Classifica WTA: Bejlek guadagna 63 posti, Alexandrova ritorna in top ten

La scorsa settimana il circuito WTA ha fatto tappa ad Abu Dhabi, Ostrava e Cluj-Napoca, tornei che non hanno visto la partecipazione delle prime dieci giocatrici del ranking, comprensibilmente a riposo dopo la lunga e intensa trasferta australiana. Per questo motivo sono stabili le posizioni di vertice e la classifica rimane invariata fino all’ottavo posto, occupato anche questa settimana da Jasmine Paolini. Alle spalle della nostra rappresentante, scivola all’undicesimo posto Belinda Bencic, campionessa uscente negli Emirati, rimasta ferma ai box, come detto, e quindi impossibilitata a difendere i punti conquistati dodici mesi fa. Ne beneficiano Elina Svitolina, che sale al n.9, senza giocare, ed Ekaterina Alexandrova, che rientra in top 10 grazie alla finale raggiunta al Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council.
Decisamente più movimentata la situazione al di fuori delle prime venti. Emma Raducanu, finalista al Transylvania Open powered by Kaufland di Cluj-Napoca, guadagna cinque posizioni e risale fino al n.25. Subito dietro troviamo la vincitrice del torneo, la beniamina di casa Sorana Cirstea, che grazie al successo sale al n.31. I progressi più clamorosi, però, sono quelli di Sara Bejlek, la vera rivelazione della settimana.
La ventenne ceca si aggiudica a Abu Dhabi il primo WTA 500 della carriera (partendo addirittura dalle qualificazioni) e questo risultato la porta fino al n.38 del mondo con un balzo di 63 posizioni. Alle sue spalle Haley Baptiste, semifinalista nello stesso torneo, guadagna 17 posti e si attesta al n.39. Per entrambe si tratta della prima apparizione in top 50 e, in particolare, tra le prime quaranta. Fuori dalle cinquanta, si rivede Katie Boulter (+36, n.84) che, grazie alla vittoria all’Ostrava Open, rientra in top 100.
Non mancano, infine, le note dolenti. La retrocessione più rovinosa è quella della finalista ad Abu Dhabi nel 2025, Ashlyn Krueger, che cede 46 posizioni e precipita al n.101. Perde 16 posti anche Anastasia Potapova, vincitrice del titolo in Romania un anno fa. La russa naturalizzata austriaca si ritrova così al n.76 quest’oggi. In chiave azzurra, dispiace segnalare il brusco arretramento di Lucia Bronzetti, che non riesce a difendere i punti della finale a Cluj-Napoca della scorsa stagione e lascia sul terreno ben 32 posizioni, scivolando fino al n.142.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|10990
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|7978
|3
|0
|Elena Rybakina
|22
|7523
|4
|0
|Amanda Anisimova
|21
|6680
|5
|0
|Coco Gauff
|20
|6423
|6
|0
|Jessica Pegula
|23
|6103
|7
|0
|Mirra Andreeva
|20
|4731
|8
|0
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|9
|+1
|Elina Svitolina
|16
|3205
|10
|+1
|Ekaterina Alexandrova
|26
|3200
|11
|-1
|Belinda Bencic
|19
|2843
|12
|0
|Linda Noskova
|23
|2626
|13
|0
|Victoria Mboko
|21
|2606
|14
|+2
|Clara Tauson
|24
|2530
|15
|-1
|Naomi Osaka
|19
|2366
|16
|-1
|Madison Keys
|19
|2351
|17
|+1
|Liudmila Samsonova
|23
|2116
|18
|-1
|Emma Navarro
|26
|2095
|19
|0
|Karolina Muchova
|16
|2058
|20
|0
|Iva Jovic
|21
|2031
|21
|0
|Diana Shnaider
|26
|1953
