quest’ultimo paga dazio a causa dei “soli” quarti raggiunti nella corrente edizione di Melbourne, dove difendeva la pesante cambiale della semifinale. Sono 400, infatti, i punti persi dal mancino di Atlanta, che resta ancora a distanza di sicurezza da Sasha Bublik, ormai in fissa dimora tra i migliori dieci del mondo.

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 13650 2 Jannik Sinner Italia 10300 3 Novak Djokovic Serbia 5280 +1 4 Alexander Zverev Germania 4605 -1 5 Lorenzo Musetti Italia 4405 6 Alex de Minaur Australia 4080 7 Taylor Fritz Stati Uniti 3940 +2 8 Felix Auger-Aliassime Canada 3725 9 Ben Shelton Stati Uniti 3600 -2 10 Alexander Bublik Kazakistan 3235 11 Daniil Medvedev Russia 3060 +1 12 Casper Ruud Norvegia 2945 +1 13 Jack Draper Gran Bretagna 2790 -2 14 Andrey Rublev Russia 2600 +1 15 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2535 -1 16 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2445 +1 17 Holger Rune Danimarca 2380 -1 18 Karen Khachanov Russia 2320 19 Francisco Cerundolo Argentina 2135 +2 20 Flavio Cobolli Italia 1955 +2

Dalla decima alle ventesima piazza, sono parecchi i cambiamenti post Australian Open 2026. Daniil Medvedev e il neo-papà Casper Ruud guadagnano una posizione, salendo rispettivamente in undicesima e in dodicesima casella. Ne perde due Jack Draper, che ha dato forfait per Melbourne al fine di preservarsi ed evitare i lunghi duelli, e rientrare per la sfida di Coppa Davis prevista il 7 febbraio. Avanzano Mensik, Cerundolo e Flavio Cobolli, scivolano dietro Fokina e Rune, ai box chissà ancora per quanto tempo.

La classifica degli italiani: il super salto di Maestrelli. Sprofonda Sonego

In cima, le due punte di diamante tricolore, Sinner e Musetti, non hanno mosso un centimetro, restando saldamente in top 5. Nelle retrovie, invece, segnaliamo passi da gigante per gli altri atleti azzurri. Innanzitutto – nonostante una trasferta a Melbourne durata troppo poco – Flavio Cobolli è rientrato tra i primi venti, avanzando di due posizioni, così come lo straordinario Luciano Darderi. Non è riuscito a difendere l’eccellente risultato del 2025 Sonego, scivolato in 60^ posizione (-20).

Strepitoso balzo in avanti per Francesco Maestrelli, che ha guadagnato per la prima volta il main draw Slam, avanzando persino al secondo turno. Il tennista di Pisa ha conquistato il suo best ranking (117). Guadagnano terreno anche Cecchinato, Cinà, Agamenone e Andrea Vavassori.