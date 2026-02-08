Berrettini: “La salute mentale è cruciale. Futuro? Non so se continuerò nel mondo del tennis”

L’IEB+ Argentina Open 2026, ATP 250 in corso di svolgimento a Buenos Aires, si prepara ad accogliere uno dei pezzi pregiati del tennis azzurro: Matteo Berrettini. Attuale numero 58 del ranking mondiale, il romano approda sulla terra rossa sudamericana con un bagaglio che va ben oltre le semplici statistiche sportive. In un’intervista concessa a Marie Claire Argentina – che spazia dal campo alla passerella – Matteo, ambasciatore globale di BOSS e volto copertina del tennis che sa farsi glamour – ha raccontato come gestisce la pressione di un circuito sempre più esigente, rivelando la necessità vitale di una “normalità” che spesso il tour sembra negare: “Mi piace passare del tempo con i miei amici, la mia famiglia, con la gente a cui voglio bene. E mi piace creare un’atmosfera in cui non si parli di tennis. Se c’è da festeggiare, si festeggia, e se no, è comunque importante vivere una vita normale”.

Deep House e Manga: il lato nascosto di Berrettini

Berrettini nasconde passioni inaspettate che lo allontanano dal cliché dell’atleta monotematico. Tra una sessione di allenamento e l’altra, il finalista di Wimbledon 2021 trova rifugio nella cultura pop giapponese e sogna un futuro dietro una console, lontano dal rumore delle palline. Interpellato su cosa potrebbe sorprendere i tifosi, ha confessato: “Mi piacciono i manga e gli anime, è uno dei miei hobby. Anche la musica, specialmente la deep house. Uno dei miei sogni è imparare a fare il DJ”. Un lato umano che si riflette anche nella scelta della sua base operativa a Monaco, scelta per la vicinanza strategica agli affetti più cari: “Il posto in cui mi sento a casa è Monaco, dove vivo da sei anni. È vicino a dove vivono i miei genitori e mio fratello, quindi è comodo e possono venire a trovarmi. Ovviamente, tutta la mia famiglia vive in Italia; ci vado a volte, ma il posto in cui mi sento a casa è Monaco”.

Non solo testimonial: il suo stile e la filosofia del vestire bene

Il capitolo moda non è per Matteo un semplice obbligo contrattuale, ma una vera estensione della sua personalità. Il rapporto con il brand BOSS si è evoluto in una sinergia creativa che gli permette di esprimersi anche fuori dal rettangolo di gioco, preferendo volumi ampi e uno stile che definisce “Sportivo ma curato”: “Non so se sono un’icona di stile nel tennis, ma mi piace molto la moda fuori dal campo. Trovo che sia un mondo interessante. Il mio stile è piuttosto sportivo perché mi alleno sempre e indosso abiti comodi, ma quando voglio vestirmi elegante, mi piace indossare capi larghi e ampi. Se devo indossare un abito, mi sento a mio agio, ma per uscire con gli amici, a cena o cose del genere, preferisco jeans a gamba larga, un buon denim e una giacca di pelle. Questo è il mio stile”.

Un’eleganza che porta sempre con sé, letteralmente: “Da due o tre anni, da quando ho un paio di jeans personalizzati realizzati con il mio marchio, li porto sempre con me in viaggio. Li ho in diversi colori e penso che siano adatti a qualsiasi occasione. Un buon paio di jeans può salvarti da una cena romantica o da una serata fuori. È l’unico capo che metto sempre in valigia”. Sulla partnership con la casa tedesca, aggiunge: “Mi hanno fatto sentire parte di una famiglia e abbiamo ancora molti anni di collaborazione, quindi sono molto emozionato. Apprezzo molto la fiducia che un marchio ripone in me come ambasciatore. Mi rende orgoglioso e spero che loro la pensino allo stesso modo”.

Berrettini: “La salute mentale è diventata una delle cose più importanti”

Tuttavia, dietro i successi e le copertine patinate, resta il peso di un fisico che negli ultimi anni lo ha spesso tradito. Berrettini affronta con estrema lucidità il tema del benessere psicologico, diventato centrale nel suo percorso di risalita verso i vertici del ranking. Il tennista romano non si nasconde dietro un dito: “La salute mentale è diventata una delle cose più importanti per me. Ovviamente, mi prendo cura della mia dieta, dell’allenamento, della routine del sonno, di tutto questo, ma il benessere mentale è diventato cruciale, soprattutto a causa degli infortuni e di tutto ciò che ne è derivato. Sto lavorando molto su questo aspetto con il mio team. Ho persone che mi aiutano, e questa è diventata una routine super positiva che mi ha aiutato molto, soprattutto negli ultimi due o tre anni, quando la pressione era maggiore e ho dovuto affrontare gli infortuni. Prendermi cura della mia mente è stato fondamentale”.

La definizione di “successo” e un futuro tutto da scrivere

Infine, lo sguardo si volge a un domani che è ancora un foglio bianco. Nonostante la sua capacità comunicativa sia sotto gli occhi di tutti, Matteo non ha ancora deciso se il suo “dopo” sarà ancora all’interno del circus o se l’energia che lo contraddistingue lo porterà verso nuovi lidi. “La verità è che non ne ho idea. Ci sono molte cose che mi interessano, ma non ho ancora deciso nulla. Non so se continuerò nel mondo del tennis. A volte vorrei, altre volte no, perché è una carriera impegnativa, con molti viaggi, lontano dalle persone che ami… non è facile. Ma so che farò qualcosa che richiede energia, perché ne ho tanta. Penso di essere bravo a comunicare, a parlare e, perché no, a insegnare. Ho sempre avuto questo bisogno di aiutare i ragazzi, le nuove generazioni. Probabilmente qualcosa di correlato, ma deciderò quando sarà il momento. Oggi, per me, il successo significa poter fare ciò che amo e divertirmi. Ho già vinto alcuni grandi trofei e ho avuto una carriera che non avrei mai immaginato quando ho iniziato a giocare. A 20 anni, non avrei mai sognato di arrivare dove sono oggi. Sono grato. Certo, i risultati contano, ma penso che il modo in cui vivi la tua carriera, come la apprezzi, sia ciò che definisce veramente il successo. Ed è per questo che oggi sono felice”.