A Montpellier Nardi si arrende ai quarti contro un ottimo Damm

M. Damm b. L. Nardi 6-3 7-6(8)

Il pesarese perde campo in avvio, trovandosi sotto 3-0 nel primo parziale, poi pian piano prende le misure ma è troppo tardi, perde il primo set 6-3 e poi non è abbastanza freddo nel secondo, in cui cede al tiebreak



Primo set – Damm parte forte: Nardi rincorre, ma il primo set è dell’americano

L’avvio del match vede un Martin Damm decisamente più centrato e aggressivo, capace di imporre fin da subito il proprio ritmo grazie a un servizio solido e prime palle pesanti. L’americano non si limita a gestire i propri turni di battuta, ma mette immediatamente pressione a Luca Nardi, trovando il break già nel secondo game dell’incontro. Con un parziale fulmineo di tre giochi a zero, Damm mette in chiaro le proprie intenzioni, costringendo il tennista pesarese a una complicata rincorsa su una strada che appare immediatamente in salita.

Nonostante il passivo pesante, la reazione di Nardi arriva nel cuore del set. Il tennista azzurro prova a scuotersi nel quinto game, accorciando le distanze sul 4-1 e cercando di ritrovare fluidità nei colpi da fondo campo per arginare lo strapotere fisico dell’avversario. Tuttavia, il divario accumulato nelle fasi iniziali si rivela troppo ampio da colmare: Damm resta lucido e amministra il vantaggio senza concedere spiragli per il controbreak, chiudendo senza troppi fronzoli il primo parziale (6-3).



Secondo set – Il parziale è molto equilibrato, alla fine il match se lo aggiudica Damm al tiebreak

Luca torna dal cambio campo con tutt’altro piglio rispetto al parziale precedente, anche se nel primo turno di servizio si ritrova a fronteggiare tre palle break, annullandole tutte e tre con una caparbietà che nel primo set non aveva mostrato; dopodiché perde a zero il successivo game di risposta facendo tremare i suoi tifosi. Poi pian piano il pesarese prende il ritmo dell’incontro e comincia soprattutto a servire molto meglio, tenendo senza problemi i propri game di battuta, ma mostrando qualche difficoltà nei confronti dell’ottimo servizio del sorprendente avversario. Nel decimo game arriva addirittura un set point per Nardi (prima palla break del suo incontro), che però Damm non si fa problemi ad annullare. Si giunge così piuttosto speditamente al tiebreak, dove l’americano, forte di un minibreak in apertura, si porta subito avanti per 3-0. La partita sembra scivolare tra le mani del talentuoso pesarese che però è bravo a minibreakkare sul 3-2 e portarsi in parità. Nardi poi annulla il primo match point sul proprio servizio, poi si fa annullare un altro set point, si prosegue così fino all’ 8-8 del tiebreak dove l’americano conquista l’ultimo e definitivo minibreak che gli consegna la vittoria finale