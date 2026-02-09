evidenzaRanking

Classifica WTA: Bejlek guadagna 63 posti, Alexandrova ritorna in top ten

Jasmine Paolini resta stabile al n.8. Settimana negativa, invece, per le altre italiane: Elisabetta Cocciaretto perde sei posizioni e Lucia Bronzetti retrocede di 32 posti.

Di Claudio Gilardelli
Sara Bejlek - WTA Abu Dhabi 2026 - Via X @WTA

La scorsa settimana il circuito WTA ha fatto tappa ad Abu Dhabi, Ostrava e Cluj-Napoca, tornei che non hanno visto la partecipazione delle prime dieci giocatrici del ranking, comprensibilmente a riposo dopo la lunga e intensa trasferta australiana. Per questo motivo sono stabili le posizioni di vertice e la classifica rimane invariata fino all’ottavo posto, occupato anche questa settimana da Jasmine Paolini. Alle spalle della nostra rappresentante, scivola all’undicesimo posto Belinda Bencic, campionessa uscente negli Emirati, rimasta ferma ai box, come detto, e quindi impossibilitata a difendere i punti conquistati dodici mesi fa. Ne beneficiano Elina Svitolina, che sale al n.9, senza giocare, ed Ekaterina Alexandrova, che rientra in top 10 grazie alla finale raggiunta al Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council.

Decisamente più movimentata la situazione al di fuori delle prime venti. Emma Raducanu, finalista al Transylvania Open powered by Kaufland di Cluj-Napoca, guadagna cinque posizioni e risale fino al n.25. Subito dietro troviamo la vincitrice del torneo, la beniamina di casa Sorana Cirstea, che grazie al successo sale al n.31. I progressi più clamorosi, però, sono quelli di Sara Bejlek, la vera rivelazione della settimana.

La ventenne ceca si aggiudica a Abu Dhabi il primo WTA 500 della carriera (partendo addirittura dalle qualificazioni) e questo risultato la porta fino al n.38 del mondo con un balzo di 63 posizioni. Alle sue spalle Haley Baptiste, semifinalista nello stesso torneo, guadagna 17 posti e si attesta al n.39. Per entrambe si tratta della prima apparizione in top 50 e, in particolare, tra le prime quaranta. Fuori dalle cinquanta, si rivede Katie Boulter (+36, n.84) che, grazie alla vittoria all’Ostrava Open, rientra in top 100.

Non mancano, infine, le note dolenti. La retrocessione più rovinosa è quella della finalista ad Abu Dhabi nel 2025, Ashlyn Krueger, che cede 46 posizioni e precipita al n.101. Perde 16 posti anche Anastasia Potapova, vincitrice del titolo in Romania un anno fa. La russa naturalizzata austriaca si ritrova così al n.76 quest’oggi.  In chiave azzurra, dispiace segnalare il brusco arretramento di Lucia Bronzetti, che non riesce a difendere i punti della finale a Cluj-Napoca della scorsa stagione e lascia sul terreno ben 32 posizioni, scivolando fino al n.142.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2010990
20Iga Swiatek207978
30Elena Rybakina227523
40Amanda Anisimova216680
50Coco Gauff206423
60Jessica Pegula236103
70Mirra Andreeva204731
80Jasmine Paolini194267
9+1Elina Svitolina163205
10+1Ekaterina Alexandrova263200
11-1Belinda Bencic192843
120Linda Noskova232626
130Victoria Mboko212606
14+2Clara Tauson242530
15-1Naomi Osaka192366
16-1Madison Keys192351
17+1Liudmila Samsonova232116
18-1Emma Navarro262095
190Karolina Muchova162058
200Iva Jovic212031
210Diana Shnaider261953
220Elise Mertens221936
230Marta Kostyuk191863
240Jelena Ostapenko211860
25+5Emma Raducanu231700
260Qinwen Zheng151658
27-2Leylah Fernandez271653
28-1Anna Kalinskaya221575
29-1Sofia Kenin261567
30-1Maya Joint291549
31+5Sorana Cirstea231499
320Mccartney Kessler261476
330Xinyu Wang251383
340Lois Boisson221349
35-4Marketa Vondrousova151338
36-1Jaqueline Cristian261307
370Marie Bouzkova231285
38+63Sara Bejlek201277
39+17Hailey Baptiste251264
40+5Alexandra Eala271244
410Ann Li251243
42+1Dayana Yastremska231225
43-5Veronika Kudermetova201214
44-4Katerina Siniakova231207
45-3Jessica Bouzas Maneiro221202
46+1Janice Tjen231185
47-8Magda Linette241179
48-4Tereza Valentova171175
49-3Emiliana Arango281142
50+11Sonay Kartal211112

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Con il crollo di Lucia Bronzetti al n.142 del ranking mondiale, Lucrezia Stefanini, attualmente n.138, diventa la nuova numero tre d’Italia, alle spalle di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto, che questa settimana perde sei posizioni e scivola al n.57. Più indietro nella classifica si registrano movimenti di Francesca Pace, che compie un bel salto in avanti, guadagnando 17 posti e issandosi al n.337 grazie alla semifinale raggiunta in un ITF a Birmingham, e di Martina Colmegna, che perde 26 posizioni e precipita al n.408.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
80Jasmine Paolini194267
57-6Elisabetta Cocciaretto271063
138+2Lucrezia Stefanini27534
142-32Lucia Bronzetti29526
1660Nuria Brancaccio23430
193-2Lisa Pigato24374
206-3Silvia Ambrosio28351
224-3Camilla Rosatello23323
245+3Jessica Pieri27285
273-1Dalila Spiteri22249
274-1Tyra Caterina Grant18247
2880Samira De Stefano26230
317-2Jennifer Ruggeri21202
326-3Aurora Zantedeschi24197
337+17Francesca Pace17188
362-1Giorgia Pedone24173
383-5Tatiana Pieri21164
384-5Miriana Tona19164
387-2Diletta Cherubini29161
408-26Martina Colmegna18153

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Sara Bejlek sale al n.5 del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006, spodestando Tereza Valentova. Entra direttamente al n.8 la giovanissima austriaca Lilli Tagger grazie ai progressi in classifica generale, nella quale guadagna 13 posizioni e sale al n.115 dopo la finale raggiunta al WTA 125 L&T Mumbai Open.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20077
20Victoria Mboko200613
30Iva Jovic200720
40Maya Joint200630
5+1Sara Bejlek200638
6-1Tereza Valentova200748
70Nikola Bartunkova2006104
8Lilli Tagger2008115
9-1Kaitlin Quevedo2006130
10-1Alina Korneeva2007157

