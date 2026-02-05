WTA Doha: rinunce per Sabalenka e Pegula. Ma la n.1 perderà pochi punti in classifica

A tre giorni dall’alzata del sipario sul primo WTA 1000 della stagione 2026, il Qatar Totalenergies Open è costretto a raccogliere un doppio illustre forfait. Si sono infatti chiamate fuori dall’imminente evento che si terrà in quel di Doha Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, rispettivamente finalista e semifinalista all’Open d’Australia.

Stacco fisiologico prima del Sunshine Double?

Per la numero uno del mondo si apre dunque il dibattito su quando la rivedremo all’opera. La campionessa di Minsk parteciperà al successivo appuntamento ‘Mille’ dello swing asiatico a Dubai, o la rivedremo in gara direttamente nel Sunshine Double? In attesa di avere maggiori delucidazioni in merito, vale la pena sottolineare che un anno fa nel torneo di Doha Aryna venne subito eliminata per mano di Ekaterina Alexandrova. Il titolo venne poi conquistato da Anisimova in finale su Ostapenko. Non andò molto lontano nemmeno a Dubai, quando fu estromessa al terzo turno dalla futura finalista Clara Tauson.

Perciò, a Sabalenka nelle prossime settimane usciranno appena 130 punti (10 dall’edizione 2025 in Qatar e 120 dall’omonima negli Emirati). Niente in confronto a quanto invece poi dovrà difendere tra Indian Wells e Miami, con la finale in California (650 punti) e il titolo in Florida (1000 punti). Anche per questo forse ha deciso di prendersi una pausa dopo Melbourne. Ricaricare le pile, fare il pieno di energie e magari ripresentarsi, dopo aver saltato anche Dubai, nel deserto californiano tirata a lucido sia nel fisico sia nelle motivazioni di rivalsa.