WTA Rabat: giornata da record per l’Africa con Nahimana e Kabbaj. Bene Tjen

Terminano tra conferme e successi inediti i sedicesimi di finale del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, torneo WTA 250 che dal 2016 si gioca nella capitale marocchina. La giornata di martedì 19 ha visto staccare il pass per gli ottavi a Sada Nahimana, Yasmine Kabbaj, Tatjana Maria, Janice Tjen, Jéssica Bouzas Maneiro, Julija Starodubtseva, Emiliana Arango, Camila Osorio e Yelyzaveta Kotliar.

La copertina della giornata è tutta per Sada Nahimana. La tennista del Burundi ha compiuto un’impresa sconfiggendo Ajla Tomljanovic con il punteggio di 6-3 7-5. Ritrovatasi sotto per 2-4 nel secondo set, Nahimana ha trovato la forza per rimanere in partita, firmando la prima vittoria di sempre per una giocatrice burundiana contro una Top 100. Un successo arrivato proprio nel torneo in cui, nel 2023, era diventata la prima del suo Paese a disputare un tabellone principale WTA. Agli ottavi di finale l’attenderà un match ben più complicato contro la numero sette del torneo Panna Udvardy.

Ma le gioie per il continente africano non finiscono qui. Il pubblico di casa ha infatti potuto esultare per la marocchina Yasmine Kabbaj, capace di conquistare la sua prima vittoria in carriera in un main draw WTA. Supportata dal tifo locale, Kabbaj ha superato in due set la turca Berfu Cengiz con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Niente da fare, invece, per l’altra marocchina in gara. Diae El Jardi si è dovuta arrendere alla solidità della testa di serie numero 3, la tedesca Tatjana Maria, vittoriosa per 6-2 6-4. Maria affronterà agli ottavi proprio Yasmine Kabbaj, pronta a disfarsi anche dell’ultima tennista di casa rimasta in gioco.

Guardando alla parte alta del tabellone, avanza con sicurezza la testa di serie numero 1, Janice Tjen. La tennista indonesiana, n. 41 al mondo, archivia la pratica contro la svedese Caijsa Wilda Hennemann con il risultato di 6-1 7-5. Affronterà nel turno successivo Camila Osorio. Nessuna sorpresa nemmeno per la numero 2 del seeding, Jéssica Bouzas Maneiro, che ha regolato l’altra svedese Lisa Zaar per 6-0 7-5, e per la numero 4, Julija Starodubtseva, vincitrice su Angela Fita Boluda per 6-4 6-2. La prima scenderà mercoledì 20 in campo contro la francese Fiona Ferro, la seconda invece contro la connazionale Anhelina Kalinina.

È stata una giornata positiva anche per la Colombia, che porta agli ottavi due atlete. Emiliana Arango è uscita vincitrice da una battaglia di tre set contro la tedesca Ella Seidel (6-3 4-6 6-1) e affronterà mercoledì 20 la n.5 del torneo Anna Bondar, mentre Camila Osorio ha lasciato le briciole alla ceca Tereza Martincová, liquidata con un netto 6-0 6-4. Degna di nota è poi l’ottima rimonta dell’ucraina Yelyzaveta Kotliar, che incontrerà Petra Marcinko agli ottavi. Dopo aver ceduto nettamente il primo parziale, è riuscita a ribaltare le sorti dell’incontro battendo Francesca Jones con lo score di 2-6 6-3 6-4.