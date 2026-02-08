Coppa Davis

Coppa Davis, Bublik si scusa per la sconfitta: “Ho dato tutto, ma non è bastato”

Vacherot regala un sogno ai monegaschi, mentre il Kazakistan sprofonda nel World Group II. "Farò il possibile affinché la fortuna sia dalla nostra parte la prossima volta", dice Bublik

Di Pietro Sanò
Alexander Bublik - Halle 2025 (foto X @atptour)

Proseguono i play-off di Coppa Davis. Le nazionali inseguono l’accesso al World Group I, e nella giornata di sabato 7 febbraio, si è riproposta ancora una volta “la favola di Vacherot”, già celebre per il suo Masters 1000 vinto a Shanghai nel 2025. Questa volta, l’eroe monegasco ha trascinato il team del Principato di Monaco verso il World Group I grazie alla vittoria ottenuta su Sasha Bublik in due set (7-6 7-6), rincarando la dose contro il kazako dopo la rimonta inflitta proprio nell’incredibile torneo cinese.

Una sconfitta che è costata parecchio al Kazakistan di Bublik, retrocesso nel World Group II, da dove ripartirà a settembre. Ciò non accadeva esattamente dal 2006. Sasha si è pubblicamente scusato per la scottante eliminazione del suo paese e su Instagram ha scritto: È stata una giornata estremamente difficile. Ho dato tutto sul campo, ma non è bastato. Farò tutto il possibile affinché la fortuna sia dalla nostra parte la prossima volta. Grazie mille”. La prestazione del numero 10 del ranking non è stata sufficiente per battere lo scatenato monegasco, impostosi in due tiebreak nella quarta sfida del tie tra Kazakistan e Monaco, che ha regalato il 3-1 definitivo agli ospiti.

