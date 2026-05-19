Roland Garros, qualificazioni uomini: avanti Maestrelli, fuori Giustino. Malinconia Dimitrov, è già out

Continuano i primi turni di qualificazione al Roland Garros. Se nello Slam parigino la giornata inaugurale ha visto i successi di Stefano Travaglia, Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato e Federico Cinà, oltre la sconfitta di Stefano Napolitano, martedì 19 maggio è scesa in campo la seconda tranche di primi turni del tabellone cadetto. Di seguito, i risultati di maggior rilievo.

Ricordiamo che il sorteggio del tabellone principale si svolgerà giovedì 21 maggio alle ore 14 e gli incontri del main draw andranno in scena da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno, giorno della finale.

Maestrelli in rimonta, Giustino out

Si è concluso dopo quasi due mesi e mezzo il digiuno di Francesco Maestrelli. A seguito di nove sconfitte filate, nelle quali non aveva raccolto neanche un set, il 23enne azzurro è tornato al successo in quel di Parigi. Per 3-6 7-6(4) 6-2 il quinto favorito del seeding cadetto ha battuto in rimonta Rio Noguchi a seguito di oltre due ore e mezza di lotta. Nel secondo set il nipponico non è stato in grado di chiudere al momento di servire per il match sul 5-4, e non è stato capace di tagliare il traguardo nel tie-break, dove è stato in vantaggio 3-1.

Persa la frazione, nel parziale decisivo il pisano ha dominato. Pur non essendo stata la sua miglior prestazione, Maestrelli è riuscito a dare seguito al suo ottimo record negli Slam in questo 2026. A inizio anno, infatti, Francesco ha superato le qualificazioni all’Australian Open, ha vinto il suo match d’esordio nel tabellone principale e si è arreso solamente al cospetto di Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena. Ora, per continuare a sognare un posto nel main draw anche a Parigi, l’azzurro sfiderà l’esperto spagnolo Roberto Carballes Baena al secondo turno.

Niente da fare invece per Lorenzo Giustino, assente dalle competizioni da oltre un mese. Per la verità, il suo avversario, Kyrian Jacquet, era ai box da due mesi e l’ultimo match da lui giocato risaliva al Challenger di Napoli… proprio contro Giustino. Ironia della sorte, i due si sono incrociati anche a Parigi. Se in terra italiana era stato il padrone di casa ad avere la meglio, in Francia è stato il transalpino a spuntarla. Con il punteggio di 6-3 7-6(4), Jacquet ha messo fine alle speranze dell’azzurro, che qualche anno fa al Roland Garros vinceva contro Corentin Moutet un match epico di oltre sei ore. Il francese avanza quindi nelle qualificazioni, dove affronterà Nerman Fatic o Luka Mikrut.

Disastro Dimitrov, fuori anche Lajovic

Nel 2024 raggiungeva i quarti di finale. Nel 2025 iniziava la stagione dentro la top 10 e a Wimbledon rubava i primi due set a Jannik Sinner. Ora, è numero 170 al mondo e ha un record di 2 vittorie e 13 sconfitte nel 2026. Parliamo di Grigor Dimitrov, che ha incassato l’ennesimo insuccesso (il nono filato). Per 3-6 7-5 7-6(6), in quasi tre ore di battaglia, il portoghese Jaime Faria gli ha fatto lo sgambetto al primo turno di qualificazioni. Il veterano bulgaro non è riuscito a chiudere sul 5-4 del terzo set, quando ha avuto l’opportunità di servire per sigillare l’incontro. Nonostante abbia messo a segno 18 vincenti più del suo avversario, Grisha abbandona quindi subito lo Slam parigino.

Niente da fare anche per l’ex numero 23 al mondo Dusan Lajovic, che nel 2014 si issava fino agli ottavi al Roland Garros, salvo poi raccogliere quattro miseri game contro Rafael Nadal. Il tennista serbo non ha convertito un set point nel secondo parziale e ha finito per cedere con il punteggio di 6-2 7-5 all’austriaco Jurij Rodionov. Passano il turno anche Alex Molcan, Pierre-Hugues Herbert, Borna Gojo, Coleman Wong, Hugo Dellien, Leandro Riedi, Henrique Rocha, Zdenek Kolar, Colton Smith, Gustavo Heide, Matej Dodig e Felix Gill.