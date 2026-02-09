Classifica WTA: Bejlek guadagna 63 posti, Alexandrova ritorna in top ten

La scorsa settimana il circuito WTA ha fatto tappa ad Abu Dhabi, Ostrava e Cluj-Napoca, tornei che non hanno visto la partecipazione delle prime dieci giocatrici del ranking, comprensibilmente a riposo dopo la lunga e intensa trasferta australiana. Per questo motivo sono stabili le posizioni di vertice e la classifica rimane invariata fino all’ottavo posto, occupato anche questa settimana da Jasmine Paolini. Alle spalle della nostra rappresentante, scivola all’undicesimo posto Belinda Bencic, campionessa uscente negli Emirati, rimasta ferma ai box, come detto, e quindi impossibilitata a difendere i punti conquistati dodici mesi fa. Ne beneficiano Elina Svitolina, che sale al n.9, senza giocare, ed Ekaterina Alexandrova, che rientra in top 10 grazie alla finale raggiunta al Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council.

Decisamente più movimentata la situazione al di fuori delle prime venti. Emma Raducanu, finalista al Transylvania Open powered by Kaufland di Cluj-Napoca, guadagna cinque posizioni e risale fino al n.25. Subito dietro troviamo la vincitrice del torneo, la beniamina di casa Sorana Cirstea, che grazie al successo sale al n.31. I progressi più clamorosi, però, sono quelli di Sara Bejlek, la vera rivelazione della settimana.

La ventenne ceca si aggiudica a Abu Dhabi il primo WTA 500 della carriera (partendo addirittura dalle qualificazioni) e questo risultato la porta fino al n.38 del mondo con un balzo di 63 posizioni. Alle sue spalle Haley Baptiste, semifinalista nello stesso torneo, guadagna 17 posti e si attesta al n.39. Per entrambe si tratta della prima apparizione in top 50 e, in particolare, tra le prime quaranta. Fuori dalle cinquanta, si rivede Katie Boulter (+36, n.84) che, grazie alla vittoria all’Ostrava Open, rientra in top 100.

Non mancano, infine, le note dolenti. La retrocessione più rovinosa è quella della finalista ad Abu Dhabi nel 2025, Ashlyn Krueger, che cede 46 posizioni e precipita al n.101. Perde 16 posti anche Anastasia Potapova, vincitrice del titolo in Romania un anno fa. La russa naturalizzata austriaca si ritrova così al n.76 quest’oggi. In chiave azzurra, dispiace segnalare il brusco arretramento di Lucia Bronzetti, che non riesce a difendere i punti della finale a Cluj-Napoca della scorsa stagione e lascia sul terreno ben 32 posizioni, scivolando fino al n.142.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 10990 2 0 Iga Swiatek 20 7978 3 0 Elena Rybakina 22 7523 4 0 Amanda Anisimova 21 6680 5 0 Coco Gauff 20 6423 6 0 Jessica Pegula 23 6103 7 0 Mirra Andreeva 20 4731 8 0 Jasmine Paolini 19 4267 9 +1 Elina Svitolina 16 3205 10 +1 Ekaterina Alexandrova 26 3200 11 -1 Belinda Bencic 19 2843 12 0 Linda Noskova 23 2626 13 0 Victoria Mboko 21 2606 14 +2 Clara Tauson 24 2530 15 -1 Naomi Osaka 19 2366 16 -1 Madison Keys 19 2351 17 +1 Liudmila Samsonova 23 2116 18 -1 Emma Navarro 26 2095 19 0 Karolina Muchova 16 2058 20 0 Iva Jovic 21 2031 21 0 Diana Shnaider 26 1953 22 0 Elise Mertens 22 1936 23 0 Marta Kostyuk 19 1863 24 0 Jelena Ostapenko 21 1860 25 +5 Emma Raducanu 23 1700 26 0 Qinwen Zheng 15 1658 27 -2 Leylah Fernandez 27 1653 28 -1 Anna Kalinskaya 22 1575 29 -1 Sofia Kenin 26 1567 30 -1 Maya Joint 29 1549 31 +5 Sorana Cirstea 23 1499 32 0 Mccartney Kessler 26 1476 33 0 Xinyu Wang 25 1383 34 0 Lois Boisson 22 1349 35 -4 Marketa Vondrousova 15 1338 36 -1 Jaqueline Cristian 26 1307 37 0 Marie Bouzkova 23 1285 38 +63 Sara Bejlek 20 1277 39 +17 Hailey Baptiste 25 1264 40 +5 Alexandra Eala 27 1244 41 0 Ann Li 25 1243 42 +1 Dayana Yastremska 23 1225 43 -5 Veronika Kudermetova 20 1214 44 -4 Katerina Siniakova 23 1207 45 -3 Jessica Bouzas Maneiro 22 1202 46 +1 Janice Tjen 23 1185 47 -8 Magda Linette 24 1179 48 -4 Tereza Valentova 17 1175 49 -3 Emiliana Arango 28 1142 50 +11 Sonay Kartal 21 1112

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Con il crollo di Lucia Bronzetti al n.142 del ranking mondiale, Lucrezia Stefanini, attualmente n.138, diventa la nuova numero tre d’Italia, alle spalle di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto, che questa settimana perde sei posizioni e scivola al n.57. Più indietro nella classifica si registrano movimenti di Francesca Pace, che compie un bel salto in avanti, guadagnando 17 posti e issandosi al n.337 grazie alla semifinale raggiunta in un ITF a Birmingham, e di Martina Colmegna, che perde 26 posizioni e precipita al n.408.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 0 Jasmine Paolini 19 4267 57 -6 Elisabetta Cocciaretto 27 1063 138 +2 Lucrezia Stefanini 27 534 142 -32 Lucia Bronzetti 29 526 166 0 Nuria Brancaccio 23 430 193 -2 Lisa Pigato 24 374 206 -3 Silvia Ambrosio 28 351 224 -3 Camilla Rosatello 23 323 245 +3 Jessica Pieri 27 285 273 -1 Dalila Spiteri 22 249 274 -1 Tyra Caterina Grant 18 247 288 0 Samira De Stefano 26 230 317 -2 Jennifer Ruggeri 21 202 326 -3 Aurora Zantedeschi 24 197 337 +17 Francesca Pace 17 188 362 -1 Giorgia Pedone 24 173 383 -5 Tatiana Pieri 21 164 384 -5 Miriana Tona 19 164 387 -2 Diletta Cherubini 29 161 408 -26 Martina Colmegna 18 153

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Sara Bejlek sale al n.5 del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006, spodestando Tereza Valentova. Entra direttamente al n.8 la giovanissima austriaca Lilli Tagger grazie ai progressi in classifica generale, nella quale guadagna 13 posizioni e sale al n.115 dopo la finale raggiunta al WTA 125 L&T Mumbai Open.