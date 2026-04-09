Italiani in campo giovedì 9 aprile: Sinner e Berrettini per un posto ai quarti a Montecarlo

Giornata di ottavi di finale al Rolex Monte-Carlo Masters. Giovedì 9 aprile ci saranno due tennisti azzurri in campo nel 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

ATP Montecarlo: Sinner affronta Machac da ultra-favorito

Nel secondo match in programma sul Court Rainier III, quindi verso le 12:30, Jannik Sinner sfiderà per la quarta volta in carriera Tomas Machac (qui il suo profilo). Il secondo tennista al mondo – che a seguito di questo torneo potrebbe tornare in vetta al ranking – è avanti 3-0 nei testa a testa sull’attuale 53esimo giocatore in classifica, sempre sconfitto su cemento outdoor. L’ultimo scontro risale al 500 di Doha andato in scena a metà febbraio. Tutti i precedenti si sono risolti in due set in favore dell’azzurro, che contro Machac non è neanche mai stato costretto a giocare un tie-break.

Se Jannik arriva dalla vittoria dei 1000 di Indian Wells e Miami, e da un successo agevole su Ugo Humbert nel Principato, il ceco in questo torneo ha ritrovato due affermazioni consecutive per la prima volta dopo oltre due mesi. Battuti Daniel Altmaier (in tre set) e Francisco Cerundolo (in due parziali), Machac sfiderà ora Sinner per cercare di strappare un posto ai quarti contro Casper Ruud o Felix Auger-Aliassime. Ovviamente, però, sarà l’altoatesino a partire con i favori del pronostico. Su GoldBet e Sisal, infatti, una vittoria di Jannik è pagata a 1.02, mentre un successo di Machac varrà rispettivamente 13 e 15 la posta giocata.

ATP Montecarlo: Berrettini affronta Fonseca

Molto più equilibrio invece nell’incontro che vedrà opposti Matteo Berrettini e Joao Fonseca. Alle ore 11, sul Court des Princes, l’azzurro e il brasiliano daranno vita al loro secondo testa a testa (il primo lo vinse in due set il romano, nel 2024, sul cemento indoor della Coppa Davis), che varrà un biglietto per i quarti di finale contro Sasha Zverev o Zizou Bergs. Il sudamericano ha sofferto nell’ultimo match giocato: dopo aver sconfitto facilmente all’esordio Gabriel Diallo, il numero 40 del mondo ha avuto bisogno di tre set per avere ragione di Arthur Rinderknech.

Storia diversa, invece, per la wild card romana, giunta agli ottavi senza aver ancora perso un solo game. Roberto Bautista Agut si è ritirato quando era in svantaggio 4-0 nel primo set, mentre Daniil Medvedev ha subito un folgorante doppio bagel dal 90esimo tennista in classifica, che nonostante questa prestazione partirà comunque sfavorito contro Fonseca. Difatti, su Bet365 una vittoria del brasiliano è pagata a 1.62 contro il 2.30 dell’italiano.

Italiani in campo giovedì 9 aprile