Coppa Davis, Bublik si scusa per la sconfitta: “Ho dato tutto, ma non è bastato”

Proseguono i play-off di Coppa Davis. Le nazionali inseguono l’accesso al World Group I, e nella giornata di sabato 7 febbraio, si è riproposta ancora una volta “la favola di Vacherot”, già celebre per il suo Masters 1000 vinto a Shanghai nel 2025. Questa volta, l’eroe monegasco ha trascinato il team del Principato di Monaco verso il World Group I grazie alla vittoria ottenuta su Sasha Bublik in due set (7-6 7-6), rincarando la dose contro il kazako dopo la rimonta inflitta proprio nell’incredibile torneo cinese.

Una sconfitta che è costata parecchio al Kazakistan di Bublik, retrocesso nel World Group II, da dove ripartirà a settembre. Ciò non accadeva esattamente dal 2006. Sasha si è pubblicamente scusato per la scottante eliminazione del suo paese e su Instagram ha scritto: “È stata una giornata estremamente difficile. Ho dato tutto sul campo, ma non è bastato. Farò tutto il possibile affinché la fortuna sia dalla nostra parte la prossima volta. Grazie mille”. La prestazione del numero 10 del ranking non è stata sufficiente per battere lo scatenato monegasco, impostosi in due tiebreak nella quarta sfida del tie tra Kazakistan e Monaco, che ha regalato il 3-1 definitivo agli ospiti.