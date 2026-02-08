WTA Doha, ‘lucky’ Cocciaretto: l’azzurra, ripescata, batte Jacquemot all’esordio

[LL] E. Cocciaretto b. [WC] E. Jacquemot 7-6(4) 6-2

Al Qatar TotalEnergies Open di Doha, Elisabetta Cocciaretto ringrazia McCartney Kessler che le ha lasciato il posto in tabellone e, da lucky loser, supera l’ostacolo Elsa Jacquemot con buona autorità, nonostante il punteggio finale parli di assoluto equilibrio nel primo parziale. In realtà l’italiana avrebbe potuto prendersi il punto prima, ma ha mancato un set point e ha infilato un serie di errori proprio nelle fasi cruciali della partita, prolungando la frazione soprattutto per demeriti suoi.

Elisabetta ha però rimediato nel tie-break, che ha vinto abbastanza chiaramente, per poi sbrogliare una situazione complicata, ovvero due chance di break per la rivale nel secondo game del secondo set. Da lì in avanti la vicenda ha preso una direzione a lei evidentemente confacente. Jacquemot è sembrata piuttosto limitata in fase di affondo, affidando molte delle sue speranze esclusivamente in quella di contenimento. Il suo atteggiamento è riuscito in parte a imbrogliare i colpi e le scelte di Cocciaretto, ma la vittoria nel primo parziale deve avere dato alla nostra tennista la tranquillità e la convinzione di poter sempre ribaltare qualsiasi situazione delicata. Brava dunque l’azzurra, che al secondo turno dovrà vedersela con la favorita numero quattro del tabellone Coco Gauff.

Primo set: Cocciaretto sciupa qualche occasione ma si aggiudica il tie-break

Jacquemot punta a tenere la profondità con colpi che rimbalzano alti, coperti o con taglio dall’alto verso il basso, sovente anche con il dritto, per complicare la ricerca dell’impatto migliore all’atleta azzurra, ma Cocciaretto pare potersi disbrigare con abilità e si apre il campo facendo leva in prima battuta con il dritto portato dal centro verso sinistra, che la giocatrice francese difende meno celermente. La tennista transalpina comunque non mostra fretta dal momento che può contare su una prima palla incisiva e spesso a destinazione nel rettangolo giusto.

Non può dire lo stesso Elisabetta della propria battuta: la ragazza di Porto San Giorgio è meno precisa, oltre che meno potente, e si trova alle prese con una palla-break da annullare già durante il secondo gioco, ma dopo venti minuti il 3-2 in favore della francese osserva assoluto rispetto della regola dei servizi. Cocciaretto tiene il turno di battuta del 3-3 con un game di soli quattro punti perché la pallina Jacquemot, quando la francese prova a scambiare abbassando le traiettorie, rimbalza ben prima della linea di fondo e in definitiva non fa male all’italiana.

Cocciaretto se ne accorge e prende a osare di più in contrattacco, svelando le lacune difensive dell’avversaria e trovando il break al termine del settimo game con un ottimo utilizzo della risposta al servizio. Sul punteggio di 4-3 l’azzurra serve anche un ace e conferma di aver smaltito qualche timore iniziale centrando il secondo game bianco a favore in battuta; Jacquemot non ha in serbo per ora un’altra strategia ma riesce a portarsi sul 4-5 dopo aver salvato un setpoint con un ace.

Cocciaretto ha il set in mano ma scherza con il fuoco; mette la rivale alle corde ma non chiude mai il punto, il dritto si inceppa e arriva, inaspettato, il contro-break. Qui l’azzurra è brava a riprendere con pazienza a bussare con il dritto inside in per prendere campo e affondare con rinnovata precisione; arriva così il nuovo break, ma ancora la francese si ribella e porta la contesa al tie-break. Lo shootout però premia la più coraggiosa, ovvero Elisabetta, che si dimentica qualche rimpianto e chiude in undici punti.

Secondo set: Jacquemot manca due palle-break all’inizio, poi subisce il ritorno dell’azzurra

Jacquemot contiene bene e raddrizza il set in extremis, ma manca di intraprendenza e il lavoro rimane a metà; Cocciaretto chiude la frazione con un 72% di prime palle in campo che conforta rispetto ai primi game del set. L’azzurra ha dovuto fronteggiare alcune palle corte e, a parte in una occasione, ne è sempre uscita vincitrice, arrivando anche a colpire sottorete di rovescio con entrambe le mani.

Il primo punto della nuova frazione se lo aggiudica l’italiana con un rovescio al volo che urta il net, si impenna e beffa la francese immobile oltre la riga di fondo: al di là della malasorte, per lei urge riguadagnare il segno bianco orizzontale pungendo con maggiore precisione, o per la tennista marchigiana ci saranno sempre occasioni per attaccare. Cocciaretto tiene la prima in battuta nonostante due palle-break perché si ricorda, forse grazie al net amico, che con l’avversaria lontana chiudere con un dropshot può essere meno rischioso che cercare l’angolo in profondità, magari riammettendo così la stessa nel palleggio.

La nostra portacolori pare aver assimilato quanto visto nella mezz’ora precedente, le sue conclusioni sono meno affrettate e mettono in evidenza le limitate risorse in copertura della rivale, che subisce un parziale di 0-8 che permette a Cocciaretto di scrivere 3-0 sul tabellone dopo circa un’ora e mezzo complessiva di gioco. L’atleta marchigiana ha ulteriormente ritoccato al rialzo i numeri della prima palla e inoltre Jacquemot pare crederci meno: la francese non disturba più in ribattuta ed è meno reattiva anche quando può spingere; sul punteggio di 2-5 Elsa subisce sino allo 0-40 e mette fine alla partita con un doppio errore.