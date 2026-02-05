WTA Indian Wells, entry list: presenti tutte le migliori, per l’Italia Paolini e Cocciaretto

L’edizione 2026 del torneo di Indian Wells comincerà mercoledì 4 marzo e si concluderà sabato 14; il circuito effettua la tappa marzolina del Sunshine Double e le migliori si ritrovano un anno dopo il successo a sorpresa di Mirra Andreeva, che superò in tre set Aryna Sabalenka. L’elenco delle partecipanti ad Indian Wells, partendo da Jasmine Paolini, è ovviamente ricchissimo di qualità e solo due nomi tra le top 50 non ne fanno parte: la giovane ceca Tereza Valentova e l’atleta di Colombia Emiliana Arango.

Aryna Sabalenka ha, come detto, da difendere i punti della finale, ma la motivazione per lei è altissima dal momento che la coppa del torneo nel deserto ancora non figura nella sua bacheca, pur con due finali disputate, l’ultima e nel 2023. Iga Swiatek, vincitrice nel 2022 e nel 2024, nel 2025 si fece sorprendere dalla giovanissima russa poi vincitrice della manifestazione; in precedenza anche la campionessa di Melbourne Elena Rybakina aveva ceduto strada ad Andreeva, per cui la neo-numero tre del ranking ha da onorare i punti di un ottavo di finale, impegno tutto sommato dolce per come sta giocando ora.

Paolini e le altre top ad Indian Wells

Amanda Anisimova ha finora all’attivo solo un quarto turno, addirittura nel 2018, mentre nella passata stagione è uscita al secondo turno con Belinda Bencic; ottavi fatali per Coco Gauff nel 2025, sempre al cospetto di Bencic, in un torneo dove non è mai giunta in finale. Jessica Pegula, che entrò nel main draw per la prima volta nel 2012, vanta anch’essa dodici mesi fa un ottavo di finale, contro Elina Svitolina.

I nomi italiani partono certamente da Jasmine Paolini: uscita a terzo turno a Melbourne per mano di Iva Jovic, la top ten toscana riparte da Doha e a Indian Wells è chiamata a difendere un ottavo di finale, perso nettamente con Veronika Kudermetova. Abbiamo poi anche Elisabetta Cocciaretto, partita benissimo nel 2026 con la vittoria a Hobart: per lei sarà la quarta edizione consecutiva in California con il record personale nel 2025, con l’approdo al secondo turno.