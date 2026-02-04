Jannik Sinner non sarà alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Jannik Sinner non sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, prevista a Milano venerdì 6 febbraio. Il numero due del mondo, dopo le parole spese per sottolineare le imprese sulla neve di Federica Brignone al ritorno dopo l’infortunio e di Giovanni Franzoni, sarebbe dovuto essere – secondo alcune voci – il terzultimo tedoforo, ma avrebbe fatto sapere di non aver apportato variazioni al suo programma di allenamento.

Dopo alcuni appuntamenti con gli sponsor infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sinner volerà a Doha lunedì in vista del suo primo torneo ‘500’ del suo 2026. Il campione altoatesino era stato nominato Ambasciatore dei volontari per i Giochi, ma l’entusiasmo nei confronti dell’evento era parso scemare già dopo la sconfitta con Djokovic a Melbourne, quando rispondeva “non lo so” a chi gli domandava in merito alla sua presenza all’inaugurazione.