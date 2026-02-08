ATP

ATP Buenos Aires: dopo quello di Musetti arriva anche il forfait di Sonego

I due Lorenzo saltano il primo appuntamento su terra del 2026. Si ritira anche Draper da Rotterdam nonostante il ritorno in campo in Davis

Di Pietro Sanò
Lorenzo Sonego - ATP Metz

Alla vigilia del torneo che inaugurerà lo swing sulla terra battuta sudamericana, giunge la notizia del forfait di Lorenzo Sonego, inizialmente presente nell‘entry list di Buenos Aires ma poi sparito dallo stesso main draw. Il piemontese aveva concluso al secondo turno la sua avventura all’Australian Open, arrendendosi in tre set al connazionale Musetti, anche lui assente in Argentina (e a Rio de Janeiro la settimana successiva).

Una sconfitta che è costata parecchio a Sonego in termini di punti, in virtù dei quarti di finale raggiunti nel 2025 a Melbourne. Non è stata rivelata la motivazione del ritiro di Sonego dal IEB+ Argentina Open, che affida il testimone tricolore a Matteo Berrettini e Luciano Darderi, presenti nel tabellone principale della capitale argentina.

Medesima dinamica nel caso Jack Draper, anch’egli iscritto all’ATP di Rotterdam per poi annunciare un ritiro last minute, senza palesare la causa ben precisa. Si presume che, dopo il suo ritorno in campo in Davis – con vittoria – il britannico voglia tutelare ancora il suo fisico dopo il rientro dal lungo infortunio.

