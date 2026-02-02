Ranking

Ranking ATP: Alcaraz allunga su Sinner, Djokovic torna al n. 3 scavalcando Zverev

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rimangono n. 1 e n. 2 del ranking ATP. Lorenzo Musetti tallona Alexander Zverev a soli 200 punti

Di Pietro Sanò
Novak Djokovic – Australian Open 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

Il primo Slam dell’anno è appena andato in archivio, celebrando Carlitos Alcaraz come nuovo campione dell’Australian Open 2026. Melbourne, negli ultimi anni, è stata una tappa quasi maledetta per il murciano, al quale mancava soltanto l’Happy Slam per completare il quadro dei Major, e rientrare nel novero dei vincitori del Career Grand Slam. Il numero uno del mondo si prende la scena, per l’ennesima volta, anche se non è da meno il leggendario Novak Djokovic, anch’egli finito sotto le luci della ribalta dopo l’inattesa vittoria contro l’ormai ex detentore del titolo, Jannik Sinner.

Ranking ATP post Australian Open: Djokovic risale sul podioLa classifica degli italiani: il super salto di Maestrelli. Sprofonda Sonego

Ranking ATP post Australian Open: Djokovic risale sul podio

Cambia, seppur di un’inezia, lo scacchiere della classifica mondiale, che vede saldamente al comando Carlitos Alcaraz. Il fenomeno di El Palmar ha già messo la firma su un notevole allungo ai danni del rivale azzurro, involandosi a quota 13.650 punti e distaccando Sinner di ben 3.350 lunghezze. Un gap niente male costruito da Carlos, che però, dal canto suo, avrà parecchi punti da difendere in quest’inverno, a dispetto dell’altoatesino, il quale avrà strada spianata sino alla fine d’aprile, in virtù della lunga sospensione dello scorso anno.

Alle spalle dei due dominatori del circuito, il 24 volte Slam, alla veneranda età di 38 anni, muove una pedina in avanti, scavalcando nel ranking Sascha Zverev. Ebbene sì, Nole Djokovic si è ripreso il terzo posto, pur rimanendo ad un distacco abissale dai due arrembanti giovani lì davanti. Il tedesco scivola in quarta piazza, tallonato da un Lorenzo Musetti che gli mette il fiato sul collo a soli 200 punti di distacco. L’azzurro, come ben sappiamo – suo malgrado – è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro il serbo, ad un passo dalla semifinale, e nella giornata di domenica 1 febbraio ha comunicato sui canali social che salterà lo swing in Sudamerica per infortunio. Alla luce di ciò, il carrarino non potrà impensierire il quarto posto di Zverev, perlomeno nelle prossime settimane.

In Top 10, Fritz si appropria della 7^ casella, scavalcando Auger-Aliassime e Shelton, mentre quest’ultimo paga dazio a causa dei “soli” quarti raggiunti nella corrente edizione di Melbourne, dove difendeva la pesante cambiale della semifinale. Sono 400, infatti, i punti persi dal mancino di Atlanta, che resta ancora a distanza di sicurezza da Sasha Bublik, ormai in fissa dimora tra i migliori dieci del mondo.

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Carlos AlcarazSpagna13650
2Jannik SinnerItalia10300
3Novak DjokovicSerbia5280+1
4Alexander ZverevGermania4605-1
5Lorenzo MusettiItalia4405
6Alex de MinaurAustralia4080
7Taylor FritzStati Uniti3940+2
8Felix Auger-AliassimeCanada3725
9Ben SheltonStati Uniti3600-2
10Alexander BublikKazakistan3235
11Daniil MedvedevRussia3060+1
12Casper RuudNorvegia2945+1
13Jack DraperGran Bretagna2790-2
14Andrey RublevRussia2600+1
15Alejandro Davidovich FokinaSpagna2535-1
16Jakub MensikRepubblica Ceca2445+1
17Holger RuneDanimarca2380-1
18Karen KhachanovRussia2320
19Francisco CerundoloArgentina2135+2
20Flavio CobolliItalia1955+2

Dalla decima alle ventesima piazza, sono parecchi i cambiamenti post Australian Open 2026. Daniil Medvedev e il neo-papà Casper Ruud guadagnano una posizione, salendo rispettivamente in undicesima e in dodicesima casella. Ne perde due Jack Draper, che ha dato forfait per Melbourne al fine di preservarsi ed evitare i lunghi duelli, e rientrare per la sfida di Coppa Davis prevista il 7 febbraio. Avanzano Mensik, Cerundolo e Flavio Cobolli, scivolano dietro Fokina e Rune, ai box chissà ancora per quanto tempo.

La classifica degli italiani: il super salto di Maestrelli. Sprofonda Sonego

In cima, le due punte di diamante tricolore, Sinner e Musetti, non hanno mosso un centimetro, restando saldamente in top 5. Nelle retrovie, invece, segnaliamo passi da gigante per gli altri atleti azzurri. Innanzitutto – nonostante una trasferta a Melbourne durata troppo poco – Flavio Cobolli è rientrato tra i primi venti, avanzando di due posizioni, così come lo straordinario Luciano Darderi. Non è riuscito a difendere l’eccellente risultato del 2025 Sonego, scivolato in 60^ posizione (-20).

Strepitoso balzo in avanti per Francesco Maestrelli, che ha guadagnato per la prima volta il main draw Slam, avanzando persino al secondo turno. Il tennista di Pisa ha conquistato il suo best ranking (117). Guadagnano terreno anche Cecchinato, Cinà, Agamenone e Andrea Vavassori.

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
2Jannik Sinner11500
5Lorenzo Musetti4405
20Flavio Cobolli1955+2
23Luciano Darderi1789+2
58Matteo Berrettini895-1
60Lorenzo Sonego890-20
65Matteo Arnaldi858
74Mattia Bellucci768+2
106Luca Nardi571+2
117Francesco Maestrelli512+24
143Andrea Pellegrino431-5
153Giulio Zeppieri393+3
155Francesco Passaro384-15
163Matteo Gigante367-11
178Stefano Travaglia340+13
209Lorenzo Giustino284+2
216Marco Cecchinato266+14
225Federico Cinà252+12
264Franco Agamenone204+15
282Andrea Vavassori185+9
291Fabrizio Andaloro180+5
299Jacopo Berrettini175+9
