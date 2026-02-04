Ritiro Bencic ad Abu Dhabi, out anche Ostapenko. Raducanu ribalta Juvan a Cluj

Da Abu Dhabi le conferme sul momento del tennis femminile. E’ totalmente negativo quello di Jelena Ostapenko fuori dalla Top20 e ora mestamente eliminata anche dal torneo di Abu Dhabi agli ottavi di finale. Dopo aver rischiato nel turno precedente, la lettone va fuori in due set 6-4 6-3 in un’ora e 27’ perdendo da Sara Bejlek n. 101 del mondo. Prima di servizio servita al 57% e ben nove palle break in totale concesse. Era partita bene avanti di un break nel terzo gioco. Poi è andata in difficoltà cedendo 6-4 il primo parziale. Ha ceduto la battuta nel terzo gioco del secondo set e a poco è servito il controbreak del quinto gioco, perché in quello successivo si è ritrovata 4-2 sotto. Momento totalmente di difficoltà della lettone che dovrà interrogarsi sul futuro.

Invece, Alexandra Eaala vince la gara più spettacolare della giornata in 2ore e 53’. Ribalta Aliaksandra Sasnovich che ha servito per il match sul 5-2 e sul 5-4 vedendosi annullare anche un match point nell’ottavo game. Caparbia la filippina che, dopo aver perso male il primo set, 6-2, ha rimesso le cose a posto. La filippina è stato sotto di due break nel terzo set, con la russa avanti 4-0. Tutto vano perché l’estro giovanile della n. 45 del mondo ha fatto sì che mettesse le cose a posto. Nel prossimo turno Eala sfiderà Alexandrova che ha battuto 6-3 6-0 una spenta Yastremska. Bejiek, invece, sfiderà Kartal che ha chiuso 6-0 6-3 la sfida con la messicana Zarazua.

Al WTA di Cluj-Napoca tante gare a senso unico. La beniamina di casa Sorana Cirstea vince agevolmente su Tamara Zidansek: 6-0 6-1. La numero 3 del seeding sfiderà Anastasia Potapova, che ha battuto Anastasia Zakharova in rimonta in tre set, 1-6 6-4 6-3. La testa di serie n. 5 è stata molto fallosa al servizio, commettendo ben 7 doppi falli e non superando il 53% con la prima. Zakharova ci ha provato ma ha subito il gioco della sua avversaria.

Ha faticato nel primo set Emma Raducanu, ma poi ha infilato un parziale di tredici giochi a uno che ha sfiancato Kaja Juvan. 7-5 6-1 il finale di una gara rocambolesca. La slovena è stata avanti 5-0 e poi ha subito una striscia consecutiva di sette giochi. Juvan ha servito tre volte per il primo set, ma ha subito il ritorno della canadese.

Eliminata la testa di serie n. 7 Olga Danilovic sconfitta 6-1 1-6 6-2 in due ore di gara da Maja Chwalinska, n. 146 del mondo.

Delusione dei padroni di casa per l’eliminazione di Cristian eliminata da Snigur 6-1 6-0. Tutto facile anche per Xin. Wang che ha rifilato 6-4 6-2 su Masarova.

Ad Ostrava, invece, a Katie Boulter la sfida con Viktorija Golubic, testa di serie n. 5 del seeding. Doppio 6-2 e passaggio del turno per la britannica che sfiderà Linda Fruhvirtova. La ceca ha sconfitto Rebecca Sramkova 6-3 6-1. Per il resto, avanzano Korpatsch e Bartunkova.