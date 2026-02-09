ATP Dallas: Bellucci si arrende a un Nakashima in versione big server

B. Nakashima b. M. Bellucci 6-3 6-4

Brandon Nakashima in versione big server non lascia scampo a Mattia Bellucci, superandolo 6-3 6-4 in un’ora e otto minuti al primo turno del Nexo Dallas Open. Un primo set immacolato in battuta per lo statunitense n. 29 ATP, supportato dal servizio anche nel secondo parziale, in attesa di un passaggio a vuoto dell’azzurro arrivato nel nono gioco.

Spostando la pressione sull’avversario grazie all’affidabilità del servizio, Nakashima è entrato con sicurezza negli scambi (invero brevi), mostrando ordine e decisioni corrette, non più continuamente incollato alla linea di fondo a dispetto delle situazioni di gioco com’era sua abitudine e ha confermato l’esito dei due precedenti a livello Challenger nel 2024, da lui vinti al tie-break del terzo set.

Un’ottima prova nel ritorno in campo dopo l’uscita all’esordio all’Australian Open con Van de Zandschulp, in vista di un probabile secondo turno con Taylor Fritz. Anche Mattia, sceso dalla posizione 74 alla 107 con l’uscita dei punti della semifinale di Rotterdam 2025, era stato subito sconfitto da Ruud a Melbourne, arrivando poi in semifinale al Challenger di Manama.

Primo set – Nakashima intoccabile al servizio, Bellucci soffre sulla seconda

Brandon sceglie di partire in battuta, che fa fruttare al massimo mettendo quasi solo prime e dopo tre game non ha ancora ceduto un punto alla risposta. Bene anche Mattia per i primi due turni, poi Nakashima approfitta di tre seconde per salire 15-40 e strappa grazie alla sua solita pressione dalla linea di fondo. Con un ritrmo superiore, lo statunitense conferma rapidamente il break per il 5-2, continuando a giocare molto ordinato e affidandosi a scelte sicure ma efficaci. Bellucci resta in scia, però non trova contromisure in ribattuta e cede il parziale 6-3. 100% dei punti vinti in battuta per Nakashima (17 prime su 20 in campo), con il 63% dei servizi che non gli sono tornati indietro. Per l’azzurro, solo il 55% di prime e 3 su 10 sulla seconda.

Secondo set – Bellucci cresce, ma il dritto lo tradisce nel finale

Il game di apertura offre il primo scambio oltre i nove colpi (saranno appena tre a fine match), chiuso dall’errore del mancino di Busto Arsizio, subito in difficoltà, ma con il servizio salva le tre palle break offerte. Forse Nakashima pensa a quello che avrebbe potuto essere e finalmente perde un punto, anzi due, mentre Bellucci riesce a tenerlo relativamente lontano dalla linea di fondo, prende fiducia e, almeno a sprazzi, ora pare riuscire a interpretare il suo tennis, aggressivo, supportato dalla percentuale di prime che sale.

Sul 4-3, Mattia mette un po’ di pressione prendendosi i primi due punti, ma spreca con un gratuito sul 15-30 uno scambio in cui era in vantaggio. Avversario paziente, dritto azzurro ancora ballerino nel game successivo e arriva il break che manda il californiano a servire per il secondo turno. Nakashima potrebbe sentire il momento e perdersi sul più bello la battuta, valutata 9,4/10 secondo i parametri di Tennis Insight; invece tiene a zero per l’ottava volta e chiude la pratica in sessantotto minuti. Per lui, 82% di prime in campo con un solo punto perso e avversario mai arrivato a “40”. Bene con la prima Mattia, ma sotto il 50% di resa con la seconda e paga i 25 non forzati. Al secondo turno Nakashima troverà il numero 1 del tabellone Taylor Fritz o Marcos Giron.