|22
|0
|Elise Mertens
|22
|1936
|23
|0
|Marta Kostyuk
|19
|1863
|24
|0
|Jelena Ostapenko
|21
|1860
|25
|+5
|Emma Raducanu
|23
|1700
|26
|0
|Qinwen Zheng
|15
|1658
|27
|-2
|Leylah Fernandez
|27
|1653
|28
|-1
|Anna Kalinskaya
|22
|1575
|29
|-1
|Sofia Kenin
|26
|1567
|30
|-1
|Maya Joint
|29
|1549
|31
|+5
|Sorana Cirstea
|23
|1499
|32
|0
|Mccartney Kessler
|26
|1476
|33
|0
|Xinyu Wang
|25
|1383
|34
|0
|Lois Boisson
|22
|1349
|35
|-4
|Marketa Vondrousova
|15
|1338
|36
|-1
|Jaqueline Cristian
|26
|1307
|37
|0
|Marie Bouzkova
|23
|1285
|38
|+63
|Sara Bejlek
|20
|1277
|39
|+17
|Hailey Baptiste
|25
|1264
|40
|+5
|Alexandra Eala
|27
|1244
|41
|0
|Ann Li
|25
|1243
|42
|+1
|Dayana Yastremska
|23
|1225
|43
|-5
|Veronika Kudermetova
|20
|1214
|44
|-4
|Katerina Siniakova
|23
|1207
|45
|-3
|Jessica Bouzas Maneiro
|22
|1202
|46
|+1
|Janice Tjen
|23
|1185
|47
|-8
|Magda Linette
|24
|1179
|48
|-4
|Tereza Valentova
|17
|1175
|49
|-3
|Emiliana Arango
|28
|1142
|50
|+11
|Sonay Kartal
|21
|1112
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Con il crollo di Lucia Bronzetti al n.142 del ranking mondiale, Lucrezia Stefanini, attualmente n.138, diventa la nuova numero tre d’Italia, alle spalle di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto, che questa settimana perde sei posizioni e scivola al n.57. Più indietro nella classifica si registrano movimenti di Francesca Pace, che compie un bel salto in avanti, guadagnando 17 posti e issandosi al n.337 grazie alla semifinale raggiunta in un ITF a Birmingham, e di Martina Colmegna, che perde 26 posizioni e precipita al n.408.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|8
|0
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|57
|-6
|Elisabetta Cocciaretto
|27
|1063
|138
|+2
|Lucrezia Stefanini
|27
|534
|142
|-32
|Lucia Bronzetti
|29
|526
|166
|0
|Nuria Brancaccio
|23
|430
|193
|-2
|Lisa Pigato
|24
|374
|206
|-3
|Silvia Ambrosio
|28
|351
|224
|-3
|Camilla Rosatello
|23
|323
|245
|+3
|Jessica Pieri
|27
|285
|273
|-1
|Dalila Spiteri
|22
|249
|274
|-1
|Tyra Caterina Grant
|18
|247
|288
|0
|Samira De Stefano
|26
|230
|317
|-2
|Jennifer Ruggeri
|21
|202
|326
|-3
|Aurora Zantedeschi
|24
|197
|337
|+17
|Francesca Pace
|17
|188
|362
|-1
|Giorgia Pedone
|24
|173
|383
|-5
|Tatiana Pieri
|21
|164
|384
|-5
|Miriana Tona
|19
|164
|387
|-2
|Diletta Cherubini
|29
|161
|408
|-26
|Martina Colmegna
|18
|153
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Sara Bejlek sale al n.5 del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006, spodestando Tereza Valentova. Entra direttamente al n.8 la giovanissima austriaca Lilli Tagger grazie ai progressi in classifica generale, nella quale guadagna 13 posizioni e sale al n.115 dopo la finale raggiunta al WTA 125 L&T Mumbai Open.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|7
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|13
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|20
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|30
|5
|+1
|Sara Bejlek
|2006
|38
|6
|-1
|Tereza Valentova
|2007
|48
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|104
|8
|–
|Lilli Tagger
|2008
|115
|9
|-1
|Kaitlin Quevedo
|2006
|130
|10
|-1
|Alina Korneeva
|2007
|157